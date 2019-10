【2019勞工影展】那些銀幕上的女性「保母」角色

文:Oliver Tu(阿瑪珂德與童年放映室)

好萊塢女星葛倫・克蘿絲(Glenn Close)於第76屆金球獎摘下后冠,在她的得獎感言中有段是這麼說的:「這讓我想起我的母親,在她80歲時跟我說覺得自己一生好像沒什麼成就。事情演變成這樣是不對的,從這件事我學到女性被賦予孕育生命的任務,我們會有自己的孩子,如果夠幸運的話也會有丈夫或伴侶。但我們還是必須找到自身的成就,追尋自身的夢想,告訴自己我做得到,而且我應該被允許去做。」

其中「我應該被允許去做(I should be allowed to do this)」的「應該被允許(should be allowed)」,其下字之精準令人冷冽。此被動式不是等候男性或其他強權的允諾,而是立定一種反撲姿態,將女性受「妻子」一角所抹去的、所侷限的、所收納的自己,一股腦宣洩出來。