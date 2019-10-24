《解開照護枷鎖》：「為了照顧雙親考慮離職」的人請三思

文：陳乃綾

最好不要辭職：決定工作去留前，請謹慎評估

身為子女，家中長輩如果生病了需要有人隨側照顧，很多孝順的晚輩很可能會辭職回家照顧家人。但是，看在諮商心理師的眼裡，這個決定是讓人擔心的，照護路雖漫長，但總有結束的一天，到時能否順利接軌重返原來的人生，的確是個問號。

小霖在科技產業工作，公司福利很好也有順暢的升遷管道，對自己的事業有著強烈企圖心以及長遠規畫的他，有很大的機會可以獲得晉升。就在此時，爸爸中風了，那時他34歲。為了自己的事業，其實小霖拚搏了好幾年，長期的高壓和疲勞也逐漸累積中，本來他打算如願獲得晉升後，讓自己放個假的，但是想到父親的病情，衡量擔任主管後會更加忙碌的現實，他告訴自己：「和家人相處的時光無價，工作可以再找，機會還會有的。」

雖然公司有提出不同的轉調建議，好讓小霖可以盡量兼顧家裡，但孝順的他，不忍心媽媽成為主要照顧者，想著老人家有退休金，自己也有點積蓄，專心陪爸爸幾年不是問題，於是婉拒了公司的建議，決定辭職。然而，就在他38歲那年，媽媽罹患癌症，父母都有病痛在身的他，義無反顧的全心投入照護工作，多虧他理財有方，讓經濟問題不至於困擾著他。

兩年後，父母親相繼過世，長時間照顧爸媽也讓他沒有機會認識其他對象，也好久沒和以前的朋友聯絡了。小霖一時之間沒了生活重心，彷彿一無所有……。

因照顧而離職，有哪些風險

這樣的例子，相信你我都不陌生，對於親愛的家人我們很容易放不下、覺得自己照顧最放心，又或是孝順的枷鎖讓我們不得不辭去工作自己來照顧家人，但是，辭職真的是對被照顧者最好的決定嗎？還是只是讓自己安心、減少罪惡感、讓別人無話可說？

根據勞動部推估統計，臺灣每年約有13餘萬人因為照顧雙親而離職，殊不知在專家眼中「因為照顧而離職」是具有風險的。儘管每個家庭狀況與資源不同，沒有所謂最好的決定，要不要辭職，坦白說真的是靠著大家討論出來的「共識」所做的共同決定。在思考、討論之前，可以先來看看辭職可能有以下幾個風險。

失去固定薪水

辭職，活生生的就是每個月的收入沒了！如果自己沒有薪水，那就不能那麼自由了。當伸手牌的心情必然不好受，這個也不能買，那個也不敢花，不能開源只好節流，無法像以前一樣可以隨時買件喜歡的衣服、吃個美食。就算原本手足之間說好要給照顧者的照顧費用，也可能因為種種因素而中斷或減少，那麼因為照顧家人而把工作辭掉的好意，也可能讓生活因此陷入窘境。

難重回職場

在家長期照顧的時間短則一至兩年，長則五至十年以上也是常有的事，幾年後的就業環境大不同，離開職場愈久愈容易與職場脫節，可能在準備去面試之前，自己會因為久未踏出世面而打退堂鼓。又或者面臨了生涯職業的轉換，那麼又是另一個重大的職涯探索了，要轉到哪個行業？要從哪裡重新開始？

失去人際社交

工作獲得的不只有一份薪水，還有我覺得很重要的人際互動關係，常常支持我們繼續這份工作的，不一定是薪資、公司福利、主管，有時候是與同事間的人際支持讓我們安心。所以辭職的同時也失去了穩定的人際社交互動，若保有工作，在照顧中遇到的煩惱與難題，或許可以藉由朋友同事間的關心問候、加油打氣、資源連結，讓我們不孤單，有力量繼續照顧下去。

照顧技能不足

長期照顧為何這麼勞心勞力，因為其中還牽涉到許多專業的照顧技能，如果旁邊沒有立即可諮詢的專業人員，真是讓照顧者不知所措。例如：老人家褥瘡要如何處理、中風要如何復健、怎麼進行鼻胃管餵食、怎麼從床上移位到輪椅上……如果一不小心可能會讓病情更加嚴重，所以為什麼很多家庭在幾經折騰之後，將家人送到照護機構，不只是照顧人力的不足，更是為了安全起見。

經過照顧工作的人應該會懂得，外出工作其實比在家照顧家人來得輕鬆，工作幾個小時還會有休息時間，也會下班。但照顧工作是很難有休息時間的。不只勞力更是勞心，表面上看似有休息，但心裡卻是一刻也不能放鬆的緊繃感。

如果你正在思考要不要離職專心照顧家人，請一定要先「惦惦斤兩、好好盤算一下」當然，評估過後，若有足夠的親友支援或資源能夠支持日後的照護工作，而照顧者自己也經過審慎的考慮。離開職場回家照顧長者，所做出的決定，是出自內心自願所做出的決定，而不是被誰逼迫的自我犧牲，也無妨，但畢竟辭職是一項重大決定，可以與家人一起討論得到共識才好。

心理師的暖心提醒 經濟來源是否不餘匱乏，足夠支撐照護所需。

專業領域能否在離開職場多年後，還能順利接軌。

自己的照護能力是否足夠。

辭職的決定，建議經過家人間的討論，在共識下決定。

相關書摘 ►《解開照護枷鎖》：「求助」是每個照顧者都需要學會的一件事

書籍介紹

《解開照護枷鎖：人生必修的長照課，照顧家人你一定要知道的事》，四塊玉文創出版

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作者：陳乃綾

這是一本陪伴照顧者的枕邊書。長照專家、郎祖筠、譚艾珍……走過照護路的他們，真心推薦。讓身為照護者的你明白：女性不一定擅長照顧、陪伴質比量更重要、千萬不要離職……

更讓你知道：不要輕忽身心症的可能、可以哭沒關係、心理師並不可怕……除了照顧別人，也要照顧自己。

面對家中的年老長輩，照顧者，其實可以不必再疲勞、焦慮與自責。被照顧者，也可以有機會有尊嚴、獲得更專業的照顧。就讓心理師陪你撕掉照顧悲歌的標籤，陪你卸下照護枷鎖。

Photo Credit：四塊玉文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航