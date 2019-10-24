《解開照護枷鎖》：「求助」是每個照顧者都需要學會的一件事

文：陳乃綾

求助，是一種能力：每個照顧者都需要學會的一件事

是不是很怕麻煩別人？總是習慣什麼都自己來？覺得求助會給人帶來困擾？其實，適時地求助，比什麼都自己來更有用，能獨當一面很好，但是沒有人可以懂得任何事情，能在需要與必要的時候，尋求幫助更是問題解決的關鍵。

麗英是位60多歲的太太，獨自照顧著失智的先生已經有8年了，某天先生不小心打破了玻璃杯割傷了手，鮮血直流。因為擔心先生再去碰到碎玻璃於是趕緊清理，情急之下自己的腳也踩到碎玻璃而受傷。當下只是趕緊先簡單幫先生和自己包紮傷口。一度想去看醫生，但是想到失智的先生而無法抽身便打消了念頭。麗英知道需要就醫，肯定需要有人隨行，又不想打擾在上班的兒女。

沒想到先生的傷口卻沒有好轉，最後變成蜂窩性組織炎，小女兒在週末回家時才看到爸爸的傷口，既擔心又生氣地說：「為什麼我打電話回來你都沒有和我說爸爸受傷了！」麗英支支吾吾地說：「和你說能怎麼樣呢？你又不在家，說了怕你擔心，我想說自己包一包就好。」小女兒激動地說：「早點和我說就不會變那麼嚴重了，現在不是變得更麻煩嗎？我每天都有打電話回來，怎麼也不說呢！」

請照顧者偶爾放過自己

麗英的先生所幸只是單純的傷口，如果是更嚴重的意外傷害或狀況，沒有求助能力的照顧者，可能會讓兩人都身陷險境。然而，不好意思向外求助，是不少照顧者難以跨越的門檻。

對家庭照顧者而言，會認為「照顧家人是自家事」、「預期別人會拒絕」、「擔心給人添麻煩」而不敢尋求支援，又或者，怎麼可以把爸媽給別人照顧呢（哪怕只是幾個小時），都容易有不孝順的自我譴責與罪惡感，有時候壓力來源不只是旁人的眼光，是自己內心的放不下與過不去。

建議照顧者練習「偶爾，放過自己一下」、「偶爾，請人幫忙自己一下」、「偶爾，麻煩別人一下」，根據研究指出，其實很多人會比你想像中的更願意幫忙，而且是開心地幫忙你，原來「助人，為快樂之本」是真有道理的。人和人之間的關係其實是在互相幫忙、麻煩彼此中，反而更加有互動、親近、了解彼此。

每個人都會有可為與不可為的時候以及限制（體力的限制、經濟的限制、能力的限制），如果你以為什麼都可以自己來、不需要他人幫忙，就真的大錯特錯。

這是在長期照顧的路上，第一個需要認識的政府單位，在衛生福利部下建置的長期照顧管理中心（簡稱照管中心），讓民眾能連繫長照服務的單一窗口，各縣市都有一個統籌的長期照顧管理中心，建議先聯繫長期照顧管理中心，就等於進到長照服務的資源網絡中，再依照需求去尋找離家裡近的服務據點。

2017年起衛生福利部為了方便大眾諮詢，正式開通了「1966 」長照服務專線，想了解申請長照服務的大小事，手機或市話直撥1966諮詢，前5分鐘免費！專線服務時間：週一至週五的上班時間皆可撥打。撥打1996長照服務專線後專人會轉接到你所屬縣市的「長期照顧管理中心」，中心人員將協助您了解是否符合申請資格；只要符合資格，中心將派照顧管理專員到府進行評估，依需求提供長照服務。

哪些人可以申請長期照顧服務：

65歲以上失能老人

55歲以上失能原住民

50歲以上失智者

失能身心障礙者

日常生活需他人協助的獨居老人與衰弱老人

長期照顧服務可申請的項目包含：

照顧服務：分為居家服務、日間照顧、家庭托顧等3種。 喘息服務：又分為居家喘息和機構喘息兩種。 居家護理：由專業居家護理師到府指導醫療照護。 復健服務：由治療師到府進行復健服務。 輔具補助：輔具購買、租借及住宅無障礙環境改善。 交通接送服務：中重度失能者因就醫或需長照服務的交通接送車資補助。 營養餐飲服務：協助經濟弱勢的失能老人。 長照機構：提供相關補助。 社區整體照顧 小規模多機能：以日間照顧服務為基礎，服務40人以下為原則，發展社區照顧服務模式。 失智照顧：強化失智症初級預防，設置失智症社區服務據點及團體家屋等。 照顧者服務據點：針對照顧者設立關懷據點並提供諮詢。 社區預防照顧：設立社區照顧據點，提供訪視、餐飲、轉介等服務。 原民社區整合：補助偏遠地區交通車及照顧服務員等。 預防、延緩失能：提供肌力強化運動、生活功能重建訓練、膳食營養、口腔保健、吞嚥訓練、認知促進等服務。 延伸出院準備：出院準備做得好，長照也能變短照，連結醫院的醫療團隊，評估若有照護需求，出院後可及早轉介。 居家醫療：評估有醫療需求卻因失能等狀況無法就醫，可經由醫護人員訪視提供服務。

以上這些服務項目，需要由「照顧管理專員」評估資格後使用，所以若是你有任何疑問，可撥打1966長照服務專線，或者直接聯繫你在地的「長期照顧管理中心」詢問會更清楚。

看到這些政府所提供的眾多服務，需要由民眾提出需求與申請，有時候或許未能及時來協助申請，但如果你不給自己與被照顧者一個機會，就永遠不會使用到這些服務，拿起電話諮詢看看有哪些服務可以讓自己減輕一點壓力吧！

求助，是一個選擇，也是一種能力。適時地讓自己不要什麼都自己一肩扛起，給自己一個被協助的機會！很多問題自己想破頭也沒有進展，倒不如向外尋求幫助試試看，也許會有新的曙光也說不定。

心理師的暖心提醒 求助，是需要練習的能力。

求助，是認清限制、放過自己。

先不要擔心對方能否幫得上忙，儘管說出你的困難。

求助，是與他人互動交流的機會。

相關書摘 ►《解開照護枷鎖》：「為了照顧雙親考慮離職」的人請三思

書籍介紹

《解開照護枷鎖：人生必修的長照課，照顧家人你一定要知道的事》，四塊玉文創出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：陳乃綾

這是一本陪伴照顧者的枕邊書。長照專家、郎祖筠、譚艾珍……走過照護路的他們，真心推薦。讓身為照護者的你明白：女性不一定擅長照顧、陪伴質比量更重要、千萬不要離職……

更讓你知道：不要輕忽身心症的可能、可以哭沒關係、心理師並不可怕……除了照顧別人，也要照顧自己。

面對家中的年老長輩，照顧者，其實可以不必再疲勞、焦慮與自責。被照顧者，也可以有機會有尊嚴、獲得更專業的照顧。就讓心理師陪你撕掉照顧悲歌的標籤，陪你卸下照護枷鎖。

Photo Credit：四塊玉文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航