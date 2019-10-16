一紙「不反對通知書」的意義

有人說，示威者行為激進了，破壞車站及商店，但同時間，能夠讓示威者和平表達訴求的機會也在減少。近來，獲香港警方發出「不反對通知書」的活動銳減，不少群眾都表示，有沒有這一張官方認可，沒有太大分別，警察仍可以提早結束集會，拘捕他們認為犯法的人。

但有市民表示，他們不是不願意勇武起來，只是每人處境不同。有這一張紙，可以讓他們感到安心。

今晚（10月14日）中環有一個呼籲全球關注香港抗爭的集會，是近日罕見獲得不反對通知書的活動，集結地點的遮打花園，在開始時間未到已經塞滿人，人群溢到馬路上，變相佔領了中環，集會人數以萬計。

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馬路上的電車站旁，有一張細小的輪椅，輪椅上坐了11歲的男孩，他有先天的障礙，因為小腦問題平衡力差，需要加強訓練才可以走路，現於肢體傷殘學校讀書。50歲的父親阿Lu，和太太偕一位叔叔帶男孩過來參加集會。

阿Lu職業是社工，他坦言自己和太太平日會把兒子寄放在朋友家，然後兩夫婦參加遊行，這樣，有沒有不反對通知書也沒有大關係。但帶着兒子出來，有這張通知書，他們的心較安定。太太說：「香港的行人路很窄，不方便推輪椅，也擔心警察放催淚彈。」

爸爸阿Lu形容，兒子害羞，思考力和普通人無異，說話不太流利，但今天晚上，是兒子表示希望來集會，父母奉陪。對於港鐵站的電梯被破壞，對殘疾人士出入較方便的商場，也常因破壞而停業。兩人也有一點看法。

兩夫婦希望，示威者盡量不要破壞電梯，但爸爸卻也會反思自己的習慣：「我也會反省，作為香港人是不是以往過份倚賴商場？現在也會找些小店，出入是麻煩一點，我會扶着兒子走，也可以搬輪椅上落。」11歲的兒子，在人潮中顯得好奇，不斷追看記者的身影和我的鏡頭。

兩夫婦坦言，自己近來情緒也因為看新聞而變得越來越難過，太太說：「示威者激進，是執法不公平的必然後果。連我都不敢再看直播，只聽收音機的新聞節目了，我怕我越看越仇視警察。」

另一對夫婦，抱着16個月大的女兒，女兒的腿胖嘟嘟，無憂無慮地在父親懷裡搖晃着，大眼睛無知地看人潮。夫婦坦言，最初在遊行隊伍裡會看到其他嬰兒車，現在隨着和平遊行機會減少，「越來越少嬰兒車了」。

他們帶着幼兒，不敢在沒有不反對通知書的活動出現。「不想孩子嗅到催淚彈」。唯有走到商場參加唱歌等和理非活動。住沙田區的他們，特意坐車出港島參加集會，以支持。

說下去，太太越說越絕望：「覺得香港無希望，無未來，生了孩子之後，遇上近月的事，想移民到另一個地方，但只是捨不得親人，才沒有付諸行動。」丈夫沒有太太般想移民，在訪問時聽到妻子的語氣，有點意外。太太續說：「不想孩子在香港長大，若這裡失去言論自由......」。

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那邊廂，吳氏一家人因為今晚，在集會上一聚天倫之樂。兩位六十餘歲的長者，剛剛退休，吳太把頭髮理得漂亮，帶着紅色花花北歐風布袋，丈夫吳先生穿着粉紅色Polo恤，金絲眼鏡有點紳士風，真是「和理優」的代表（示威者半說笑，稱這種為「和平理性優雅」抗爭風格）。兩人特別坐在小椅子上，在大馬路支持一下。這裡遠得連集會場地的廣播在說甚麼也完全聽不到，真是來乾坐。

吳太太和丈夫說，有不反對通知書，這場集會讓他們兩老參加得較安心：「個心安啲，個心定啲」。事實上，兩老也曾冒險，在721元朗無差別襲擊之後，參加了不合法的遊行。他們想起遊行完畢後離開時正往鐵路站，警察在南邊圍就開催淚彈。吳太說：「嚇到我震呀，幸好有年輕人保護我地走，扶我們過欄柵離開，我很感激他們。」

吳太說：「近來看新聞，看到別人的孩子被打很心痛，好像自己的孩子被打一樣，經常失眠，看不到希望，所以一定要出來集會，向全世界求救。」吳老先生說：「我們老人，接受你政權統治多十幾廿年，你折磨我的時間有限，但年輕人有排受，我沒有年輕人那麼勇敢，內疚，所以要來。」

坐在一旁，有一對三十幾歲的年輕男女，一邊看着老人訪問，一旁偷聽又偷笑。談下去，才知道他們是吳氏夫婦的兒子和新抱。兩老兩嫰，在這場運動多數各自行動。老人早點到場早點離開；兒子和新抱則留得較後。

30歲的新抱Judy說，今晚這個集會，是一家人罕有地一起聚頭的機會。她更說出感人的話：「我知道別人的家庭，因為政見不同而爭拗得家嘈屋閉，其他人對着老人家好像每日在戰鬥，我真是很感恩，可以和老爺奶奶一齊，我老爺和奶奶真係黃過我。」她透露，兩人退休後整天熟讀新聞，周末的抗爭運動，盡量參加，比年輕的她更勤力。

Judy分享到對「私了」的看法。她說，曾經在連儂牆附近，目睹守護牆的人，和意見不合的人言語和肢體衝突，亦即近日所謂的「私了」。她發現該被圍被打的人，竟是她認識的舊同學，Judy一方面覺得有點羞恥，自己認識這個人，但另一方面，看到舊同學被圍被打，又有點難受。到最後，Judy只在觀看，沒有做甚麼，幸而該人沒有太大傷害最終離開了。

Judy解釋道︰「做和理非的心情都好矛盾，我一定核爆也不割，也不會督灰，不指責，也不想私了的示威者被人捉，但你問我，親眼目睹一個認識的人被人私了，也不好受，內心好矛盾......因為我明白，和平訴求沒有人理會，很多今日示威者做的是，是因為忍無可忍，才變成今日的狀況……」

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那邊廂，一位腹大便便的新手媽媽，懷孕6個月的，穿着大肚婆的鬆身裙子，站在集會人群裡。譚先生和譚太，內心勇武。不過太太坦言，她始終不會一個人出來，一定要和丈夫一起照應才會出席遊行。兩人會評估安全：「民陣辦的，又或者民陣申請過失敗的，會覺得人數夠多的，我們才出來，而且會急步走完。」

兩人連十八區遍地開花、塞機場也會參加，可謂是較前的和理非。「坦白說，不會讓家人知道，老人家無論政見是偏黃還是偏藍，也不會願意讓懷孕太太出來。」721元朗有孕婦被打，近日有孕婦被捕，男警一度入產房執行職務，叫社會嘩然。譚太有點氣結，丈夫也說：「要顯示我們的意志，所以大着肚也要走出來囉！」

「做了父親也會想多一點，想為肚入面的女兒多想一步。」現在幻想將來女兒變成衝衝子，兩人顯得很開明：「你阻也阻不到子女，他們有自己的看法，但我們會保護，或者一起上前線。」

現在社會氣氛差，孕婦多看新聞會不會感到情緒波動？他們坦言，有時看直播新聞太辛苦，就會轉電視台，「但肯定不會轉去大台！」（意指最大免費台的報導不公允）。

兩人透露，太太懷孕已6個月，發覺有喜的消息，剛好碰上了100萬人遊行的反修例序幕之日。譚先生語重深長說：「BB在母腹裡，這幾個月聽到的直播新聞聲音，多過聽育兒唱碟那些貝多芬。（笑）6月9日確定了懷有身孕的消息，所以我常說，將來我的女兒，真是生於亂世有種責任！」

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊