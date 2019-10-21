尼爾弗格森《廣場與塔樓》：「網絡才能擊敗網絡」，這是美軍在伊拉克學到的教訓

文：尼爾・弗格森（Niall Ferguson）

二○○一年九月十一日

二十一世紀越來越像豪爾赫．路易斯．波赫士（Jorge Luis Borges）短篇故事〈巴別圖書館〉（The Library of Babel）的化身。在小說中，波赫士想像一間圖書館，不僅收藏史上所有曾被行於筆墨的書籍，還包括所有可能被行於筆墨的書籍。人類坐擁無限資訊，很快就從欣喜淪為瘋狂。被某種「潔癖、苦行的狂熱」攫住的人「消滅無用的作品」，導致「數百萬卷帙萬劫不復」。還有人試圖找出形同「所有書籍之準則與完美手冊」的那本書——抑或尋找讀過那本書因而「好比上帝」的圖書館員。在這偌大圖書館的某些角落，人們「膜拜書本，像野蠻人般親吻扉頁，但他們完全不識字」。在其他地方，「傳染病、異教衝突、不可避免淪為盜匪行徑的長途旅行，摧毀了大量人口。」二十一世紀的世界很多時候宛如波赫士的想像大舉實現。

外界眼中屬於反社會網絡的伊斯蘭集團，攻擊美國金融與運輸網絡，是本世紀初的重大事件。儘管以蓋達組織（Al-Qaeda）之名行動，九一一攻擊策劃者和更廣大的政治伊斯蘭網絡連結薄弱，這也是他們能夠躲過偵查的原因。

二○○一年九一一事件攻擊者的行動，蘊含了某種居心不良的天才。從本質上來看，他們鎖定美國越來越網絡化的社會的主要樞紐，利用安檢漏洞，將原始武器（美工刀）偷偷帶上預計前往紐約和華盛頓的四架民航機。紐約和華盛頓分別是美國金融與政治系統的核心節點。蓋達行動人員透過劫機，奪占駕駛艙，然後將飛機直直撞向世貿中心與五角大廈，完成了恐怖主義史上最了不起的壯舉。他們不僅在美國創造持續數個月的恐懼氛圍，更重要的是，他們促使小布希（George W. Bush）總統的政府，採取不對稱回應，而且在往後幾年間，幾乎毫無疑問地反倒使薩拉菲主義伊斯蘭（Salafist Islam）的事業加倍鞏固，而不是被削弱。

空中運輸與金融體系似乎是恐怖攻擊的絕佳目標。兩者都在過去幾年有越來越複雜的發展。兩者都在全球化過程中扮演要角。到了二○○一年時，它們被左派和伊斯蘭主義者普遍認為是美帝的嶄新化身。

攻擊者也有很好的理由期待藉著破壞如此重要的節點，同時引發公共恐慌，他們或有機會造成蔓延至其他網絡一連串破壞。攻擊者本身形成了一個網絡。克里夫蘭顧問瓦帝茲．克拉伯斯（Valdis Krebs）在事件發生後的第一時間，使用為分析企業網絡而設計的InFlow軟體，展開獨立研究，證明穆罕默德．阿塔（Mohamed Atta）為九一一網絡的關鍵節點。阿塔和十九名劫機者當中的十六人有接觸，外加與他們有關聯的另外十五人。在九一一網絡的所有成員裡，阿塔擁有最高的中介中心度，以及最高的活動性（指聯絡其他人的次數）與親近中心度（指不用透過中介者直接與其他人連結的能力）。

然而，美國航空七十七號班機的劫機者之一納瓦夫．哈茲米（Nawaf Alhazmi），在中介中心度方面僅次於阿塔，這代表他有可能是行動的其中一位策劃者。倘若阿塔基於某些原因在九一一行動前被逮捕，馬爾萬．阿勒謝希（Marwan Al-Shehhi）能夠輕易地接手領導。不過，根據克拉伯斯表示，九一一網絡最突出的特色是，和外在世界缺乏社會鏈接。這群策劃者是個緊密交織的團體，其中很多人一起在阿富汗受訓，他們幾乎完全沒有一般社會網絡應有的弱連結。此外，策劃者自抵達美國後，就不太和彼此互動：他們屬於一個疏落網絡，僅保持最低程度的通訊。就這層意義看來，它的確是個反社會網絡——遁跡銷聲，就像所有想要躲避偵查的祕密網絡。

對克拉伯斯而言，事情的來龍去脈在事後看來顯而易見。但行動有沒有可能在事前被看穿呢？「若想戰勝恐怖主義，」克拉伯斯寫道，「好人似乎必須建立比壞人更好的信息與知識分享網絡。」這樣的網絡在二○○一年本應存在，當時軍方有個名為Able Danger的計畫，旨在藉由「辨認隱藏在大量數據中的連結與模式」掌握蓋達組織的行蹤。麻煩的是，因為「凱文貝肯」問題的關係——也就是人與人在美國如今的分離小於六度——被辨認為潛在恐怖主義者的人數，就算沒有到數百萬，起碼也不下數十萬。Able Danger繪製出的一些網絡圖長達二十英尺，而且因為字級太小幾乎無法閱讀。克拉伯斯總結認為，反恐戰爭的情報工作不能交給電腦接手，必須由人類親自出馬；否則人類將被大數據淹沒。

九一一事件發生後，當驚恐情緒慢慢消退，一些網絡專家開始提出蓋達組織事實上體質相對虛弱的論點。它的祕密、反社會，恰恰意味著它想徵召與訓練新人並不容易。沒錯，蓋達組織的力量部分源自它的權力分散。但如果賓拉登無法對美國發動第二波重大攻擊，這樣的網絡結構還有什麼意義？

而且在美國入侵阿富汗並推翻塔利班政權後，若蓋達組織的領導階層被孤立在巴基斯坦的某處，美國只須肉搜他們的行蹤，然後對蓋達組織擒賊擒王。有些學者把蓋達組織和祕密犯罪網絡做類比，譬如一九九○年代在蒙特婁走私大麻與古柯鹼的「魚子醬網絡」（Caviar network），不過他們注意到，犯罪網絡比恐怖主義網絡集權得多。

另一個更重要的差別是，犯罪集團不像蓋達組織成員，明顯由一個共同意識形態團結。儘管和更廣大的薩拉菲主義網絡沒有確切連結，所有九一一攻擊者在思想上都屬於薩拉菲主義網絡，而且願意為他們的宗教信念犧牲性命。換句話說，蓋達組織是更大的聖戰主義網絡裡連結非常薄弱的一個組成部件。這個更大的網絡是由在蘇聯－阿富汗戰爭期間結識的聖戰者組成；是由東南亞伊斯蘭祈禱團

（Jemaah Islamiyah）的成員組成；是由歐洲和中東阿拉伯社群的支持者組成。

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困住西方世界領袖的是，他們的報復性「反恐戰爭」需要集中焦點，僅鎖定那些實際使用暴力的伊斯蘭主義者。此舉忽略了一個事實，活躍恐怖主義者的小網絡，鑲嵌在同情恐怖主義者但並未親身從事暴力活動的更大的群眾網絡裡。年輕人變成恐怖主義者絕非一時心血來潮。他們需要長期暴露在極端主義的布道之中，並且長期和薩拉菲主義活動網絡有所牽連。

當分散式網絡（distributed network，按：又名網狀網絡）攻擊階級，階級會自然地做出反應。小布希總統及其政府團隊負責國安的重要成員，在九一一事件後第一時間做出一系列不能再更深思熟慮、但反而使伊斯蘭主義網絡更加茁壯的決定。總統敦促相關人員即時策劃推翻窩藏蓋達組織的阿富汗政權，這是正確的決定。鑄下大錯的部分在於，總統被副總統迪克．錢尼（Dick Cheney）和國防部長唐納．倫斯斐（Donald Rumsfeld）說服，相信這次恐攻為另一項軍事干預創造了藉口，也就是推翻伊拉克的薩達姆．海珊（Saddam Hussein），儘管沒有證據顯示伊拉克和九一一攻擊者有任何因果關聯。在此同時，為防止未來再發生對美國的攻擊，小布希成立了全新的國土安全部（Department of Homeland Security）。二○○二年八月，在入侵伊拉克的決定尚未明朗之際，約翰．阿奎拉（John Arquilla）於《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）具先見之明地指出這個取徑的幾點錯誤：

在網戰（netwar）中，譬如我們現在面對的這場戰爭，戰略轟炸沒有意義，而且大部分網絡並不仰賴一位（乃至多位）偉大領導者的維繫與指引⋯⋯〔創造〕內閣層級的國土安全部⋯⋯是第二項重大過失。拿階級對付一個靈活的網絡將顯得笨拙：對付網絡就要用網絡，就像在過去的戰爭中，坦克才能對付坦克⋯⋯我們不可能透過「支持我們」或「與我們為敵」的脅迫式意見，形成或維繫我們需要的那種網絡。

這番言論對國安政府的潛力或許太過悲觀了。在一九九三年一月至二○一六年二月之間，已知和聖戰主義有關的一百零九個對美國國土行暴力攻擊的密謀中，只有十三個被實際執行，多虧了監視和線人的組合。儘管如此，阿奎拉在一個方面是對的。二○○一年末，蓋達組織已看似被迫如反社會網絡般運作的傳統祕密會社，頂多偶爾促成暴力行動，雖然是驚人之舉。然而，在美國主導的伊拉克入侵後，蓋達組織在伊拉克的附屬組織利用海珊殘暴階級被推翻後的混亂，煽動派系衝突，進化成規模更大且更有效率的網絡。任何熟悉伊拉克歷史的人都能輕易預見這場血腥暴動。（英國占領者在一九二○年曾有非常類似的遭遇。）美國軍隊經過多年令人洩氣的掙扎，才終於學會沃克及其同時代人好久以前在東南亞叢林學到的教訓。

美國陸軍軍官約翰．納格爾（John Nagl）曾以羅德學人（Rhodes Scholar）的身分，撰寫比較馬來亞與越南衝突的博士論文，主張英國人針對叢林戰的迫切需要進行調適，美國人卻相反。在兩位高瞻遠矚的將軍的指導下，納格爾後來成為美國陸軍《反叛亂戰地手冊》（Counterinsurgency Field Manual，簡稱FM 3-24）的作者之一：大衛．彼得雷烏斯中將（David Petraeus）和詹姆士．馬提斯中將（James Mattis）理解美軍迫切需要這樣的一本手冊。這本書在二○○五年十月、彼得雷烏斯結束第二次伊拉克海外任期後開始動工，然後於翌年十二月發行。

這本手冊最大的特色在於反覆討論叛亂的網絡化特質。舉例來說，作者群殫精竭力地區分呈「正規階級結構」和呈「網絡化結構」的叛亂。不同模型各有優缺點，但一個網絡化的叛亂往往會「復原，調整適應，然後迅速學習」，而且「因為負責的不是單一個人，也不是一小群人」，難以被說服接受談判和解。FM 3-24教育美國軍隊認識網絡理論，解釋諸如網絡密度、程度中心度和中介中心度等概念。在第一版手冊中，甚至有標題為〈社會網絡分析〉的附錄。

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FM 3- 24受惠於澳洲陸軍上校大衛．基爾庫倫（David Kilcullen）的作品良多，基爾庫倫在二○○四年被調派到五角大廈。他的〈二十八個條款：連級反叛亂基本知識〉（Twenty- EightArticles: Fundamentals of Company- Level Counterinsurgency）主張，「建立信任網絡」是「『贏得民心』的真諦」：

如果你漸漸成功建立起信任網絡，它們將如根系般伸進民眾的心，取代敵人的網絡，使敵人不得不公開和你作戰，而你將掌握主動權。這些信任網絡包括當地盟友、社區領袖、當地維安勢力、非政府組織、在你負責區域內的友善或中立的非國家單位，還有媒體⋯⋯有助於建立信任網絡的行動，對你是好的。顛覆信任或破壞你的網絡的行動，就算是殲滅高級目標，都將助敵人一臂之力。

書中提出的一則真知灼見是，美國及其盟友對抗的全球聖戰，建立在一個「由通婚、金流、校友人脈與資助關係交織在一起的」預先存在的社會網絡上。恐怖主義「只不過是這個網絡從事的共同活動之一，贊助網絡才是核心」。然而，在此同時，因為組織暴力日漸增長的重要性，全球聖戰早已獲得國家般的特質：

在全球化叛亂中，叛亂者的平行階級形同一個實質的國家：它沒有控制領土或人口，但控制了各個分散系統，而這些系統綜合起來，代表了傳統國家權力的許多要素。它也是一個冒充的國家：一個假國家，一個表現得像個國家的統治實體，但從法律或政治正當性的角度來看都不是個國家。此外，它不是單一階級，而是由相互鏈結的系統組成的同盟網絡，以「叛亂國家」的姿態運作，和世界各國的政府競爭。

在基爾庫倫建議用來擊潰此新興國家的諸多策略中，包括「籠絡中立或友善的女性」，因為她們在叛亂者支持網絡裡的重要性；啟動高頻率「反網絡」情報行動，這些行動能「產生使叛亂網絡災難性瓦解的致命動能」；「將叛亂者與人民切斷〔使〕網絡窒息」；阻斷叛亂網絡裡易受影響的鏈接。這後來成了彼得雷烏斯纏繞然後扼殺伊拉克蓋達網絡的「蟒蛇策略」（Anaconda Strategy）基礎。

美國陸軍對教訓銘記在心，儘管晚了些。在二○○七年美軍「增兵」伊拉克的決定性階段期間，斯坦利．麥克里斯特爾將軍（Stanley McChrystal）總結美軍在伊拉克學到的教訓。「面對〔伊拉克蓋達組織領袖阿布．穆薩布（Abu Musab al-）〕扎卡維（Zarqawi）不斷擴散的網絡，〔我們〕必須複製其分散性、靈活性和速度。久而久之，『網絡才能擊敗網絡』成為指揮階層的口頭禪，也是我們核心作戰概念的八字箴言。」就這樣，美國大兵摸索出如何在後海珊政權的伊拉克水泥叢林制霸的方法。

同樣困難的學習過程也發生在阿富汗。埃米爾． 辛普森（Emile Simpson）擔任廓爾喀軍官的親身經驗使他相信，儘管傳統的雙向戰爭可能仍會發生，整體趨勢正朝向多方衝突發展，在這樣的衝突中，戰場上的克勞塞維茲式決定性勝利無法實現。實現政治穩定性，就相當於在這類衝突中得勝。反叛亂是相當政治性的活動，在某些案例中，與叛亂網絡取得某種程度的共識，可能是比摧毀該網絡更好的結果。

相關書摘 ►尼爾弗格森《廣場與塔樓》：光明會是嵌在共濟會裡的隱匿網絡，像某種寄生植物

書籍介紹

本文摘錄自《廣場與塔樓：從印刷術誕生到網路社群力爆發，顛覆權力階級，改變人類歷史的network》，聯經出版

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作者：尼爾・弗格森（Niall Ferguson）

譯者：葉品岑

塔樓裡的階級掌控權力，廣場中的網絡聚結影響力，

究竟是哪一種力量，改變並推動了歷史的發展？

由人際網絡交織建構而成的人物與權力圖像，

才是真正掌握歷史走向的潛在力量！

鄉民、小編、網軍影響時代，網絡散發的能量不容忽視，

它可以讓你迅速崛起，也可以要你瞬間潰敗！

這股不斷移轉，顛覆統治與階級制度的力量，正持續擴張。

舊權力階級制度 vs. 新社會網絡之間的碰撞，誰會勝出？

《時代》百大影響人物 尼爾・弗格森 暢銷話題巨作，

對世界歷史轉折點做出精彩重鑄

網絡（network）──是改變人類命運的千年史，顛覆權力階級的恆久力量

過去我們所學習的歷史，大多是關於帝王將相、統治階級的歷史，而忽略或貶低了同樣有影響力但能見度較低的網絡歷史。縱觀過往，高塔中的階級制度聲稱要統治大眾百姓，但通常真正的力量存在於下方城鎮廣場的網絡中，因為它傾向創新。透過網絡，革命性的想法得以傳播，移轉並顛覆權力。歷史上最叱吒風雲的改變，經常是由缺乏文獻記載、非正式組織的群體所實現。

21世紀被稱為網絡時代。然而，在《廣場與塔樓》中，弗格森主張網絡其實一直都存在。從促成宗教革命的印刷機和傳道者，到領導美國革命的共濟會成員，破壞教宗和國王控制之舊秩序的就是網絡。本書緊扣社會網絡的發展歷史，以及它們跟傳統的權力階級制度之間時而緊張、時而激烈的關係，特別是在兩個重要的革命與創新時期，情勢逆轉，網絡獲得優勢。這兩個時期，一個是印刷技術產生的時代，另一個就是我們現在所處的互聯網時代。

《廣場與塔樓》跳脫以往從統治者或階級制度探討歷史發展的角度，講述了社會網絡的興起、衰落和再崛起的故事，並以豐富的圖表說明網絡理論、聚類等概念，改變我們對過去和現在的理解。網絡的演變，是否可能帶來災難性的後果？對於當前許多事件，例如伊斯蘭國的興起，Apple、Google、Amazon等網路時代企業巨擘的特質，都有許多以古鑑今的對比與詮釋，提供讀者另類省思。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰