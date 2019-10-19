《激骨話：台灣歇後語》：古典台語的腦筋急轉彎，各種「火燒」

文：曹銘宗

火燒豬頭

提示 ：臉都熟了

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火燒豬頭——面熟

說明 ：

火燒豬頭，豬臉熟了，台語稱之「面熟」（bīn-sik），就是眼熟的意思。

台語「面熟」常見疊詞用法，例如：「你看起來面熟面熟。」

其他疊詞用法還有「好勢好勢」（舒適、順利）、「歡歡喜喜」、「清清白白」等。

火燒罟寮

提示 ：罟寮是放置漁網的小屋

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火燒罟寮——無網（無望）

說明 ：

台語「罟」（koo）是漁網，「牽罟」（khan-koo）就是在海灘拉漁網捕魚。

台語「寮」（liâu）常指簡陋的屋子或棚子，例如堆放木材的「柴寮」，臨時搭建給工人居住的「工寮」。

火燒「罟寮」，漁網都燒掉了，謂之「無網」，與「無望」（ bô-bāng）同音。如果連唱一首〈補破網〉的機會都沒有，當然就是「無望」，沒有希望了。

火燒墓仔埔

提示 ：火燒墳墓會薰到誰？

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火燒墓仔埔——薰鬼

說明 ：

台語「墓仔埔」（bōng-á-poo）就是墳墓，墳墓起火會冒煙。

台語「薰」（hun）作名詞是香菸，「食薰」（tsiah-hun）就是抽 菸；作動詞則是煙燻。

火燒墓仔埔――薰鬼（hun kuí），表面看是冒煙燻到鬼，其實指 菸癮很大的菸鬼。

另有一句歇後語：墓仔埔做大水。墳墓濕了，謂之「濕墓」，與 「失望」（sit-bōng）諧音。

火燒竹林

提示 ：竹筍殼是易燃物

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火燒竹林——無竹殼（無的確）

說明 ：

台語稱竹子林為「竹林」（tik-nâ），竹筍殼為「竹殼」（tik- khak）或「筍殼」（sún-khak）。

筍殼可以包粽子、做斗笠，老筍殼也能用來當柴燒。

在竹林中，竹殼最易燃燒，如果發生大火，竹殼最先燒光，稱之 「無竹殼」，聽起來變成「無的確」（bô-tik-khak），就是說不定、 不一定的意思。

氣象預報就像火燒竹林――無的確啦！

火燒甘蔗園

提示 ：甘蔗葉都燒光了

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火燒甘蔗園 ——無箬（無合）

說明 ：

台語「箬」（háh）指植物莖稈外的硬葉，「蔗箬」（tsià-háh）就是包覆甘蔗莖的硬葉。

如果甘蔗葉發生大火，較易燃的蔗箬會先燒光，稱之「無箬」， 聽起來就像「無合」（bô háh），不適合、不搭調的意思。

新婚夫妻整天吵架，就像火燒甘蔗園――無合啦！

書籍介紹

本文摘錄自《激骨話：台灣歇後語（附讀法QR Code）》，聯經出版

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作者：曹銘宗

台灣最詼諧的說話藝術，古典台語的腦筋急轉彎

台灣生活史偵探曹銘宗25年經典之作，重新詮釋書寫

民間的俗諺俚語，蘊含先民的生活知識及處世智慧，其中歇後語更透過語言的趣味表現出來，所以也稱俏皮話。

歇後語以文法上的「歇後法」，把語句分成前後兩句話，前句話是話面（謎面），間歇一下，後句話是話意（謎底）。這也就是說，讓人從前句話的相關意義或相近語音，推測真正想要講的後句話。

例如：稻草人救火──自身難保，豬八戒照鏡子──裡外不是人，廁所裡掛鐘──有屎有鐘（有始有終）。

台語的歇後語，稱為「激骨話」（kik-kut-uē），就是標新立異，故意講與人不同的俏皮話；或稱「孽譎仔話」（gia̍t-khiat-á-uē）、「孽畜仔話」（gia̍t-thiok-á-uē）、「孽仔話」」（gia̍t-á-uē），指戲謔、不正經的話。

例如：墓仔埔放炮──驚死人，墨賊仔頭──無血無目屎，苦瓜燉鰱魚──苦鰱（可憐）。

這是古典台語的腦筋急轉彎，透過《激骨話：台灣歇後語（附讀法QR Code）》，讓我們一起來「滾笑」（kún-tshiò，戲謔之意）！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰