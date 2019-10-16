新加坡總理李顯龍談香港局勢：避免民粹主義分裂新加坡

自香港反送中運動爆發以來，新加坡政府一直相當關注香港的局勢發展。根據《聯合早報》報導，李顯龍稱民粹主義的政府雖然給予了民眾宣洩的管道，但會犧牲全國民眾的長遠利益，他進而指出如果新加坡不小心的話，可能面對類似香港的焦慮和社會分裂情況。

李顯龍是10月15日在新加坡全國職工總會（以下簡稱職總）全國代表大會上致詞。與人民行動黨關係密切職總成立於1961年9月，是新加坡唯一的全國性工會中心。

《聯合早報》報導，李顯龍致詞時強調，行動黨政府為工人謀福祉和創造未來，遠勝民粹治理，因為民粹主義的政府給予民眾宣洩情緒的管道，是不顧全國家民眾的長遠利益，而民粹主義之所以在各地抬頭，根源於對社會精英脫離群眾的不滿。

李顯龍進一步指出，許多國家失業者需獨自應付生活挑戰，而在職者因攀比心理作祟覺得生活沒有改善，因此不少的民眾更是覺得自己被瞧不起，社會契約由此撕裂。李顯龍認為，許多感到既然原有體制對自己無益，因此不顧後果也要搞破壞，李顯龍進而舉例香港因反修訂《逃犯條例》導致示威與暴力升級，背後反映了香港市民對經濟和社會的關切沒有被正視，如非常昂貴的住房問題。

新加坡媒體《8視界》報導，李顯龍稱儘管新加坡的情況異於香港，但新加坡應密切關注國際局勢，否則發生如香港的情況，新加坡的下場可能更糟，因為新加坡更小和更加脆弱。

如果新加坡出現上述情況，李顯龍說「要治理新加坡將變成不可能的事，無論是做出困難決定或策劃未來。信心將被摧毀，新加坡會完蛋。」

李顯龍認為，要避免香港的情況發生，行動黨和職總之間的共生關係可避免出現這樣的結果，因為不少行動黨議員來自職總，其中職總秘書長也由一名內閣部長出任，有利於該國政府在制定政策時為工友發聲。

李顯龍還提出了過去行動黨政府興建了可負擔的組屋，創造就業機會、提供高質量的醫藥保健、教育與公共交通等政績，李顯龍說 「這遠比民粹主義政府為民眾提供宣洩管道，或者犧牲長遠利益以迎合民眾短暫激情，更為妥善。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜



