民陣召集人岑子杰再被襲擊，披血倒臥街頭

民陣召集人岑子杰 在旺角被多人襲擊，頭部及手部流血，正送院搶救。

《蘋果》報導引消息稱，民陣今晚在雅蘭里福強工業大廈開周年大會，並商討有關10月20日民陣九龍大遊行事宜，懷疑兇徒在上址埋伏施襲。晚上7時許，岑子杰於福強工業大廈對開，突遭4至5名南亞裔蒙面男子持鐵鎚伏擊，他走避不及頭部被扑中受傷，當場血流如注癱在地上。而民陣副召集人陳皓桓則表示，當時街上有人想施救，但兇手持刀威嚇阻止。陳皓桓又說，岑子杰對他說的最後一句話是「5大訴求，缺一不可」。

警方表示，接報指上址有人打交，警員趕至時發現一名男傷者，召救護車將其送往廣華醫院搶救；警方另收到報案，將追查一架涉案七人車。而岑子杰的Facebook則有人出post，指襲擊者坐「FL7976」車輛。

今年8月，岑子杰亦曾在佐敦德興街一餐廳內，懷疑被兩名手持棒球棍及長刀的蒙面男子襲擊。岑子杰獲身邊的朋友保護，徒手擋上3棍，朋友手部受傷，送院治理，而岑子杰在事件中則並無受傷。

民陣正向警方申請周日（20日）遊行的不反對通知書，遊行針對《禁蒙面法》及警察濫暴，主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，是民陣首次在九龍舉辦遊行。

岑子杰上周也宣布參選區議會選舉，與同屬社民連的梁國雄及曾健成分別挑戰建議派。岑循沙田瀝源選區出選，該區現任區議員是公民力量成員黃宇翰。

民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布政治恐慌，製造寒蟬效應。

《立場新聞》廣華醫院現場直播：