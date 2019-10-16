「僱傭制度」有勞健保、退休金還適用《勞基法》，為何有外送員支持「承攬」？

國慶連假Uber Eats和foodpanda食物外送公司分別有一名外送員車禍身亡，外送員的勞權保障造成熱議。104人力銀行今（16）日舉行記者會，說明目前兩家食物外送平台使用的「承攬制」與一般受《勞基法》保障的「僱傭制」有哪些差異，104人力銀行也邀請兩名外送員現身說法，一位未來想轉為全職外送員，另一位已經停止接單，但兩人都認為，現行的「承攬制度」較符合外送員的期待。

僱傭制比承攬制多5項保障

國慶連假兩名食物外送員送餐時車禍身亡，勞動部勞檢後火速認定，兩家外送業者與外送員的關係是適用《勞基法》的「僱傭關係」。但foodpanda發布聲明表示，外送員可以自由接單，與外送員是「承攬關係」。

「承攬」是《民法》規定的一種工作契約形式，一方為另一方「完成工作」，他方付給報酬。跟常見的「勞工替雇主工作，雇主付錢」狀態最大的不同在於，案主跟承攬人（或承攬公司）雙方平等，沒有勞雇關係，也不適用《勞基法》，雙方若發生糾紛，以《民法》解決。一開始，承攬制度大多應用於跟企業本業無關，而且可以明確劃分的工作上，例如科技工廠的保全工作、清潔工作、員工餐廳等，就可以透過承攬契約執行。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄今日表示，從法律及政府要求的保險來看，僱傭比承攬多5項保障，分別是：

適用《勞動基準法》

勞工保險

就業保險

全民健保

勞退金提繳

他說，《勞動基準法》有規定勞動契約、工資、工時，「比如《勞基法》會限定工時一天只能12小時，但目前看到外送人員有些會做到13、14小時以上，」另外還有工作規則跟勞資會議，這些對勞工都比較有保障。

勞工保險方面，如果是僱傭關係，就必須加入勞保，勞保中就包含「職業災害保險」、「普通傷害保險」。鍾文雄表示，如果工作中死亡，依照勞保規則，「至少可以（跟雇主）拿45個月的勞工平均薪資，如果以外送員平均月薪4.2萬去看，可以拿到至少160幾萬。」此外，勞保對因為工作造成的傷病、失能都有給付，且保費80%是雇主出，勞工只需要出20%。

就業保險方面，鍾文雄說，如果是僱傭關係，雇主必須為勞工保「就業保險」，保費100%是雇主出，內容包含「失業保險」跟「育嬰留停津貼」。

而全民健保，如果是僱傭關係，勞工只要出30%的保費、60%由雇主出，10%是政府出。最後，「勞退金提繳」則是指雇主每個月要提領6%的勞工薪資，提撥到勞工的個人帳戶中，作為退休金。鍾文雄說，「這樣的架構才是完整的政府對每個勞工的保障。」

此外，鍾文雄提到，有的公司會為員工加保「公司團體保險」，一般公司的團體保險會有壽險、醫療險、意外險、防癌顯，一般的公司都會保，這個也是屬於公司負擔保障。

外送員：「承攬」沒保障，但比較符合外送員期待

雖然僱傭關係看起來對勞工較有保障，但同時也會限縮勞動這的工作時間（例如，一天工作時數含加班不可以超過12小時，單月工作時數含加班不可以超過46小時）。而今日現身記者會的兩位外送員邱先生及洪先生，都認為「承攬制度」較符合外送員的期待。

現年25歲的邱先生表示，自己有正職，2018年4月開始接Uber Eats的外送兼職，至今已經5個多月。邱先生正職在電腦製造外商公司工作，朝九晚五每天工作7小時，每月平均薪資有4萬8000元到5萬6000元，週間下班後再花5小時做外送，每個月扣掉油錢，約可以再賺多1萬3000元。

而26歲的洪先生曾同時為兩家外送公司送餐，分別是Uber Eats和「誠實蜜蜂」（honestbee），Uber Eats從2018年11月做到2019年1月，兩個月左右；honestbee從2018年12月開始做，做約1個多月。每天約跑4小時左右，單月酬勞沒扣掉油錢，大約可從Uber Eats領到1萬元出頭。但經過一場車禍後（未接單的情況發生車禍），洪先生認為台灣路況很危險，因此後來慢慢就沒有接單了。

面對僱傭制與承攬制的討論，邱先生一開始表示「我覺得僱傭制比較好，因為有勞健保，或是可以加入職業工會，因為外送很可能會不小心出車禍，遇到酒駕、闖紅燈之類的。」但當記者進一步追問，如果因為變成僱傭制，導致公司成本提高，導致獎金或接單的酬勞下降，還會希望改為僱傭制嗎？邱先生承認自己「有點矛盾」，並表示，「我比較喜歡彈性的狀態，這樣的話我可能還是會選承攬制吧。」

而洪先生則表示，比較支持承攬，「因為還是維持現在的狀態，讓大家傳說中的（單月外送酬勞）10萬塊才有可能達到，如果變成僱傭制的話，這樣業者還會願意嗎？外送員還會積極的去跑嗎？」他說，「會去跑外送，都是他有（零碎）時間才會去在路上跑外送，如果直接限制只能跑12小時，或是那還不如把時間拿去做其他兼職工作，會去跑外送主要原因也要增加自己的（額外）收入。」

而被問到，在承攬的狀況下，外送員都如何兼顧自己的權益？公司有沒有提供額外保險？洪先生說，「跑外送前，有去搜尋資料，過來人經驗是，自己的機車保險要自己去加保。」且他表示，不記得Uber Eats有主動提供保險。但邱先生說，Uber Eats有提供「自由選擇」的意外事故險，最高理賠金額150萬，保費大約8000～9000元，Uber Eats會付三分之二，外送員自己付三分之一，不過邱先生雖然有被告知這個由公司和外送員共同負擔的保險，但他因為自己已經私下保險，所以沒有選擇。

另外，雖然兩位外送員都沒有跑過foodpanda的經驗，但都約略打聽過foodpanda的送餐狀況。洪先生曾應徵過foodpanda，但沒有應徵上，他表示「他們有在限制外送員人數」，另外，與Uber Eats相比，foodpanda還多了制服，對外送員的限制較大。

此外，104人力銀行也公布他們針對資料庫中300名曾擔任食物外送員的會員做統計，根據這300人的資料，外送員平均年齡26歲，最小僅15歲，其中84%為男性，七成將外送員當成正職，而外送員平均每月收入4.2萬。

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核稿編輯：楊士範