2019夯運動in Taiwan，百場賽事12精選（上）

2019年我國舉辦超過130場國際單項運動賽事，為國內選手搭建具備主場優勢的國際競技舞臺，提供年輕後輩近距離觀摩的機會，吸引許多民眾進場支持，共同捍衛主場。教育部體育署為提升臺灣國際能見度，突顯舉辦國際賽之附加價值與效益，更希望發揮標竿借鏡的效果，逐步提升賽事籌辦格局與服務品質，讓世界看見臺灣。特從2019年在臺灣舉辦的百場國際運動賽事，經由賽事訪視及考核，遴選出「2019夯運動in Taiwan，百場賽事12精選」，透過國際賽事結合在地文化或觀光特色，達到成功行銷臺灣的效益。

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽無疑是臺灣最具傳統的籃球經典賽事，41年來，陪伴無數球迷成長，也是每年暑假，籃球迷最期待的盛事！不少國家將瓊斯盃視為備戰國際賽的重要熱身賽，臺灣籃球迷得以近距離欣賞高水準競技，也再度擦亮臺灣籃球賽事的金字招牌。今年7月，男女籃在新莊體育館舉辦，其中男籃預賽更首度在彰化體育館舉行，扭轉過往「重北輕南」的情況，也讓籃球熱延續到中南部，讓籃球迷耳目一新，這次的參賽球員也趁著比賽期間享受在地美食，品嘗彰化肉圓。

Photo Credit: 賽事主辦單位 第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽滿場觀眾盛況。

臺南有歷史文化、自然生態、遠近馳名的特色美食，也有U12世界盃少棒錦標賽！配合我國規劃設立亞太棒球訓練中心，獲得第3至第9屆（2015年－2027年）主辦權，期望打造亞洲威廉波特。今年成功結合臺南特色文化，賽前小將忘情跳舞展現自我，也力邀國際知名「寶可夢」擔任大會宣傳大使，將臺灣運動觀光推廣到世界。8月初，臺灣小將完封日本，將冠軍留在臺灣，透過網路與電視轉播傳送到全球，讓臺灣棒球再次揚威世界。

Photo Credit: 賽事主辦單位 第五屆U12世界盃少棒錦標賽臺灣小將完封日本，將冠軍留在臺灣。

陽光、沙灘、熱血沙排賽！今年8月，我國首度承辦國際沙灘排球賽－台中銀行亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站），澎湖隘門沙灘先天優越的環境，是澎湖知名的絕美景點，遊客評價媲美長灘島美景，參賽選手也齊聲喊讚，認為賽事媲美世巡賽等級，宛如離島最美麗又盛大的一場陽光嘉年華！這項賽事是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式沙排賽，也是國際排球總會（FIVB）排名積分賽，亞洲各國排協與選手都高度重視。今年共吸引17國48隊近百名好手參賽，最終我國謝雅仁/王進如在男子組留下銀牌好成績！

Photo Credit: 賽事主辦單位 台中銀行亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站）宛如一場陽光嘉年華。

全場觀眾擠爆臺北小巨蛋！臺灣年度最高等級羽球賽事－臺北羽球公開賽，於今年9月盛大開戰，總獎金50萬美元。地主由「臺灣一哥」周天成領軍捍衛主場，眾多臺灣男女羽球好手在國人面前拚戰，最終，周天成在超過萬名球迷及特地到場觀賽的總統蔡英文加油中，順利登上冠軍寶座。本賽事是世界羽聯超級300系列賽一站，世界羽聯會員國選手都會參賽，透過每年舉辦，不但國內羽球運動觀賞人口增加，也透過賽事轉播與相關媒體報導，感受專屬臺灣的賽事氛圍！

Photo Credit: 賽事主辦單位 臺北羽球公開賽「臺灣一哥」周天成登上男單冠軍寶座。

2019年末，還有4場列為「2019夯運動in Taiwan，百場賽事12精選」的賽事即將舉辦，台灣裙襬搖搖LPGA、第2屆世界12強棒球錦標賽、臺北海碩網球公開賽及臺灣國際衝浪公開賽，歡迎民眾揪團進場觀賞，為選手們加油！2019年在臺國際運動賽事訊息歡迎至「夯運動in Taiwan」Facebook粉絲專頁或線上行事曆專區查詢，獲得最即時資訊！