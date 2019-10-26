談戀愛時千萬不要說：我想要以結婚為前提和你交往

來想個情境好了，假設今天你第一天上班，老闆說，公司都是兩個人行動的，要請你從三個還沒組好隊的前輩，選一個要一起工作一年的夥伴，未來你們的業績，獎金都會綁在一起，而且選好之後就不能交換了，但你可以跟這三位交流，明天之前再給我答復就好。

這時，其中一個人走過來，跟你說：

你這一年就交給我吧，我跟你講，我工作能力好，客戶問題一把罩，你只要選擇我，我會讓你這一年都很快樂的，但我希望你現在就可以做出決定，可以嗎？

而其他兩個人都沒有講話，只是笑笑著看著你，請問你現在會馬上定下來，還是和其他兩位也聊聊才決定呢？

我想大多數人，應該會選擇和其他兩位聊聊才決定吧？

畢竟在不了解的情況下貿然選擇，可能未來一年都會在悲慘中度過，也許你會想先理解一下彼此的情況，以及大家的工作狀態等等。

不知道你會不會這樣想，覺得這個釋出善意的這個人好像給了你一點壓力，還是先算了吧，更糟糕的想法是，也許你覺得這個人好像滿需要隊友的，所以好像可以晚一點再來選，不如問問其他人，等等再看看啊。

為什麼要講一個這麼長的情境呢？我只是要說就算是工作只有一年的合作，你都要評估，思考，害怕選錯會讓這年的工作泡湯，更何況，如果對方很急著想要表現自己，並且告訴你他的優勢，還希望立刻把你綁定，我們其實都會在心中默默的開啟防禦模式，想著這個人是不是很缺隊友，會不會有甚麼問題啊？

回到戀愛上，我想說千萬不要說的一句話：我想要以結婚為前提和你交往。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

聽起來這句話好像是一個很重視對方的話，但其實對方聽起來可能有幾種感覺。一個是懷疑「你是不是跟每個人都這樣說，該不會單身很久了吧？」這時候會觸發一個心態，就是人家不要的，我也不要。所以反而越是想告訴對方你的重視，還會讓對方跑遠。

而另一個感覺是壓力，都跟你還不熟，就要不要交往，還是結婚為前提。這聽起來真的壓力山大。

當然有些人會說，難道每次談戀愛都是玩玩而已嗎？不以結婚為前提的交往不是很不負責任嗎？我必須說事情不是這樣說的，也許對方根本還沒要跟你談戀愛，你是不是應該製造一點火花呢？如果已經有火花了，是不是要讓彼此能夠把生活的重合多一些呢？如果生活重合多了，發現真的不錯，不就順理成章的繼續走下去嗎？

所以我想表達的是，以結婚為前提不是不好，而是你不該在見面的一開始就說出來，應該是要帶這著個思維，用相處，曖昧，戀愛來觀察，而非覺得講出了這句話，人家就要和你天長地久。

畢竟回到剛剛那個情境，連一年的工作夥伴你都需要慎選了，更何況是要陪你一輩子的人呢？

Photo Credit: Depositphotos

而我也必須說，以前大家都覺得就是要結婚生子，年紀到了就該找人嫁娶，不然會被別人笑話，寧爛誤缺。

我感覺那時戀愛是必需品，大家都有一個既定的功能，賺錢養家，相夫教子。過得不好沒關係，反正大家都是這樣過來的，但我覺得現在很多人找的都不只是功能，而是能夠讓生命快樂，更有意義的伴侶。寧缺勿濫。

所以我感覺現在的戀愛是精品，我們想找的不是對方的功能，而是從價值觀，氣質，生命歷程的契合來創造幸福——寧願一個人孤單，也不要兩個人寂寞。

打這麼多只是想說，結婚一直都不是一項任務，而是一個選擇，甚至是一個默契。如果你真的要說以結婚為前提交往，不如說我真的很欣賞你，希望能跟你有更多交流。

而交流的背後，自然就是更多可能了。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航