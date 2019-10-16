長榮航空「罷工取消優待票」，裁決認定不當勞動行為

（中央社）長榮航空公司在空服員罷工前公告，若有虧損將減年終及優待機票，桃園市空服員職業工會提出「不當勞動行為」裁決，裁決結果近日出爐，委員會認定屬於不當勞動行為。

桃園市空服員職業工會6月發動長榮空服員罷工行動，長榮航空公司因應空服員可能罷工，在罷工前宣布，若罷工導致獲利大幅下滑甚至虧損，將暫停年終獎金、年度調薪作業及優待機票福利，若罷工期間配合出勤者則不在此限。

空服員工會認為長榮此舉違反《工會法》，向不當勞動行為裁決委員提請裁決，裁決結果也在近日出爐，認定長榮公告構成《工會法》第35條第1項第1款、第4款、第5款所定的不當勞動行為。

雇主或代表雇主行使管理權之人，不得有下列行為：

1. 對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。

4. 對於勞工參與或支持爭議行為，而解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。

5. 不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動。

雇主或代表雇主行使管理權之人，為前項規定所為之解僱、降調或減薪者，無效。

勞動部官員表示，裁決委員認為年終獎金跟獲利確實有關，如果公司公告沒有獲利不發年終獎金屬於事實說明，比較沒有爭議。

但在機票部分，裁決委員認為機票公告是公司在空服員發動罷工前公告，時機敏感具有針對性，且還不知道罷工時間有多久，就設定3年時間，試圖誘使原來想參加的會員因此不參加罷工。

至於長榮公司在空服員罷工投票期間在投票所設立監視錄影器部分，裁決委員也認定屬於不當勞動行為。

勞動部官員指出，裁決委員認為，此行為是窺視刺探工會行動，企圖造成工會會員不敢來投票，即便監視器沒有錄影，但此行為仍可能造成寒蟬效應而破壞工會行動。

勞動部官員表示，勞動部將依法開罰長榮公司，兩項合計新台幣6至30萬元。

對此，工會也表示，「這是長榮航空公司第一個被認定違反工會法的案例，長榮航空公司應懸崖勒馬，立即恢復全體員工使用員工優待機票之權益，停止製造差別待遇和繼續打壓工會，重新修復勞資關係。」

《苦勞網》報導，空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，目前工會針對長榮還有4起不當勞動行為裁決案在審理中，包括勞動條件變更、罷工期間公司主管恐嚇工會幹部、空服員郭芷嫣遭到解雇、以及長榮濫訴等案件。

長榮航空：深表遺憾

不過，長榮航空也發布新聞稿指出，對於結果深表遺憾，認為勞動部的裁決已經嚴重損害公司治理，也影響民營企業自主管理的權限。表示雖然會依規定繳納罰款，但也將於接到裁決書後進一步研究提出行政訴訟之可行性。

另外，長榮航空也針對「不當勞動行為」解釋如下：

優待票不該成為不當勞裁之標的，亦不該是工會破壞勞資和諧的手段。長榮航空再次強調，5月8日的公告是公司告知全體員工一旦發生罷工時的應變措施，公司給予員工獎勵措施應屬公司治理的一部分，提供員工的各項福利也應該有依營運狀況作調整的權利，這是法律賦予公司的自主管理權，不應成為不當勞動裁決的標的。

對於在投票所設立監視錄影器，長榮海運民生大樓並非長榮航空的辦公場所，經長榮航空詢問長榮海運，得知長榮海運為保護大樓安全，原本就設有保全錄影設備，而桃空職工在長榮海運民生大樓大門口前舉辦罷工投票期間，嚴重影響長榮海運員工與洽公人員的進出動線，也有造成衝突疑慮，因此長榮海運在公司內部加設錄影裝置，確保一旦發生衝突有存證依據，可以保護公司資產及員工安全。並認為，此舉與長榮航空無關，但桃空職工卻藉此操弄、指控長榮航空窺伺、影響投票，勞動部也只因長榮海運為長榮航空主要股東之一，就逕行推定設置錄影機是長榮航空所為而予以裁罰，此決議無法讓人信服。

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核稿編輯：楊士範