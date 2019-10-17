紐西蘭19歲台裔青年成當地最年輕市議員，當選時他才剛從麥當勞下班

紐西蘭北島羅托路亞市，日前出現史上第一位台裔的市議員。當地時間12日下午，19歲的Fisher Wang剛從麥當勞下班，接獲一通賀電，恭喜他當選該市議會的議員，而同日晚間，他更接到另一通意想不到的電話，由於沒有來電顯示，Fisher差一點就沒接電話，他很慶幸自己接了，因為這通電話，正是啟發他走上從政之路、紐西蘭現任總理阿爾登打來的。

（中央社）台裔紐西蘭籍19歲青年Fisher Wang這個月改寫歷史，成為紐西蘭北島羅托魯市（Rotorua）史上最年輕的市議員。紐西蘭總理阿爾登並親自致電鼓勵，與這名政壇新星分享經驗。

紐西蘭新聞網站「stuff.co.nz」15日報導，Fisher Wang在這次市議會選舉獲得7058票，在10名市議員中排名第7。

Rotorua's youngest councillor still in shock days after election win https://t.co/j7PR7qNuUV pic.twitter.com/4l6x71E8vA — Stuff (@NZStuff) 2019年10月14日

剛從麥當勞下班，他得知自己成了市議員

Fisher回憶自己命運改變的那一刻。當時是12日下午2時，他剛在麥當勞值完班。羅托魯市議會（Rotorua Lakes Council）秘書長威廉斯（Geoff Williams）親自來電，通知他成為羅托魯市史上最年輕的議員當選人。

Fisher說：「我接到那通電話時，真的覺得很驚喜。」

他形容威廉斯口氣冷靜而審慎，讓他起初以為是為了緩和隨後將公布的落選噩耗。Fisher說：「我有種不好的感覺，一直到他說出『恭喜，你當選了。』」

Fisher表示自己一直有興趣「從小地方出發」關心政治，例如看新聞、參與模擬聯合國（model UN）討論等等。這項興趣在2017年擴大，當年他在參訪羅托魯市一場競選活動時，遇見現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）。

Fisher說：「那一刻，我突然理解自己可以參選。」

12日晚間Fisher也接獲阿爾登來電。由於沒有來電顯示，王費雪差一點就沒接電話，他很慶幸自己接了。王費雪說，總理跟他通話約15分鐘，詢問他競選過程，並談及她自己的政壇崛起歷程。她也給這名新手市議員一些建議，要他不要害怕為自己發聲。

Fisher說：「她打電話給我，人真的很好。」

2017年獲選成為紐西蘭百年來最年輕的總理阿爾登（中），對於外來移民採取友善、包容的態度。｜Photo Credit: AP/達志影像

曾被罵「滾回你的國家」，他利用「Gap year」前進議會

Fisher Wang的參選過程並非一帆風順。他指選民在競選初始對他抱持某些疑慮，主要是他相對年輕。Fisher也曾在裝設選舉標語牌時，遭遇路過車輛飆罵種族歧視詞彙：「我才不投給某個***中國佬。」

「我們都被嚇到了，嚇呆了，他們竟然說了這樣的話？」

Fisher表示，這不是他第一次面臨這樣的對待。雖然王家20多年前從台灣移民紐西蘭，Fisher也在距離羅托魯市20公里左右的小鎮卡哈羅亞（Kaharoa）一座農場出生長大，但過去仍有聲音要他「滾回你的國家去」。

獲選成為該市史上最年輕的市議員，Fisher Wang將在下周一（21日）與市長會面，並舉行就職典禮。他說自己等不及開始這個新角色。他 希望為地方政府帶來更多年輕人的聲音，並 促進永續發展和當地觀光，「這是 羅托魯市 的一大收益來源」。

羅托魯市 是紐西蘭著名的觀光城市，該市具有獨特的地熱景觀，以及近四成的毛利人口（36%），原住民毛利文化也成為了旅遊熱點之一，為該市每年帶來330萬遊客人次。

《紐西蘭先驅報》報導，Fisher Wang目前正在「Gap Year」（指高中畢業的學生在繼續上大學之前，先旅遊或工作個1、2年，然後再去上大學），他利用這段時間競選市議員。

Fisher說，他競選的原因是想讓市議會更加多元，也更加年輕。他表示，許多正在制定的政策，可能將影響未來50年，不過制定這些政策的人，沒有想到對年輕人未來的影響，目前該市議會也只有一名女性市議員年齡是在50歲之下，Fisher也說，他感覺目前市議會和人們之間，好像仍存在著一道藩籬，人們覺得這不是與自己有關，也不是很清楚市議會的用途。他希望透過自己的參政，能為這帶來改變。

除此以外，Fisher也還有一件事要煩惱。就是他要不要從麥當勞離職。

「這是非常有可能的。」他表示。

Local Focus: 18-year-old candidate for Rotorua Council wants more young people to votehttps://t.co/GMIf0Q8T0Z — nzherald (@nzherald) 2019年10月6日

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜