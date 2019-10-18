傳承半世紀四輪工藝，eMOVING以最高規格打造iE125電動機車

「換電系統」在電動機車風潮興起的數年內，一舉成為白牌電動機車的主流，不僅在市場上佔據強勢地位，同時也吸引多數消費者的目光。然而，eMOVING卻正面迎戰，打破了換電系統一枝獨秀的局面，推出採用快速充電系統的iE125白牌電動車；以不同用車思維貼近使用者創造優勢，與主流的換電系統儼然形成分庭抗禮的態勢。

eMOVING成功打入市場的背後並非僥倖，而是多年的四輪工業基礎，以及一群專業人士共同努力下的結果。

eMOVING的精準市場眼光，成開創局面的推手

eMOVING所隸屬的母集團「中華汽車」，擁有數十年的汽車工業製造基礎，累積了深厚的技術與產業知識。受惠於此，eMOVING應用了許多來自於四輪工業的專業know-how，並以同等標準要求產品品質，讓iE125成為市面上穩定度與可靠度皆數一數二的電動機車。



Photo Credit: TNL Brand Studio 前瞻部陳威鳴經理是eMOVING重要推手之一，從一顆馬達開始了他與電動機車的緣分。

對此，iE125重要推手之一的前瞻部陳威鳴經理，先分享了一個小故事：「eMOVING最早其實是從一顆電動馬達開始，當時長官給的任務就是以一顆電動馬達為起點，從無到有打造出一輛能夠量產上市的電動機車。」

陳威鳴經理笑了笑並說道：「最後那顆馬達輾轉來到我桌上，這並不是個簡單的工作，所有人都沒有相關經驗。那時候我還只是一名冷氣部門的工程師，憑著一點勇氣和衝勁，決定把這個任務接了下來。」

研發的過程並非一帆風順，好在靠著母集團中華汽車的四輪技術與資源支持，並找來學界專家協助研發，最終eMOVING成功推出綠牌電動機車，並成為該級距的領導品牌；這一步，也促使品牌後續打造iE125，進軍白牌電動重型機車市場的能耐。



創造優勢，iE125以汽車的四輪規格為製造標準

市面上絕大多數的白牌重型機車產品，皆採用二輪的製造標準，原因除了本身的技術限制之外，也包含成本考量。為何eMOVING願意導入這麼多來自汽車的相關技術和零件至iE125，二輪部江孟璋副理解釋：「目前市場上已經有領先者出現，eMOVING若想用充電系統挑戰市場主導者，並不是一件輕鬆的事情。iE125需要擁有突破市場現況的優勢。」

「經過多次內部討論後，我們決定採取品質至上的策略，無論規格、零組件，甚至認證等級與後續的保養服務，都以四輪為打造標準。」江孟璋副理補充道：「集團一直以來都很重視永續發展與經營，雖然這麼做會導致成本大幅增加，但也讓消費者買到的不只是產品，還多買到了一份保障。」



Photo Credit: TNL Brand Studio 二輪部江孟璋希望能提供消費者最良好的使用體驗，藉此獲得正面口碑、幫助拓展市場。

eMOVING以四輪規格生產iE125，各方面的要求皆比目前市售的白牌機車都還要嚴格。江孟璋表示：「我們希望消費者一開始就擁有好的體驗經歷，而不是使用一段時間後漸漸發現問題，再逐步修正。這樣才能快速累積口碑，獲得更多肯定與推薦，並且增加回購意願。」

「簡單來說，以烤漆為例，iE125所使用的耐候測試就是使用四輪規範。此外，對組裝公差的要求、混線生產技術，這些都是來自汽車工業的多年經驗與投資，才能投入的製造水準。」



搶先四輪製造線，將先進技術導入二輪產品

eMOVING有兩大製造電動機車的關鍵優勢，其一是電控技術，其二則是產品可靠度。電控技術可說是來自四輪製造經驗的重點技術之一，可靠度也正是中華汽車強項，集團旗下的商用車在市場上經歷嚴苛考驗，仍保持著穩定的市佔率；這也代表其產品力相當可靠，且極具競爭力。

受惠於電控技術的優勢，iE125僅使用較小功率的馬達，便能發揮超越同級競品的性能，也解決了長時間激烈操駕容易產生的過熱問題。在電控元件方面，iE125採用目前已經廣泛運用的車用匯流排標準CAN Bus，可以在不需要主機的情況下，允許晶片和儀器相互傳遞資訊。不僅可以減少零組件數量，降低故障機率，且各項儀器上線後，便能透過電腦進行全車系統檢測，讓維修與車輛保養更加容易。

除了電控系統外，iE125還導入了更多來自於汽車工業的技術，包括數位儀表、智慧型手機App整合、胎壓偵測等功能。



Photo Credit: TNL Brand Studio 數位儀表不僅能提供更多資訊，同時也有高度個人化的產品優勢，讓使用者能夠展現其獨特個性。

「我們希望車輛不只是單純的交通工具，人和車之間的關係並非只有上車、騎車、下車。藉著數位儀表的應用，iE125也能成為使用者生活中不可或缺的一部份。」前瞻部陳威鳴經理提到數位儀表時，語帶驕傲地講述其豐富的功能：「iE125的數位儀表不僅單純地顯示資訊，更將行車記錄器控制介面也整合於其中，這是目前市面上其他競品所做不到的技術。」

導入四輪技術的最大優勢，簡單來說就是用更好的配備、更強大的性能條件，創造更有優勢的產品競爭力。甚至在某種程度上，iE125還領先集團的四輪產品，打造出領先業界的功能。



eMOVING以越級規格打造越級產品

想要以不同系統挑戰當前的市場王者，除了得讓消費者熟悉剛起步的充電系統，同樣需要努力克服其他市場先進者的優勢。eMOVING勢必要端出足夠的牛肉，才能打動消費者轉向，這點從iE125便能看到品牌的誠意；大量運用累積半世紀的四輪製造經驗和技術，甚至提早導入比四輪技術更加先進的科技，打造出產品品質、穩定度與性能實力俱佳的iE125，雖然是首度進入白牌電動機車市場，卻已經具備與競爭對手一較高下的能耐。

然而eMOVING的野心並不止於此，在運用四輪基礎製造二輪產品的同時，也正積極佈局電動機車產業；導入許多具備高度發展性與多元擴充性的技術，部分腳步甚至比汽車產品還快。這對於市場或消費者都是好事，有強力競爭才能促使更多優良的產品誕生，未來台灣白牌電動機車的發展，確實令人期待。

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