想寫的東西「被寫走」了：六個常見的寫作瓶頸該如何突破？

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「 莎瑞絲遊牧日記 」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

如果你是個內容創作者或寫手，是否曾遇過寫作問題和瓶頸？在這內容為王的網路時代，產不出內容真的讓人很沮喪！今天的文章將和你分享常見的六個寫作瓶頸以及如何突破它。

問題一：我要寫的東西「被寫走」了！

相信身為內容創作者的你，或多或少都有過這種感覺「吼～這個議題之前我就想寫了！」、「這件事情我一直很想寫，竟然有人捷足先登！」

沒錯，全世界最棒的故事已經被別人先說了，但是so what？如果一件事情只能被說一次，許多行業大概要沒落了，因為很多事情別人都做過了，不是嗎？

就好像三位部落客使用同一個產品，他們一樣以開箱方式分享使用者體驗，縱使是一樣的產品，內容卻不見得完全一樣，A部落客以影片方式呈現，A使用過同類型產品，所以體驗文以比較產品差異性呈現；B部落客以文字搭配照片呈現，以新手使用體驗為內容；C部落客以Instagram加上短片呈現，以分析利與弊內容呈現。

這就是不同，因為你自己就是獨一無二的創作。

你完全不需要擔心自己想寫的東西「被寫走」，縱然議題一樣，內容和細節就是不一樣，而且由你來說這件事已經很不一樣了，你永遠不知道自己發佈的某個小故事會啟發或觸動世界上某個人，使他因你而改變。

無效想法： 我想說的都已經被說過了！

我想說的都已經被說過了！ 重擬問題：這個故事由我來說會不一樣！

問題二：萬一我的文章沒人看呢？

想要引起讀者意願點擊並閱讀你的文章嗎？做法很簡單，就是幫他們解決問題！

以旅遊來說，在這人手一機的時代出國旅遊怎麼能少了網路，那應該要購買網卡、Wifi分享器，還是開國際漫遊好呢？通常在找尋這方面資訊的旅人大多在出國前幾天才購買，你的文章必須以精簡實用為主，普遍大家都愛懶人包，因為不想一直花時間找資料，最好有各廠牌比較、優惠等資訊，這就是在替某族群的人解決問題。

把心思放在在能夠為別人解決哪些問題，而不是我的文章為何沒人看，若你的文章只是在討論你自己，別人為何要花時間來看呢？對吧！

無效想法： 如果我的文章沒人看怎麼辦？

如果我的文章沒人看怎麼辦？ 重擬問題：把注意力放在內容產出，我可以替讀者解決什麼問題？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

問題三：如果文章遭受批評怎麼辦？

「停止顧慮他人的想法」能讓你自由行動，而「行動」能讓你成功感或讓你從失敗中學習，無論如何你都有所獲。

~GaryVee《我是GaryVee》

如果文章被批評，那就要開香檳慶祝啦！因為你的文章被看見了呀！（欸？這是什麼操作？）在網路世界，我們永遠不知道看文章的人是誰，若因不想遭受批評而放棄寫作，那人生還有多少東西是可以被放棄的？

人在江湖飄，哪有不挨刀。

害怕被批評是個「船錨問題」，就像船錨一樣把我們卡在一個地方，動彈不得，然而我們完全不需要把自己卡在這個地方無法前進。完美的文章本來就不存在，有些文章很實用，有些文章很雞湯，本來就是各花入各眼，沒有那種一篇文章打盡天下無敵手這種事情啦！

換個角度想想，有人願意花時間批評你，何嘗不是件好事呢？證明這篇文章有討論的空間呀！至於惡意的中傷就當作時運高看不到吧！告訴自己，人生還有其他更多值得我們在意的事情。

無效想法：如果遭受文章批評，我就不想寫了。

重擬問題：我們無法控制別人的行為，但可以掌控自己的生活，朝更好的方向前進。

問題四：生活太忙，實在擠不出時間寫文

如果你想搞出名堂，草創之初，沒空休閒。

～GaryVee

若你和我一樣以文字為主經營個人品牌，除了寫作能力，時間管理能力也非常重要。尤其在草創期間，除了必須投資工作、小孩、家人、另一半的時間以外，其餘的時間都得全部用來創作內容、宣傳行銷、發佈內容、與社群交流等等。

我知道你每天都有許多事情得忙，若你真心認為寫作很重要，你一定要把寫作安排在生活裡執行，縱使無法空出一天時間來創作，也擠得出10分鐘來寫作吧？

別小看零碎時間，善用零碎時間是可以完成許多事情的，以我為例，白天是上班族、午休是旅遊玩樂編輯、晚上是自媒體部落客，許多內容創作都是在通勤或不需要用腦時運作的。

例如平常刷牙、洗澡、做家務這類用手不用腦的時刻，我會開始思考下一篇文章要寫什麼、邀請哪些來賓來音頻節目，當我可以靜下心寫作或發佈內容時，就會非常清楚下一步要幹嘛，而不是等坐下後才開始思考要做什麼。

無效想法：我實在太忙，擠不出幾個小時來寫作。

重擬問題：利用零碎時間完成小目標。

Photo Credit: Depositephotos

問題五：無法持續不斷地寫作

不知道為何只要想到寫作就覺得想逃避，最後變成無法持續不斷地寫作嗎？

《原子習慣》作者James Clear在未出書前也是默默耕耘，為了實現出書目標，他持續了三年每週更新兩篇文章，目的就是為了想知道如何透過習慣能夠建立一個更好的生活。

剛開始他一個讀者都沒有，甚至不知道該怎麼開始寫「如何才能更好地生活」這個議題，他唯一能做的就是從每天的記錄來寫作，固定每週一及四發佈文章，日復一日的小改變和習慣，他的生活開始有了不同的變化。

而且這些改變都是朝向目標前進，他真的出書了，並且成立了「習慣學院」告訴大家如何透過習慣來改變生活及擁有更好的生活。

當然，你不需要像James Clear每週兩篇文章，你可以自訂一個可行性小目標，並在生活作息做一些小調整即可，像是給自己訂一個me time時間寫作，每週六早起一小時來寫作，這段時間只能專注寫作，屏除一切打擾思緒的事物。

無效想法：無法持續寫作。

重擬問題：找出你的「me time」，打造出寫作的時間和環境。

問題六：就是提不起勁寫作

如果以上的方法你都試過了，但就是無法完成寫作這件事，這時候可以借助外力來鞭策自己——告訴大家你要做什麼！

沒錯，這一招對我很有用！分享我的經驗，開始經營自媒體時，我一直有許多想法，像是成立社團、做電子報、製作音頻節目等等。

前面兩個目標都一一執行了，唯獨製作音頻節目這件事一直擱在心裡遲遲不敢行動，就連麥克風都買好了就是不願意跨出那一步，有天我決定把自己逼上梁山，在社團和文章裡宣告自己正在籌備音頻節目！這麼說了之後，就會開始有不得不去執行的動力了！

當我開始執行後也發現其實並不難，有時候就是缺乏了那麼一點動力去執行。其實並非不想去做某件事，而是心裡有種莫名的害怕然後就想逃避它，目標就漸漸地從生活裡消失了。

無效想法：就是提不起勁寫作。

重擬問題：藉由告訴別人來鞭策自己：我一定要做到！

Photo Credit: hudsonraone @Pixabay CC0

這篇文章參考《做自己的生命設計師》以無效想法和重擬問題方式呈現，主要讓創作者打掉舊有的思維模式，重新設計問題並找到解決方法，分享書裡提及的一段話：

人生的設計也需要很多重擬的過程，最重要的觀念重擬四瞭解到「人生無法事先做完美的規劃」。人生不只一個解決方案，沒有標準答案是好事。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航