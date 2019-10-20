談邱伶琳創作：藝術家再造的神話想像

文：彥甫

「一個偉大的藝術家，他的感情是屬於時代的。」如同藝術家胡一川所言，初遇邱伶琳的墨彩，一切彷彿久別重逢，那些深刻探尋植根於土地，以及民族情感深處的依歸，藉以筆觸描繪而出的「想像共同體（imagined community）」，猶如極具特色的宣傳，低調藏匿於畫面的吶喊，朝向每個大時代中的獨立個體，道盡日常視覺中的種種建構、共通與差異等殊途。這世界若有終點存在藝術家所想像的最後神話，那觀者是否也會動心嚮往？

何謂神話？宗教歷史學家Mircea Eliade就曾在《Myths, Dreams and Mysteries: The Encounter Between Contemporary Faiths and Archaic Realities》一書中提到，神話最重要的職能是建立行為模式，通過互相複述神話，讓傳統社會中的群體暫時和當前的世界分離，讓心靈返回神話時代，從而使自己趨向更崇高的環境。社會在複述神話往往試圖重現神話中的場景，並以人類世創世的治癒手段對患者進行療程。而羅蘭・巴特（Roland Barthes）也在《神話學》中認同這一觀點，由於科學無法定義人類道德，人們仍將藉由體驗來與一個更遠古的神話建立聯繫以致殊聖。

如果神話有四個基本功能：形而上功能（解釋存在的根源）、宇宙論功能（強調宇宙萬物都是某個大畫面的一部分）、社會性功能（透過神話可以促進成員對社會規範的遵守）、心理功能（提供一種個人行為的模範）。無疑地，觀看藝術家邱伶琳表態的視覺神話，不僅兼容了上述的工具性，更新創了一條潛移默化與治癒人心的嶄新嘗試。

第一話：創始

創作經歷十餘年的邱伶琳，早期以直覺描繪著離地未明的朦朧與青春徬徨，藉由繪畫吐露對生活的觀察，凡是瞬息竄動的能量、森林山河的靈氣，都是靈感抒發的依託；人類時而分離又群聚的多元樣態，轉譯成花的各自絢麗與稍縱即逝，共同意識的形象堆集，綻放又隱約透漏著一種消失的啟示。

延續上述的豐沛情感，今夏在當代一畫廊舉辦的「邱伶琳創作個展」，以2017年的長卷創作「古利丘」，自身的家族組成為起始，欲將個人生命的幾個歷史截點，串聯並與之成篇，漫開一片獨有且豐富的特色神話。

蕭伯納（George Bernard Shaw）曾回憶「永遠記住一點，世上最不平凡的美是家裡的美。」古利丘意即邱伶琳血脈中的閩、客、原民混血的姓氏，透過作品〈仙遊〉所產出的生命實證，追尋獨有的不凡神話，並向真摯的爺孫情感致意。〈仙遊〉似以傳統的墨彩山景為基礎，運用溫潤的粉紅相映層疊刷上的雲霧繚繞、龍膽花為底，試建構自己的身分認同，讓降生為龍的爺爺在畫布上悠遊，繁盛的樹木似乎暗喻生前在長輩膝前的庇蔭，出現於以陰道譬喻生命起源的奇異缺口，任由想像與豐沛的家族能量向上滋長，龍作為爺孫彼此互稱的指涉，恣意在視覺中時而倚靠時而上下潛行，讓記憶建構與虛幻場景互文，虛擬神獸與人間親暱又等距，營造無為自在的一種神話樣貌。

Photo Credit: 藝術家邱伶琳 〈仙遊〉

第二話：人間

有別於創始神話的設定，邱伶琳解讀人間世的片刻，著墨獨到且深刻。作品〈合流〉鋪陳多樣視覺呈現，一次於長卷畫布和諧登場，看似個別的生命篇章，透過源於自創神話中的小人奔馳於畫，述說著每個故事都只是人間世中的霎那，再也沒有優劣與高下，每個細膩之處都是時間軸的亮點，被平等的安置與放任意識串流於畫幅之中，猶如中國傳統長卷名畫的特色，故事與神話想像在畫上飛躍馳騁。

邱伶琳具體環抱著對人間世熱切的想望，透過作品〈日日暑〉建構人間世猶如卡謬（Albert Camus）在《薛西弗斯的神話》中，暗示人反覆追尋荒謬意義的叮嚀。〈日日暑〉聚焦臺灣土地的人間世想像，帶有批判性的以墨彩描繪人在地形上種植不合地形使用的熱帶水果，藝術家以銀箔拼貼出涼夏冰品一般的粉漾豐盛，一如夏季等待好年豐收的盼望，一旦遭逢洪災的衝擊，所有辛勞都將毀於一旦。強勁的水流以深層的灰色反覆上色，輔以金箔合成，諷刺對土壤不懷好意的惡質資本，終將沖刷島國小民經濟發展至上的信仰，並以流動感衝擊完好的夏天想像。

Photo Credit: 藝術家邱伶琳 〈日日畫〉

第三話：融合

邱伶琳猶如尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）在《查拉圖斯特拉如是說》經歷的精神三變，在追尋永恆回歸最終平和且殊聖的過程，不僅保留藝術創作中的畫面能動性，並將創始及人間世的神話想像，拉抬至神話、人、宇宙共融的格局。 從作品〈湧融〉以奇岩為底、雲霧為伴的傳統布局中，湧升向上的奔流，以抽象之姿解構現有世界格局及紛亂的訊息，善意的飄渺圍繞反以柔和的力道，推進世界回歸至原始的初衷與善意。

Photo Credit: 藝術家邱伶琳 〈湧融〉

作品〈雙兒〉帶有一雙宇宙之眼，看盡神話與人間世中個體與他者之間的各種層次，黑白墨色勾勒的第一層次，就是傳統神話中的神獸聖鳥彼此對話，並以墨色增加視覺厚度，讓比喻生命的卵巢，呈現景深形成視覺平衡，左右不對稱的鋪陳張力，敘述著在對話的差異與調適中，仍保有各自神話的特性彼此對照，儘管聖鳥是象徵自由的極致，但卻被傳統綑綁鍊住，比喻創始神話的侷限。

〈雙兒〉前方鮮豔色塊的第二層次，以紅色繚繞成血與生命初始的模樣，糾纏著不同血脈的種族，自眼睛投射出的星空亦或階級，都得在個體差異下與他者溝通，尋找一個彼此和諧的狀態，被規訓下的各自神話言說，透過血脈的傳承彼此流傳的人間世神話，都將盡收宇宙之眼的眼底，最終永恆回歸。〈雙兒〉是藝術家的出世觀察，亦或每個站在墨彩前的對照臉龐，都是一張張特殊的最後神話。

Photo Credit: 藝術家邱伶琳 〈雙兒〉

藝術家檔案

邱伶琳（Ling Lin-Chiu）畢業於國立台北藝術大學美術創作碩士班水墨組，重要展覽包括《邱伶琳創作個展》，（當代一畫廊，2019）、《存逝褶皺─顯》（私藝術，2016）；曾於高雄獎、桃源創作獎、南瀛獎、台北當代水墨雙年展、新北市美展獲獎。作品獲國立臺灣美術館、文化部藝術銀行典藏，現工作、生活於台北。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航