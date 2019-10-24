2019/10/24, 健康

《解開照護枷鎖》：「求助」是每個照顧者都需要學會的一件事

《解開照護枷鎖》：「求助」是每個照顧者都需要學會的一件事
Photo Credit: Shutterstock/達志影像
我們想讓你知道的是

沒有求助能力的照顧者，可能會讓兩人都身陷險境。然而，不好意思向外求助，是不少照顧者難以跨越的門檻。

唸給你聽
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文：陳乃綾

求助，是一種能力：每個照顧者都需要學會的一件事

是不是很怕麻煩別人？總是習慣什麼都自己來？覺得求助會給人帶來困擾？其實，適時地求助，比什麼都自己來更有用，能獨當一面很好，但是沒有人可以懂得任何事情，能在需要與必要的時候，尋求幫助更是問題解決的關鍵。

麗英是位60多歲的太太，獨自照顧著失智的先生已經有8年了，某天先生不小心打破了玻璃杯割傷了手，鮮血直流。因為擔心先生再去碰到碎玻璃於是趕緊清理，情急之下自己的腳也踩到碎玻璃而受傷。當下只是趕緊先簡單幫先生和自己包紮傷口。一度想去看醫生，但是想到失智的先生而無法抽身便打消了念頭。麗英知道需要就醫，肯定需要有人隨行，又不想打擾在上班的兒女。

沒想到先生的傷口卻沒有好轉，最後變成蜂窩性組織炎，小女兒在週末回家時才看到爸爸的傷口，既擔心又生氣地說：「為什麼我打電話回來你都沒有和我說爸爸受傷了！」麗英支支吾吾地說：「和你說能怎麼樣呢？你又不在家，說了怕你擔心，我想說自己包一包就好。」小女兒激動地說：「早點和我說就不會變那麼嚴重了，現在不是變得更麻煩嗎？我每天都有打電話回來，怎麼也不說呢！」

請照顧者偶爾放過自己

麗英的先生所幸只是單純的傷口，如果是更嚴重的意外傷害或狀況，沒有求助能力的照顧者，可能會讓兩人都身陷險境。然而，不好意思向外求助，是不少照顧者難以跨越的門檻。

對家庭照顧者而言，會認為「照顧家人是自家事」、「預期別人會拒絕」、「擔心給人添麻煩」而不敢尋求支援，又或者，怎麼可以把爸媽給別人照顧呢（哪怕只是幾個小時），都容易有不孝順的自我譴責與罪惡感，有時候壓力來源不只是旁人的眼光，是自己內心的放不下與過不去。

建議照顧者練習「偶爾，放過自己一下」、「偶爾，請人幫忙自己一下」、「偶爾，麻煩別人一下」，根據研究指出，其實很多人會比你想像中的更願意幫忙，而且是開心地幫忙你，原來「助人，為快樂之本」是真有道理的。人和人之間的關係其實是在互相幫忙、麻煩彼此中，反而更加有互動、親近、了解彼此。

每個人都會有可為與不可為的時候以及限制（體力的限制、經濟的限制、能力的限制），如果你以為什麼都可以自己來、不需要他人幫忙，就真的大錯特錯。

這是在長期照顧的路上，第一個需要認識的政府單位，在衛生福利部下建置的長期照顧管理中心（簡稱照管中心），讓民眾能連繫長照服務的單一窗口，各縣市都有一個統籌的長期照顧管理中心，建議先聯繫長期照顧管理中心，就等於進到長照服務的資源網絡中，再依照需求去尋找離家裡近的服務據點。

2017年起衛生福利部為了方便大眾諮詢，正式開通了「1966 」長照服務專線，想了解申請長照服務的大小事，手機或市話直撥1966諮詢，前5分鐘免費！專線服務時間：週一至週五的上班時間皆可撥打。撥打1996長照服務專線後專人會轉接到你所屬縣市的「長期照顧管理中心」，中心人員將協助您了解是否符合申請資格；只要符合資格，中心將派照顧管理專員到府進行評估，依需求提供長照服務。

哪些人可以申請長期照顧服務：

  • 65歲以上失能老人
  • 55歲以上失能原住民
  • 50歲以上失智者
  • 失能身心障礙者
  • 日常生活需他人協助的獨居老人與衰弱老人

長期照顧服務可申請的項目包含：

  1. 照顧服務：分為居家服務、日間照顧、家庭托顧等3種。
  2. 喘息服務：又分為居家喘息和機構喘息兩種。
  3. 居家護理：由專業居家護理師到府指導醫療照護。
  4. 復健服務：由治療師到府進行復健服務。
  5. 輔具補助：輔具購買、租借及住宅無障礙環境改善。
  6. 交通接送服務：中重度失能者因就醫或需長照服務的交通接送車資補助。
  7. 營養餐飲服務：協助經濟弱勢的失能老人。
  8. 長照機構：提供相關補助。
  9. 社區整體照顧
  10. 小規模多機能：以日間照顧服務為基礎，服務40人以下為原則，發展社區照顧服務模式。
  11. 失智照顧：強化失智症初級預防，設置失智症社區服務據點及團體家屋等。
  12. 照顧者服務據點：針對照顧者設立關懷據點並提供諮詢。
  13. 社區預防照顧：設立社區照顧據點，提供訪視、餐飲、轉介等服務。
  14. 原民社區整合：補助偏遠地區交通車及照顧服務員等。
  15. 預防、延緩失能：提供肌力強化運動、生活功能重建訓練、膳食營養、口腔保健、吞嚥訓練、認知促進等服務。
  16. 延伸出院準備：出院準備做得好，長照也能變短照，連結醫院的醫療團隊，評估若有照護需求，出院後可及早轉介。
  17. 居家醫療：評估有醫療需求卻因失能等狀況無法就醫，可經由醫護人員訪視提供服務。

以上這些服務項目，需要由「照顧管理專員」評估資格後使用，所以若是你有任何疑問，可撥打1966長照服務專線，或者直接聯繫你在地的「長期照顧管理中心」詢問會更清楚。

看到這些政府所提供的眾多服務，需要由民眾提出需求與申請，有時候或許未能及時來協助申請，但如果你不給自己與被照顧者一個機會，就永遠不會使用到這些服務，拿起電話諮詢看看有哪些服務可以讓自己減輕一點壓力吧！

求助，是一個選擇，也是一種能力。適時地讓自己不要什麼都自己一肩扛起，給自己一個被協助的機會！很多問題自己想破頭也沒有進展，倒不如向外尋求幫助試試看，也許會有新的曙光也說不定。

心理師的暖心提醒
  • 求助，是需要練習的能力。
  • 求助，是認清限制、放過自己。
  • 先不要擔心對方能否幫得上忙，儘管說出你的困難。
  • 求助，是與他人互動交流的機會。

相關書摘 ►《解開照護枷鎖》：「為了照顧雙親考慮離職」的人請三思

書籍介紹

《解開照護枷鎖：人生必修的長照課，照顧家人你一定要知道的事》，四塊玉文創出版
．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募

作者：陳乃綾

這是一本陪伴照顧者的枕邊書。長照專家、郎祖筠、譚艾珍……走過照護路的他們，真心推薦。讓身為照護者的你明白：女性不一定擅長照顧、陪伴質比量更重要、千萬不要離職……

更讓你知道：不要輕忽身心症的可能、可以哭沒關係、心理師並不可怕……除了照顧別人，也要照顧自己。

面對家中的年老長輩，照顧者，其實可以不必再疲勞、焦慮與自責。被照顧者，也可以有機會有尊嚴、獲得更專業的照顧。就讓心理師陪你撕掉照顧悲歌的標籤，陪你卸下照護枷鎖。

解開照護枷鎖(立封)
Photo Credit：四塊玉文創

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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