陸生在台大學連儂牆推傷港生，道歉：「既然在台灣，尊重言論自由」

日前中國文化大學（文大）香港學生和中國學生因連儂牆產生衝突，文大學生會昨晚（15日）表示，雙方已和解，陸生也將和解聲明書交由文大學生會公布，並在聲明書中向港生道歉。

文化大學9月24日晚間有香港學生在校門附近連儂牆張貼支持香港反送中的貼文，遭到中國學生阻止，雙方發生肢體衝突，警方獲報後到場處理，受傷的香港學生也決定提告。

文化大學學生會昨晚在臉書貼文表示，針對陸生與港生衝突事件，學生會也積極追蹤後續雙方的處理進度，而雙方於10月14日在士林地方檢察署由檢察官開偵查庭並達成和解協議，當事人將和解聲明書交由學生會公布在Facebook專頁兩週。

陸生在聲明書中向港生道歉，也提到自己既然在台灣，應該要尊重台灣的法律及言論自由，不應該單因立場不一樣而傷人。

文大學生會也向社會各界對此次衝突事件的關注表達謝意，並再次重申在中華民國台灣的土地上，各方皆有表達訴求的權利，但絕對反對暴力，也再次呼籲文化師生及各界人士能以理性方式發表言論，期待未來文化成為一個更加多元民主的校園。

香港反送中持續延燒，台灣許多民眾在「連儂牆」留言聲援，台灣不少大學校園也有連儂牆。中國文化大學連儂牆在上月24日晚上，遭親共學生撕毀連儂牆，反送中學生一開始沒阻止，後來有親共學生將一名香港女生從高處推下去，雙方爆發衝突。

文化大學校方當時表示，不允許學校發生肢體衝突。校方表示，保障學生受教權益，尊重師生多元表意及學術自由，並期盼政治敏感事務勿進入校園影響學習環境，對於這次的事件，文大校方也將秉持上述三原則處理。

而台灣教育部當時就指出，台灣是一個民主、自由與法治的社會，學生在法律保障範圍內主張基本權利，應受到尊重與維護，教育部及大學將全力保障學生表達意見的自由與權利。同時責成各校加強教育不同群體間互動理解、彼此尊重等觀念，以及強化校園環境安全的巡察，確保學生在校園中安心就學。

而早前一名中國旅客到台灣旅行期間，到台灣大學撕毀校內連儂牆所貼的反送中海報。經台大學生會提起告訴，男子依毀損罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。上周五（11日）晚間男子被依法強制出境，並管制5年內不得再入境。

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