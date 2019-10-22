五大荒謬「文青式」能源觀點，你中了幾項？

文：黃恩浩（專長為海綿城市、雨水管理、基地保水、都市防洪，是國內新生代的水資源專家，目前也是綠學院的綠色帶路人）

先前提到〈「文青減塑」五大荒謬怪現象，你中了幾項？〉在網路上大爆炸，十年不見的朋友來找我，立委拿這篇文章去問政，連綠學院的Julia參加一個跟綠色產業沒什麼關係的餐會，那裡的人竟然也說認識綠學院，因為看過這篇文章。

為什麼這篇文章能這麼火紅？因為這一兩年時不時有新聞說誰誰誰又使用了什麼環保材質，發明了什麼新的回收方法，普通老百姓其實很難分清楚滿天飛的資訊到底誰對誰錯，即使感覺起來怪怪的，因為環保永遠戴著政治正確的帽子，所以誰也不想沒事找環保文青吵架。

正因為我們這群綠色帶路人身在業界，赤裸裸地挑起衝突，自然能成功地讓大家重新思考與釐清觀念。在看完所有網友的評論之後，我特別希望大家不要把文章當成是繼續使用塑膠的藉口，因為這代表你沒有看懂文章。這個世界需要一個除了塑膠之外的替代選項，創新需要付出代價，創新也需要時間成長。我們需要的，是判斷哪些是冤枉路，才不會在環保這條路上，花了幾十年，到頭來發現都在做白工。

在所有的網友評論中，有個特別奇怪的，有人問我支持核能嗎。

塑膠跟核能有什麼關係？是因為提到文青，所以必須表態？講到能源，我們在產業小聚裡，討論到有些人整天在媒體上高談能源轉型，卻連電力調度基本邏輯都不懂，很多能源業工作者對這怪現象直搖頭，台語有一句順口溜「叫醫生醫目眉，叫產婆醫肚臍」，就是在形容現在的臺灣。於是和幾位綠色帶路人商量後，我們決定再次票選出前五大特別荒謬的能源觀點所產生的怪現象，一起反思我們到底有沒有參透關鍵問題。

怪現象一：咖啡店高掛「反核，不要再有下一個福島」旗幟，店內冷氣卻開很冷

只好穿上薄外套。

Calm Down Calm Down，一聽到這個好像觸及所謂的「反核」信仰，但是我們發現，雖然反核旗已經成為咖啡店的標配，但有些咖啡店老闆可能只把它當擺設，沒把店裡的用電和旗幟連結起來，冷氣開得特別強，店裡的客人只好穿上薄外套。我們沒有用愛發電，而是「用肺發電」，從「不要再有下一個福島」變成「下一個鬼島」。

即使咖啡館很厲害裝上了太陽能或儲能，我們還是不覺得你就應該無限制地狂吹冷氣，吹冷氣對健康也不是什麼太好的事情對吧。

這社會總是用二分法，非黑即白、非藍即綠，我們必須用工程思維，才能好好談能源，理念只會壓縮理性討論各種能源的空間。我們必須檢視「一籃子」的能源可能性，適合國外的不一定適合我們，科技不斷在創新，能源可以多元結構，互相截長補短，開放我們故有的思維疆界，不要再侷限於「擁護」或「反對」某一特定能源。

面對能源，我們的策略是「一籃子方案」，而且不管從眼前更大更直接的PM2.5的威脅，以及必須減碳這個大前提來看，讓工程師主導綠電和核電聯手，減輕PM2.5空污問題並同時減碳，是比較靠譜的作法

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

怪現象二：再生能源成為一種宗教信仰

好像只要有了綠能，就能救臺灣。

跟上面只是把反核旗當擺設，第二種怪現象就更為荒謬了。只要談到再生能源，就成為狂熱的信徒，不管再生能源的間歇性問題，也不想看《有志參選總統者必讀！決定能源政策前的必修課》裡面談到的電力調度底層邏輯，認定其他能源選項都很「髒」或是很「危險」，都應該靠邊站，遇到問題就要怪政府，或是陰謀論「核電幫」又使出暗黑手段。

跟這個想法對立面的人也很狂熱，相信只要有了核能發電，所有再生能源的問題通通不需要解決，這跟上面這群人完全一樣，只是拜的神不同罷了。

因為太重要了，所以再說一次！面對能源，我們的策略是「一籃子方案」，而且不管從眼前更大更直接的PM2.5的威脅，以及必須減碳這個大前提來看，讓工程師主導綠電和核電聯手，減輕PM2.5空污問題並同時減碳，是比較靠譜的作法

怪現象三：缺電別怪我，我都有參加各種節能活動

只是都在舒爽的春秋兩季。

我們喜歡拿著咖啡杯上班，每天花百元喝連鎖店咖啡的小確幸，看似潮潮的小動作，背後的耗能、增加地球碳排放量及水資源的負擔，常常是我們意想不到的。我們每喝下一杯咖啡，從在熱帶雨林種植、採收、加工、包裝、空運來台及手上的杯子，消耗了上百公升的水，及產生大量的二氧化碳，跟我們眼前所喝下去的咖啡量相比，隱含上千倍的能源與資源。在地球能源資源耗盡情況下，即使一個平常又潮又小確幸的習慣，也不知不覺給地球帶來了負擔。

文青說，不不不，我很關注能源議題，我都有參加節能活動，在反核大遊行「打卡」，不過這類活動幾乎都避開炎熱高溫的夏季，這真是站著說話不腰疼啊！好像只要積極參與，付出了時間與精力，拍照上傳FB，能源的問題就不能怪在我身上，政府必須想辦法解決。

怪別人之前，先提升自己

Photo Credit: 中央社

怪現象四：看到別人用電動車或電動機車，就說因為用的電是灰電

是灰電，所以不環保。

許多人喜歡對綠色創新挑三揀四，甚至是雞蛋裡挑骨頭，看到現在馬路上越來越多的電動車，就批評說電動車充的電都是傳統燃煤電廠的電，算是哪門子環保，繼續用汽油車不就好了嗎。

這就是沒有理解關鍵問題。電動車所使用的電，跟所在地的能源政策有直接的關係，當然會影響它的環保程度。但是根本上，電動車背後所代表的，是一場交通工具的革命，一個從傳統引擎轉換成電動馬達的效率革命。在能量上面的傳輸，電動車的電動馬達比汽油車的引擎更為簡潔，整體能量轉換率可以高達80%，而同期汽油車的轉換率大概是20%，根本就只能在旁邊玩沙。

不要用指責別人的方式當成自己不作為的藉口，釐清關鍵問題，以免被時代的大浪打過去

怪現象五：一邊喊不要空污，一邊又不願意付出任何代價

然後，只想等政府來補助。

不論庶民還是文青，各個都說反對污染，認同環保。這是毋庸質疑的，畢竟，除了更好的環境本質上是受人民所喜愛，政治也正確，在良心上也是站對邊，何樂而不為，這方面沒有人會喊錯口號。

但有趣的是，沒有人，願意付出任何代價。

Photo credit: Reuters／達志影像

買節能產品？喔，請問有補助嗎？冷氣要補助、冰箱要補助、洗衣機要補助、除濕機要補助、汰換二行程機車要補助，每年就在等政府的各種補助方案，然後還美其名說政府要想出配套方案啊，不然怎麼有人願意行動哩。

再進一步就是參加反空污大遊行，說空氣污染都是傳統燃煤電廠造成的，再來就怪「萬惡」的企業和大財團、怪政府，發現邏輯不通之後，就怪說是老共的陰謀。奇怪了，電廠發的電也是你在用，機車、汽車也都是你在開，你也需要一份「萬惡」的企業和大財團的工作，空污都沒有你的責任嗎。

減少空污，人人有責，最終「用肺發電」的代價，也是你在付而已啊！

看完以上，你就會發現綠學院一直強調，談能源一定要以工程角度看待，不能意氣用事的意義。我們正在尋找講求務實的同路人，繼續對症下藥。期待您加入會員，來支持我們的觀點。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航