【2019勞工影展】《RBG：不恐龍大法官》：面對每個選擇都要「當個淑女、獨立自主 」

文：李玟萱（著有：《無家者：從未想過我有這麼一天 》）

常常有種錯覺，彷彿美國人的自由民主平等是天生的。事實上，它只是天生屬於白種的、男性的、異性戀的人。非裔美國人民權運動是到1960年代由金恩博士（Martin Luther King Jr.）以非暴力的抗命方法帶頭爭取；而性別平權，竟要到不久前的1970年代，才有猶太裔的女性律師露絲・金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，RBG）在法律層面上與社會運動者分進合擊，努力翻轉美國社會對女性的歧視。

看完紀錄片，覺得RBG一生的成就，扣除天生資質優異之外，其實是在面對每一個「選擇」時，都有母親的叮嚀：「當個淑女、獨立自主 」（Be a lady, be independent.）。「淑女」指的並非溫柔婉約，而是「不要被無用的情緒，綁架了自己」，「獨立自主」則是記得生命永遠掌握在自己的手上。

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或許有人會認為RBG能有好的發展，是因為有一位被業界封為「全紐約最優秀的稅務律師」卻以太太為榮的先生馬蒂（Marty）的大力支持。可是時間往回倒帶，RBG進康乃爾大學念書時全校男女比例是4:1，連她本人都說大一上學期時，約會的對象從沒重複過。但RBG看出馬蒂的不同，「他是第一個不把我當花瓶、尊重我有智慧的人。」因此，RBG在眾多天之驕子中「選擇」了一位有自信的男子，讓RBG也能盡情展現在法學上的專業與熱情，而不必守在家中相夫教子。RBG家有一條明文規定，就是禁止廚藝不精的她進廚房煮菜，馬蒂笑說，「這是家中『味覺尚存的孩子』訂定的法條。」

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RBG的另一個選擇，是在1960年代末回應學生對性別平權的渴求而開設「性別與法律」課程。面對性別不平等的環境，上街示威並非拘謹的RBG的作風，但她知道自己能發揮的地方在於淵博的法學知識，所以逐漸轉為訴訟律師，選擇從法制上發揮影響力。RBG盡量參與有可能影響美國法條制定的訴訟案，她與字斟句酌，為的是指出現行法律的性別歧視以致於違憲之處，並企圖從單一個案發酵至全國的立法機關一起改變。

起初，RBG對於庭上法官們的無聲感到懷疑，後來才知道，是因為他們原本就認知「女性」是次等人類，所以對於辯論內容聽得目瞪口呆。RBG透過「職場歧視」、「單親父親領不到補助津貼」、「同工不同酬」、「維吉尼亞軍校拒絕女學生」等案一次次挑戰美國的法律，但也挑起男性法官的敏感神經。記者曾問RBG如何看待不友善的訕笑？RBG提起了母親的「淑女」叮嚀：「憤怒不能解決事情。」她就當成「是在對一群幼稚園大男孩上課。」

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紀錄片剪接進許多RBG當年溫柔卻有殺傷力的陳詞，光聽這些就值回票價，甚至在被提名為大法官的審查聽証中，她也絲毫不避諱地表述對合法墮胎、保障女性身體自主權的支持。擔任大法官後，隨著成員越來越多保守派成員，她被迫選擇越來越偏向自由派，並針對她不能接受的決議提出情理並茂的「反對文」，只要反對文一出，網路立刻瘋傳，讓很多原本不關心法律與政治的年輕人，開始了解司法體系多麽深刻影響我們的日常生活。

RBG以世界司法史最有名的法官之一勒恩德漢德曾經說過的話做為心中時時提醒自己的話語：「憲政精神中，自由的真諦首要之處，在我們的社會中最弱勢與最優勢的意見，都能被同時考量與採納。」受惠的案主說：「她的努力，讓我覺得人生權利第一次被憲法保障。」

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RBG為美國帶來的改變與引發的關注，像個搖滾巨星般具有影響力，有店家販售她的公仔、貼紙、T恤、紀念杯，甚至被當為刺青的圖騰。已逝的十大饒舌歌手BIG曾寫歌送給RBG，當RBG被問，與饒舌歌王掛鉤是否會感到不太得體？85歲的她說：「有何不可？我覺得我們很像！」確實，他們都選擇以自己的熱愛來影響美國社會。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航