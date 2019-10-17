【插畫】成本最低、最能侮辱人的鎮壓手段

Photo Credit: 事件地平線

有關注香港示威動態的讀者，應該都知道，在近期的消息中，一再看到港警以性暴力對待示威者。

從先前有女性示威者被警方拉扯上衣，當眾露出內衣、強制拉下內褲被迫露出下體，警員還出言侮辱她是「臭雞」，甚至將她的雙腿分別舉起當街拖行。對於這些，港警並不承認，甚至有港警支持者駁斥這些皆為謠言，認為這是有心人士要將港警形象抹黑，才會什麼不用，只一再用性的標籤來污衊員警。

有想過為什麼頻傳的皆是性暴力事件嗎？

因為「性」是成本最低、方法最簡單直接，卻最能侮辱人，造成他人創傷的一種手段。將性暴力最為鎮壓手段，是一件非常可恥的行為，如果不能傷害一個人的信念，那他們就會去傷害一個人的自尊，用傷害其自尊的方式讓他痛苦受辱，最後在煎熬中自我毀滅。

性暴力絕不是對港警的輿論抹黑，它是一種被刻意為之的鎮壓行為。

本文經事件地平線授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航