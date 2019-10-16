蘇格蘭「修正歷史錯誤」：赦免曾因同性戀行為遭定罪的人

（中央社）根據蘇格蘭15日生效的法律，蘇格蘭男同志和男雙性戀者過去若因從事合意同性戀行為遭起訴，將獲得自動赦免。這項法律旨在修正「歷史錯誤」。

蘇格蘭男同志性交、接吻或調情等同性戀行為已不再屬非法範疇。這次生效的法律將涵蓋任何因同性戀行為遭定罪的人，受法律影響的人可以提出申請，「無視」或清除前科紀錄。

包含男女同志、雙性戀者以及跨性別者等（LGBT+），人權團體「平等網絡」（Equality Network）估計，蘇格蘭有數百名男性因之前這類歧視性法律，留下犯罪紀錄。平等網絡表示，這些男性因曾遭定罪，不僅職涯受阻，生活也蒙上一層陰影。

「平等網絡」負責人霍普金斯（Tim Hopkins）說：「我們知道晚至1990年代早期，還有人因在街頭親吻男友等原因被起訴。」他還說，在更早的幾十年前，被起訴男性的處境特別「令人震驚」。

霍普金斯告訴湯森路透基金會（TRF）：「像這樣被定罪，可能代表你職涯的終點，也可能代表失去你的朋友和家人，這些影響都非常巨大。」

「赦免罪犯和無視犯罪紀錄，無法消除所有這些歧視性法律已造成的傷害，但這的確至少給民眾一些安慰。」

We welcome that today, everyone who was ever convicted in Scotland of a sexual offence between men that is no longer a crime, has been pardoned.



For more details, see:https://t.co/SSajchaomh pic.twitter.com/sfACJ8o6uR — Equality Network (@LGBTIScotland) 2019年10月15日

蘇格蘭1980年讓男同性戀行為合法化，但直到2001年才將同性戀合法性行為年齡調整為與異性戀相同。

「平等網絡」指出，過去150年間，有數千名男性因為合意的同性間接觸而遭起訴。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）向因這類案件遭定罪的人公開道歉，稱立法的目的是修正「歷史錯誤」。這項法案2017年首度被提出，並於隔年獲蘇格蘭議會一致同意通過

而去（2018）年11月，才 蘇格蘭剛成為世界上第一個將男女同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人納入學校課程的國家， 公立學校將被要求向學生講授上述族群爭取平權的歷史，以解決 恐同症、 變性恐懼症， 並探索多元性別認同 ，由於政策具強制性，沒有任何一所學校能選擇退出，平權運動人士稱這為「歷史性的時刻」。

蘇格蘭平權大事紀：

1980年將同性性行為除罪化（比英格蘭、威爾斯晚13年）

2001年將同性戀合法性行為年齡調整為與異性戀相同

2005年在法律上承認同性伴侶的關係， 享有已婚異性戀夫妻同樣的財產權、遺產稅、養老金與其他社會福利

2009年讓同性伴侶也能合法領養子女

2010年通過關於性別認同的「反歧視法」，禁止因為 性傾向和性別認同產生 歧視

2014年通過同性婚姻合法

2018年將「LGBTI」課程納入國民教育

2019年赦免男同性戀法生效

新聞來源：蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤（中央社）

核稿編輯：楊士範