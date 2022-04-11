2022/04/11,
印太

Omicron衝擊不如預期嚴重，泰國開放國境救觀光奏效

Omicron衝擊不如預期嚴重，泰國開放國境救觀光奏效
泰國採取與病毒共存政策，到一般診所就可以進行 PCR核酸檢測或是ATK快篩，確診病患可選擇居家隔 離。 中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年4月10日 Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

泰國政府評估變種病毒Omicron傳播力強但重症和死亡率低，且疫苗接種狀況不錯，準備在7月宣布COVID-19從大流行病 （Pandemic）成為地方性的流行病（Endemic）。意味著地方政府可決定什麼樣的營業場所可以完全開放。

文：中央社駐曼谷特派員呂欣憓

觀光大國泰國在COVID-19疫情下成為重災戶，2年時間過去，泰國鐵了心要與病毒共存，開放觀光客免隔離計畫奏效，泰國逐漸恢復往日活力，但真正要回到疫情前，恐怕仍要等上好幾年。

要在重振經濟和控制疫情之間保持平衡，是泰國政府過去1年多以來各部門反覆腦力激盪亟思解決的問題，2021年6月總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）宣示要在120天內全面開放國境，而部分重要的旅遊城市如果準備好了，可以陸續提前開放，而為了達到這個目標，泰國將以普吉沙盒做為旗艦計畫。

帕拉育當時表示，他知道全面開放會有風險，可能會增加感染人數，「但是如果把人民的經濟需求納入考量，是泰國人可以承擔這個風險的時候了。」

政府接著在7月先以普吉島為示範點，讓完整接種疫苗的旅客進入普吉島後不用隔離，但必須要在島上待滿一定的天數後才能前往普吉島以外的區域，如果普吉島沙盒計畫成效不錯，泰國政府打算進一步開放更多觀光。

但泰國在7月中旬後爆發第3波疫情，確診和死亡人數頻創新高，國際旅客進不來，原先還算穩定的國內觀光業更是一片慘澹。泰國置之死地而後生，在第3波疫情逐漸趨緩後，政府自2021年11月啟動來自63個國家和地區的完整接種疫苗旅客入境免隔離的Test and Go計畫做為試金石。

普吉島國際觀光客回流
Photo Credit: 中央社
泰國政府拯救觀光業，從普吉沙盒到Test and Go計畫，泰國政府拯救觀光業的企圖心確實奏效，2022年第1季入境的旅客達到47萬人次，超過去年一整年的42萬人次。圖為110年12月歐美觀光客回流的普吉島沙灘景象。

儘管中間受到變種病毒Omicron搗亂，泰國暫停旅客透過 Test and Go計畫申請入境約1個多月，但Omicron疫情沒有原先預估的嚴重，泰國政府在今年2月重啟Test and Go計畫，更從原先的63國家和地區放寬到全世界各國，如同完全對外國遊客敞開大門。

從普吉沙盒到Test and Go計畫，泰國政府拯救觀光業的企圖心確實奏效，今年第1季入境的旅客達到47萬人次，超過去年一整年的42萬人次，曼谷主要商業區多數恢復活力，百貨公司開始出現熱絡人潮，封鎖期間被迫開開關關的按摩店和餐廳等開始出現大批觀光客。

在泰國從事旅遊業的台灣業者鄭鈞元觀察到，歐美國家的旅客回流，因為他們不管來泰國或是回自己國家都不必隔離，下一波就會是最近剛開始全面開放的國家如韓國和新加坡旅客。

國際觀光客回流同時也帶動了泰國國內旅遊，鄭鈞元說，一些長住泰國的台灣人最近開始找他們旅行社安排泰國旅遊行程，因為在去年11月之前到觀光聖地例如普吉島，酒吧餐廳大多數都沒開，現在去普吉島可以玩的地方就很多。

泰國開放國際觀光帶動國內觀光
Photo Credit: 中央社
圖為110年12月國際和國內觀光客都回流的清邁夜市。

儘管3月開始泰國每日確診數飆破2萬，甚至超越了2021年中疫情最嚴重的時候，但泰國政府鐵了心要開放國境與病毒共存，4月起旅客赴泰將不須再出示登機前的核酸檢測，泰國政府也從4月起縮減未施打疫苗旅客的隔離天數到只剩下5天。

當然不只泰國，東南亞國家都躍躍欲試，隨著周邊國家如馬來西亞、菲律賓、越南和新加坡等國都敞開大門歡迎國際旅客，泰國吸引觀光客回流的壓力倍增，不少旅遊業者希望政府取消入境防疫措施，簡化所有流程才更有競爭力，因此若潑水節後疫情平穩，泰國預計5月取消落地的PCR核酸檢測。

除此之外，泰國政府評估變種病毒Omicron傳播力強但重症和死亡率低，且疫苗接種狀況不錯，準備在7月宣布COVID-19從大流行病 （Pandemic）成為地方性的流行病（Endemic）。

鄭鈞元說，整個泰國的觀光市場很明顯回溫，為什麼泰國準備7月宣佈COVID-19為地方性流行病？因為這樣就能讓地方政府自己決定什麼樣的營業場所可以完全開放，「就是為了觀光業」 。不過儘管泰國觀光業逐漸回溫，鄭鈞元預測要回到疫情前的水準，從現在算起可能還需要3年。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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