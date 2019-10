想嘗試國外自駕旅行？先熟悉租車流程必備英文

有人喜歡租車旅行,在長途車程中,還一邊能回顧自己;也有人喜歡在路途上,和家人相聚的時光。現在租車服務普遍方便且價格低廉,對於遊客來說,經濟實惠,還能隨機規劃適合的行程。

想在國外來一趟別緻精巧的公路旅行,沒有想像中的難,跟著車窗外移動的風景,在旅行中尋覓未知的驚喜。

你好,我需要租車

你需要多大的車?

你們有什麼選擇?

我們有經濟型、小型、中型還有休旅車。

我和我的家人來旅遊,所以我選中型車吧。

我下午三點需要車,想要白色的小巴士。

你需要租幾天?

租金多少?

中型車一天40元。

請出示你的駕照跟信用卡。

如果有其他人也要開車,那就是附加駕駛人(additional driver),同樣也需要符合租車公司的規定。有些國家規定伴侶作為附加駕駛人,不需要額外收費,但還是端看該公司的規定。

Yes, we'll take turns driving.(沒錯,我們會輪流開)

Will your wife also drive the car?(你老婆也會需要開車嗎?)

不同點租還車需不需要額外付費,需要看租車公司規定。

A:Can I return the car there or were there be the extra charges?(我可以在那邊還車嗎?還是要加錢?)

B:There are no extra charges for that.(不需要額外付費)

B:Where will you return the car in LA? (你會在洛杉磯哪裡還車?)

A:At Los Angeles Airport.(洛杉磯國際機場)

B:You are all set. Have a safe trip.(都好了,旅途平安)