掌握趨勢必備—民意調查範本 有效蒐集大眾意見，輕鬆調查民意需求

這篇我們將實際運用「問卷設計懶人包」裡面的概念，設計一份研究調查常會用到的「民意調查範本」，協助你掌握社會大眾想法時能有效蒐集回饋，更了解社會民意趨向。

如果看完這篇文章你很喜歡這份範本，透過 SurveyCake 後台 「套用範本」的功能，你馬上就可以建立一份一模一樣的問卷表單唷！話不多說，馬上看下去吧！

問卷目的

為了清楚瞭解填答者回饋，設計一份好的民意調查單是很重要的。如何吸引填答者填答問卷？你必須先設計吸睛的問卷頁面，建立流暢的填答體驗，並提供足夠的填答誘因。

這份民意調查範本，除了介面好看、容易填寫，最主要是能幫助你有效蒐集人民對於政治、社會、經濟、生活等看法。

問卷範本頁面

問卷範本頁面－搶先看；線上民調範本

問卷架構

民意調查範本四架構：說明目的、意見調查、個人資料、感謝填寫

視覺與文案

不管是問卷、表單還是調查，視覺和文案都是非常重要的事情。如果沒辦法在第一時間抓住他人目光，就算內容設計得再好，沒辦法吸引人填寫還是一份沒有意義的表單。

視覺

以民意調查表單來說，可以擺放選舉相關的照片來提高問卷吸睛度。

文案

為了讓填答者有填寫問卷的意願，開頭的文案扮演了非常重要的角色，包括問卷目的為何？問卷主要內容是什麼？如果能在開頭就強調清楚，填答者也會更有意願及耐心繼續看下去。

資料調查

闡明問卷目的及主要調查內容後，就可以依據調查主題來設計問題。例如調查填答者對於民主政治及社會經濟的看法，進一步了解民意趨向。

回收表單資料後，系統會針對回覆自動生成統計圖表，以「圓餅圖或長條圖」的方式呈現。

除了圓餅圖及長條圖，後台也會依據不同題目類型產生「常態分布圖」或「加權長條圖」等。

感謝填寫

對方填寫完表單後，要記得感謝對方的填寫，並使用「公開結果按鈕」引導填答者觀看即時的民調統計結果。

公開結果按鈕

另外，若有其他活動宣傳或行銷導流需要，你可以透過「自訂感謝頁」或「感謝頁轉址按鈕」安插任何網頁連結（例：活動頁面、官網、粉絲團），引導填答者送出問卷後點選前往該網頁（如下圖「參與其他民調問卷填答」按鈕）。

感謝頁轉址按鈕

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