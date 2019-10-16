點解今日無人堵塞立法會、包圍林鄭？

還記得嗎，上星期林鄭月娥及政界人物們還在擔心立法會外有人包圍大混亂，尊貴的特首無法進入立法會大樓演出其show time施政報告，林鄭月娥太睇高自己了。

是日，示威者無號召堵塞立法會，也無人有興趣包圍林鄭，有兩大啟示，其實任何人這幾個月在示威現場，目睹警察與示威者的對罵與對打，都應該明白。

一，運動發展至今，持續落去的最大能量，是市民不滿警察暴力，不滿警察毫無制衡，繼而延伸至整個體制的不滿；當然一直以來很多人不滿體制，但能令忿怨持續多月，市民甚至開始能接受暴力手法，乃因為警暴的反作用力不斷激化，維持龐大能量。

警察濫權濫捕、罵市民「曱甴」、講大話狡辯，日復一日，激起市民義憤；警察射記者、抓社工、打醫護、恫嚇大專生中學生初中生，各界別無人倖免，則激起不同組群的憤怨。

警察在不同層面全方位撥火，特區政府無視，數月來各種動作，包括修改武力指引、立法禁市民蒙面、又容許警察蒙面、容許警員不出示委任證、禁制市民滋擾紀律部隊宿舍、港鐵晚晚提早收車變相宵禁，一切都是增添警隊硬實力的法律武器，讓警察為所欲為而無後顧之憂。

事情已經很清楚，政府究竟明白了沒有？要解決警暴問題，才是解決所有問題的開端；傀儡政府明知專制國度槍桿子不好惹，醜事太多又怕獨立調查，磋砣至今。

Photo Credit: Aaron Guy Leroux / Newscom / 達志影像

二，無人圍林鄭，係因為大家已當你無到，戰場不在你一個政治殭屍，也不在乎林鄭你是否能安然步進議事廳，因為廿幾個泛民議員足夠驅逐你。

這個議會，零票當選的人做主席，還有一大堆所謂議員起立歡迎林鄭入場，惡心至極，你憑乜嘢？根本沒有香港市民有興趣你宣讀什麼，沒有人期望林鄭對自己極速毀滅香港表達半分歉意，也沒有納稅人想見到你用我們的稅，派錢撈民望扮施政。

林鄭，請不要再扮工，你已是一個無關痛癢的object，也不要再留在香港獻世，請放過香港。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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