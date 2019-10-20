《續命之徒：絕命毒師電影》：以西部片版《黑色追緝令》，向傑西好好道別

文：楊希哲（「黑桃・花／神經質影痴」）

如果說「Felina」（第五季第十六集：「血Fe。毒Li。淚Na」）是屬於華特懷特的「完結篇」，那這部《續命之徒：絕命毒師電影》，「El Camino」就是屬於傑西平克曼的「Felina」。

2013年震撼全美洲的第五季，已然被認定為是電視史上最巔峰的一季影集（之一），如今睽違了整整六年的時間，《絕命律師》都還沒正式收山，網飛卻在短短三個月內，一瞬間公佈了《絕命毒師電影》的上線日前、三部預告和一段回顧，消息很快的散播整個影壇，北美近千萬粉絲陷入六年前的狀態，可謂Netflix近年來最大的一件盛事。

文斯吉利根（Vince Gilligan）一如往常施展他神奇的影像語言，但即使《續命之徒》在調性上（快速剪接手法、長鏡頭、縮時攝影、節奏性配樂）與影集相似，電影的整體結構卻與《絕命毒師》有很大的一段差距，抱持著影集「爆點」傳統的觀眾難免會失望，但要知道的是，這不太算是一種劇情上的「延續」，而是一部「告別式」的概念，是文斯獻給所有粉絲們的一個禮物，文斯以一種溫柔婉約的方式與我們一同向《絕命毒師》的傳奇正式道別。

Photo Credit: IMDb

《續命之徒》中的彩蛋實在是出乎我個人意料之外的多，多到整部電影有近九成都是影集彩蛋（Drew Sharp的狼蛛、傑西的甲蟲、布洛克的信件、廣播中莉蒂雅的死訊），很聰明的是，它並沒有干涉影集的內容，文斯似乎內心知道這部影集該有的獨立性，因此與其寫出顛覆性的內容，他將敘事焦點放在世界觀的「擴展」上面，一如往常般的細心經營他一手打造的「現代西部」（Neo-Western）世界，甚至依然有少許《疤面煞星》以及艾爾帕西諾（Al Pacino）的影子存在。

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《絕命毒師》其實是一部很長的「西部片」，從「火車搶劫」、「沙漠對峙」和最終集類似「公路酒吧」的復仇戲碼都是明顯的類型線索，甚至連葛斯（Gus Fring）都像是西部電影當中會出現的那種「奴隸商人」，只是商品從奴隸換成了「冰毒」，麥克則是扮演「賞金獵人」以及「專業殺手」的角色，而漢克則類似傳統的「小鎮警長」，文斯將這個概念融入寫實性的現代社會，以他成熟的編寫功力，使得觀眾佩服得五體投地，雖然這不太算是一種先例（《險路勿近》、《怒火邊界》），但他獨有的「鏡頭語言」和「黑色幽默」卻將自成一套全新格局，我甚至比較喜歡將之形容成是「西部片的《黑色追緝令》」。

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文斯吉利根始終藏不住他個人對於「八零年代」以及「西部片」的熱愛，特別是電影最後的拔槍橋段，更與《絕命毒師》有異曲同工之妙，「拔槍」這種西部片對峙的傳統形式、焊接工廠的「假職業」概念、躲在牆角拿著古柯鹼的「流氓」份子以及文斯特有的「吉利根幽默」（剩餘的玻璃破裂、餘黨的膽怯反應），一整場戲完全就是文斯本人的作者風格（「黑色幽默」、「現代西部片」），所有《絕命毒師》與《絕命律師》的元素都集合在這場戲裡頭了。

電影中拉回了不少影集卡司陣容，多以回憶方式呈現，電影當中的所有「客串」皆沒有太多「裝飾」，文斯吉利根在這方面相當拿手，他不會硬要穿差進來一場回顧片段，而是很自然地將自己（以及觀眾）深愛的角色給帶回來，並給予故事更多情感發展的空間，他遵守影像的自然法則，不會刻意渲染、煽動觀眾的情緒，只有在必要的時候才會施展他獨有的影像魔法。

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文斯吉利根身為目前好萊塢最具才華的編導之一，他注重細節的程度已經不需要再多贅述，而《續命之徒》則是他展現熱情的最佳機會，他對角色、對故事的呵護，在電影中便展露無遺，但《續命之徒》最大的問題，就是它身處在6年時光差距的尷尬局面，使得觀眾特別難以連戲，從陶德到懷特的「假頭」都有類似的狀況出現，但有鑒於電影與影集時間間隔上的磋磨，以及複雜的拍攝行程，如此的無心之過也就順理成章而有了諒解的空間。

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很多人會對此片的「平鋪直敘」感到失望，但在風格的融合上，我個人卻覺得這部電影非常耐人尋味，留給觀眾前所未見的「告別」餘韻。

「你很幸運你知道嗎？ 你不用等到老了才去做特別的事情。」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航