顧客心理學：是誰告訴你吃得夠多了？胃還是盤子？

消費者對產品判斷的第一印象往往來自視覺,現在手機與網路電商,鋪天蓋地的不斷用大量的視覺刺激,向消費者投放廣告。如何在茫茫資訊海中抓住消費者的心,便是每個行銷人員的功課。以下就跟大家分享一些在心理學研究中,會讓你大吃一驚的行銷研究。

鬥牛看到紅色會火大,客人看到紅色也會瘋狂

Rajesh和Amar在2013年的研究,發現在競價拍賣的時候,紅色背景的出價就會比藍色背景的加價還要多,若電商想要增加拍賣時大家出價的金額,就大力地把紅色給他用下去。

相反的如果在討價還價的過程當中,紅色背景會讓消費者砍價更大。所以如果你是汽車業務員,絕對不要讓你的客人,在紅色背景的情況下跟你討論價格。

是誰告訴你吃得夠多了?你的胃還是盤子?

大家如果有去吃過幾家自助餐,大家會不會覺得好像盤子大小不一樣,會讓吃飽的程度不一樣?Geier、Rozin、Doros在2006年的研究中,在大賣場的出入口,放了一個裝有M&M巧克力的碗,跟聚寶盆一樣永遠都有滿滿的巧克力。旁邊有一張告示告訴大家,可以使用旁邊的湯匙取用這些巧克力。

最一開始的前幾天旁邊都是使用一般吃飯所常使用的湯匙,過了幾天就換成了大4倍的湯匙。研究的假設是每個人喜歡甜食的程度不同,吃的量應該也會不同,不會受到湯匙的大小而有所改變。也就是說真正愛吃甜點的人用小湯匙會多吃幾次,直到吃到跟大湯匙一樣的量為止。而不喜歡吃甜食的人,就算是用大湯匙,應該也不會吃的比較多。

研究的結果很有趣,換成大湯匙以後,大家平均多吃了1.67倍的巧克力。代表人不是因為自己的喜好吃巧克力,而是使用外在所給的單位做標準,來決定要吃多少的巧克力。

這個現象稱為單位偏誤(Unit bias),我認為晚餐要吃一碗飯,但碗的大小可能不同:小的碗我吃一碗,大的碗我也吃一碗,碗的大小影響我的進食量,就像是是生理上面的定錨效應。若你是開吃到飽的自助餐廳,建議你把盤子換得比較小,暗示一下客人,你吃太多盤了。

日文標示讓台灣人更願意購買

Phan Uyen在2007年的研究中,詢問台灣人有多願意嘗試新品種的茶葉,從1-5分打分數。茶葉介紹使用了繁體中文、簡體中文、越南文、日文以及英文這5種不同的語言。因為這5種語言差異很大,所以參與者可以看出是不同的語言,在下面也會有中文的介紹。而研究結果是台灣人最願意購買由「日文」寫下的介紹。

圖片來源:Phan Uyen(2007)

你的手出賣了你的心

Elder與Krishna(2011)的研究發現,當廣告上的杯子把手在右邊時,右撇子會更願意買下杯子,反之亦然。

可能是因為把手在慣用手時,消費者會幻想自己握著杯子,在大腦中產生虛擬擁有感,加強了稟賦效應。在大多是使用者是右手的情況下,我會建議杯子的廠商在印廣告單時,最好是讓把手在右邊。

圖片來源:Elder & Krishna (2011)

熱量標示位置對了,你可能就不會吃這麼多了

另一篇研究(Dallas, Liu & Ubel, 2019)發現,只要將熱量標示在食品名稱的左邊,就可以減少消費者對熱量的攝入。他們在大學餐廳搭訕邀請157名要用餐的人,請他們在一張餐廳的菜單上,挑選出他們想要點的餐。而研究者準備了3種版本的菜單,分別為熱量標示在食物名稱右側、在食物名稱左側組和沒有任何熱量的標示。

結果顯示,看到熱量標示在食物名稱右側的菜單的人挑選的食物,比在左側的熱量高出16.31%。這可能是因為英文的閱讀順序是從左到右,所以當熱量標示在左邊時,會先看到熱量才看到菜名,使參與者選比較低熱量的菜。

不知道各位讀者是胖是瘦,但我是決定未來一律先看熱量標示再點菜。

圖片來源:Dallas, Liu & Ubel (2019)

