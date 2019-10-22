《全圖解！AI知識一本通》：人工智慧和人類理解語言的方式，兩者截然不同

文：三津村直貴

人工智慧學習語言的方式很獨特

影像或聲音的問答比較容易事先備妥答案，因此深度學習的發展也很快。然而，要讓人工智慧學習語言，卻不是件容易的事。這是因為傳達知識，和傳達語言所代表的涵義，兩者是不同的議題。知識就只是單純的資訊，而語言總是帶有某些用意或涵義。要讓人工智慧學習如何回答那些沒有明確答案的問題，是一件相當浩大的工程。

不過，同是處理語言的任務當中，「翻譯」就有明確的題目（原文）和答案（譯文）。因此，目前翻譯界已多方運用深度學習。

翻譯若只是以對照題目和答案來學習，人工智慧恐怕很難在這個領域成長。畢竟像中文的「是」、「不是」，或英文裡的「is」和「isnot」等，很多語言中都有因為詞語些微變化，造成語意南轅北轍的案例。

於是，人類開始出現「將字詞的意義化為數值」（字詞向量化，Word to Vector）的嘗試。舉例來說，針對「鬱金香」這個詞，我們就先準備「植物」、「花」、「顏色」等具有相關性的詞，並各給一個相關數值，再用這些數值來表達一個暫定的意思。接著，再將組成一個句子時的各個字詞數值搭配組合，用語言所代表的意思，重新解釋整篇文章呈現的數值。翻譯時，是將句子用不同語言呈現，並調整內容字詞，直到代表語意的數值在兩種語言之間達到極為趨近的水準。所以人工智慧其實並不是看字詞來翻譯，而是看「語意的數值」來翻譯。

人工智慧只是將語言轉換成數字來處理，就說得好像能了解人類語言似的，這一點或許令人難以想像。不過這樣一來，人工智慧不但可以回答問題，甚至參加考試也能考出好成績。事實上它對「語言的理解」，和人類理解語言的方式，兩者截然不同。

Photo Credit: 聯經出版

同樣的字詞，表達的涵義或用意卻大不相同

很多字詞都可用來表達不同的涵義或用意，例如同音異義詞等。對人工智慧而言，要正確理解異義詞，是一件困難的苦差事。

人類會從談話的脈絡等條件來判斷，但人工智慧是從字彙的相關性來判斷！

人工智慧將語意數值化，進而理解語言

人工智慧是透過字句前後詞彙的相關性，增減語意的數值，進而判斷字詞的涵義。

何謂數值化？

以「砍頭」為例，在人工智慧中會以數值來呈現具有相關性的字詞，例如「工作：60，不幸：50，身體：80，頭：60」

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人工智慧將成為人類的好夥伴？

如今，人工智慧已能與人類對話，並遵循人類的口頭指令，聽命行事。光是這樣，就足以讓人工智慧的行為舉止像極了人類。此外，也因為影像辨識和語音辨識技術的應用，使得人工智慧已能從人類的表情或聲調，了解人類的情緒。接著人類又把情緒表現的機制加到人工智慧裡，所以它也能有自己的情緒感受。

人工智慧的言行舉止越來越像人類，人們便會對它萌生親切感，對它的存在也漸漸不再感到突兀。在這些技術的應用之下，孕育出了很有人味的人工智慧。它們有些會直接提供服務，有些會搭載在智慧型手機或機器人上，參與人類的生活。像Siri這樣的人工智慧助理，或Pepper這種溝通機器人，未來都會持續增加，並在社會上普及，成為大家習以為常的存在。而你我周遭隨時都有人工智慧相伴的生活，將逐漸成為常態。

尤其是下一代的孩子，說不定從小開始接觸人工智慧，並和人工智慧一起成長，才是他們最自然的常態。換言之，人工智慧將成為如家人、朋友般的夥伴。到時候，人工智慧可運用機器學習的技術，掌握我們的習慣、生活步調和興趣嗜好等，或許有時還能察覺到連人類家人之間都無從得知的內心世界。

能為人類指點人生迷津的人工智慧早已問世，想必你我能向人工智慧傾吐愛情煩惱、職場牢騷的那一天到來，已是指日可待。人工智慧的運用將會更多更廣，成為一個能常伴你我身旁、獨一無二的好夥伴。

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連情緒感受都能理解的人工智慧

儘管這些都只是程式操作的結果，但我們可以說：人工智慧因為有了情緒的理解和表達能力，變得更有人味。

人工智慧已可從人類的表情（影像辨識） 和聲調（語音辨識）當中， 了解人類的喜怒哀樂等情緒。

人工智慧已可了解人類的情緒，故能表達情緒。例如挨罵了就難過，獲得讚賞就開心，被忽略就顯得落寞等。

人工智慧隨侍在側的生活

想必在不遠的將來，從早到晚都有人工智慧隨侍在側的生活，將成為常態。

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書籍介紹

本文摘錄自《全圖解！AI知識一本通：用故事讓你三小時輕鬆搞懂人工智慧》，聯經出版

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監修：三宅陽一郎（Miyake Youichiro）

漫畫：備前やすのり（Bizen Yasunori）

撰稿：三津村直貴

譯者：張嘉芬

從我們熟悉的Siri、掃地機、電玩遊戲、自駕車，

到未來的智能保母、醫療機器人、或線上客服、翻譯等等，

AI將成為你我日常生活中無可取代的好夥伴，

每一個人都應該了解人工智慧的基本知識。

誠司任職於某家商社。有一天，主管下令要他「籌備一個運用人工智慧機器人──喬巴的新專案」。誠司心想：「到底什麼是人工智慧啊？」正當他煩惱著不知該如何是好之際，他在外甥裕太的介紹下，認識了一位號稱是研究人工智慧的專家──京子。誠司原本只想知道喬巴該怎麼使用，孰料堪稱「超級人工智慧宅女」的京子，竟要從零開始，為他講授人工智慧的基礎知識……究竟誠司能否順利不負所託，完成主管交辦的任務，進而扭轉未來呢！？

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰