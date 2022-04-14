從「翻拍」到「外銷」，泰國戲劇為何在亞洲魅力無法擋？ （上）

「泰劇」近年來開始席捲亞洲各地，尤其是泰國的「BL劇」相當具有競爭力，包含在台灣火紅的《只因我們天生一對》，其推出的電影版也在日本獲得破億的票房，不僅在Netflix上能看見專屬分類，電視台也引進泰劇讓日本觀眾大開眼界，當然也包含劇本來自日本的《流星花園》泰劇版的關注度也相當高，參與的演員也特別拍攝影片與日本觀眾打招呼，象徵著泰劇已經成功進軍日本。

但除了《流星花園》以外，其實多數火紅的泰劇都是「BL劇」，而這也應證了我在2017年所提出的觀點：「泰國能拍出其他國家所無法拍出的BL劇」。雖然近年日本與韓國也有推出「BL劇」，但拍攝的數量與內容仍然難以與泰國競爭，筆者認為這背後可能還有各國文化因素的影響，因此給泰國相當大的空間揮發，進而搶佔這個在各國戲劇圈缺乏用心經營的市場。

「先戲劇後電影」或「先電影後戲劇」？

從《只因我們天生一對》進軍亞洲各國的過程可以發現，這部戲劇是採「先戲劇、後電影」的模式，也就是先讓觀眾透過片長較長的電視劇完整認識戲劇之後，再推出電影版演出重要的結局或成果，這其實與日本戲劇圈的手法相似，例如由長澤雅美主演的《信用詐欺師JP》也是從日劇開始，後續推出各種電影版。

在泰國也有另外幾部爆紅的電影與戲劇採取此模式，例如：2016年轟動泰國的東北神話故事《三面納迦》，後來也於2018年推出電影版《納迦2》。另外2018年造成曼谷街頭空蕩蕩現象的《天生一對（บุพเพสันนิวาส）》，原定電影版《天生一對2》在今年2022年5月上映，但近期因為疫情升級而公告無限期延後。

不過泰國電影與戲劇之間的先後順序並非固定，也有不少是電影火紅之後再來拍攝泰劇，例如：

《愛情大凸槌》：電影2012、電視劇2013。 《納瑞萱大帝》：電影六部曲（2007-2015）、電視劇2017。 《邦那詹》（บางระจัน）：電影2000、電視劇2015。 《模犯生》：電影2017、電視劇2020。

以《模犯生》電影版與電視劇版來說，電影版每一幀都很迅速，劇情相當緊湊，而電視版因為有更多篇幅可以探討劇情，因此在作弊上的手法也與電影版不同，能吸引到不同類型的觀眾。

但無論是「先電影後戲劇」或「先戲劇後電影」，對於觀眾而言都相當具有吸引力，不同於日本常用的「先戲劇後電影」，以及台灣的電影與戲劇分開經營，泰國戲劇只要熱銷，無論是從電影還是戲劇開始，都能期待後續推出不同版本。

最佳的「翻拍」版本？

除了BL劇粉絲以外，許多台灣人對泰劇的印象可能是來自「翻拍」，其中又以最近緯來電視台重播的《妻不可失（เมีย 2018）》最為有名，該劇改變自犀利人妻，但戲劇張力比台灣版更加強烈，筆者認為該劇可稱為泰劇翻拍台劇的經典之作。

Photo Credit:เมีย 2018 官方海報 《妻不可失（เมีย 2018）》海報

而今年度最熱的翻拍莫過於《流星花園》泰國版，其四位主角雖然有兩位可能會讓許多BL劇粉絲很出戲，但不得不說四位主角顏值與身高都相當出色，女主角也是相當耐看，在劇情上也相當緊湊不拖戲。

台灣早期也有翻拍日本戲劇，但通常是作為一種學習成長的過程，後來就慢慢以在地劇本為主，鮮少翻拍其他國家的戲劇，但泰國卻不同，即便是有上述火紅的《天生一對》與《三面納迦》，泰國依然沒有停止翻拍的腳步，包含泰版的《噢 我的鬼神君》以及《打架吧 鬼神》，都拍得相當具有泰國文化特色，甚至一度讓人以為這故事原本就來自泰國。

除了主動翻拍他國戲劇以外，近年來更因為中國粉絲人數上升，開始直接與中國合作翻拍一些有名的著作，例如：目前正在on檔的泰版《你是我的心跳（原名：狐狸的夏天）》以及泰版《匆匆那年》，透過擁有相當多粉絲的泰國明星重新詮釋中國戲劇，這也算是泰國戲劇獲得肯定的一種展現，或許未來還可以看到日本與泰國、或韓國與泰國雙邊合作的翻拍戲劇。

越「傳統」戲劇，反而競爭力越強？

雖然泰國翻拍他國戲劇的效果不錯，但即便是在亞洲各地火紅的BL劇，但相對於本地戲劇來說，其收視率還是有落差，例如：

《流星花園》（2022）：目前最高收視率為0.670。 《只因我們天生一對》（2020）：最高收視率為0.825。 《紗麗迷情》（2022）：最高收視率為3.499。 《婉通夫人》（2021）：最高收視率為：7.767。 《三面納迦》（2016）：最高收視率為20.433

而造成曼谷街頭沒人的《天生一對》其收視率最高為23.9，且不只一集衝到23，總級數15集當中就有四集（9/12/14/15）在23，這都顯示出在泰國本地戲劇圈當中，傳統戲劇才是收視率最佳。

泰國戲劇多半改編自著名小說或民間故事，尤其是強調泰國核心精神「皇室、族群、宗教」元素的故事，這些故事原本在泰國原本就具有一定的知名度，觀眾期待看的則是編劇如何改編，以及演員如何詮釋，例如：翻拍過最多版本的《日落湄南河（คู่กรรม）》，其故事描述著第二次世界大戰期間，一位日本軍官與一位泰國少女相識與相愛的故事，最終日本戰敗而男主角在戰爭中死去，迎來悲劇收場，兩位角色的關係如同日本與泰國之間的關係，可以說是老一輩泰國人非常熟悉的近現代故事。

而上述提到的收視率破表戲劇《天生一對》、《三面納迦》以及《婉通夫人》都是小說改編的戲劇，其中改編最多次的莫過於《婉通夫人》的原著《坤平與坤昌》，該戲劇可說是泰國人家喻戶曉的故事，許多泰國人都知道的法術、妖怪或養小鬼等文化都來自該著作。

由此可知，推動泰劇能不斷產出高收視率的源頭，其實是來自在地的小說創作，這與日本與美國的狀況相同，而這些火紅的戲劇都有豐富的在地元素，風格明顯的文化特色，即便配上不同語言發音，仍然能讓人看出該戲劇來自哪個國家，這其實才是真正具有競爭力的部分。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元