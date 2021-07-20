DevDays Asia 2021亞太技術年會報名開跑——以科技創能茁壯人才資源庫，助企業建立疫後思維、迎戰新未來

面對疫後變化莫測的商業局勢，如何透過開發者的力量增強企業韌性、保持競爭優勢是勝出的關鍵策略。為賦能台灣開發者，引發企業轉型與創新動能，由經濟部指導，經濟部工業局、台灣微軟、iThome共同主辦的「DevDays Asia 2021 Online亞太技術年會」邁入第六屆，今年將於8月11日（三）至8月13日（五）以「賦能創新．疾速突圍」為題，線上盛大登場。豐富議程包含線上論壇、實作坊、社群活動、以及國際與在地實際案例展示，匯集全球技術資源，協助開發者透過科技力量共同型塑疫後新未來，向世界展現台灣的創新能量。

過去一年全球各產業面臨各種挑戰，無論是疫情的衝擊、經貿環境的變化等，促使企業加速數位轉型的進程。在導入雲端、AI等技術之中，開發者成為企業數位轉型的關鍵，更是承擔企業成功數位轉型、突破困境的重責。各領域與產業的技術人才需求皆有顯著提升，顯示開發者的力量已成為企業決策與建立韌性的重要一環。台灣微軟致力提供完善的開發平台，不僅分享全球豐沛的研發能量予在地人才，更結合理論與實務，以在地產業案例展現應用面向，期望藉技術年會賦能台灣產業創新發展，迎向疫後新未來。

關鍵9大主軸技術演講：勾勒創新科技想像，探索量子運算無限潛力

為期三天的「DevDays Asia 2021 Online 亞太技術年會」，特別邀請微軟全球副總裁Charles Lamanna、微軟亞洲Teams資深工程總監Dan Stevenson、微軟全球人工智慧業務開發總監Matt Sinclair、微軟大中華區全球合作夥伴解決方案事業群首席技術長 徐明強博士、微軟Teams Platform產品行銷總監Daniel Canning等重量級講師進行主題演講，分享建立高生產力的未來工作模式、資安、工業物聯網價值鏈等主題，全方位幫助開發者即時掌握前瞻科技趨勢。

看好量子技術強大運算力將為資安、產業、金融與國防等領域帶來突破性發展，微軟首席架構師Ujjwal Kumar將以「量子運算」精彩開場，分享微軟於量子運算技術上的更新與應用情境，帶領開發者一同探索潛力無窮的量子運算領域。

此外，今年年會將聚焦於「實現創新應用開發」與「加速強化企業韌性」的9大關鍵議題：

大數據與人工智慧（Data & AI） ：AI已然成為驅動產業前進的原動力，企業也逐漸擁抱整合數據平台，微軟推出六大Applied AI Services產業應用場景，協助企業將AI落地，並透過雲端現代化資料倉儲與分析中台、數據治理與安全、資料為先的混合雲應用，協助企業在面對日趨增加的數據資產強勁轉型需求中，建立疫後時代的企業韌性。

：AI已然成為驅動產業前進的原動力，企業也逐漸擁抱整合數據平台，微軟推出六大Applied AI Services產業應用場景，協助企業將AI落地，並透過雲端現代化資料倉儲與分析中台、數據治理與安全、資料為先的混合雲應用，協助企業在面對日趨增加的數據資產強勁轉型需求中，建立疫後時代的企業韌性。 雲原生應用（Cloud Native） ：以微軟最新發表內容的開發者工具如Visual Studio、GitHub，介紹智慧雲原生應用程式包含Cloud Native App、Micro Services等，助企業可隨環境動盪迅速反應、敏捷開發，提升IT即戰力。

：以微軟最新發表內容的開發者工具如Visual Studio、GitHub，介紹智慧雲原生應用程式包含Cloud Native App、Micro Services等，助企業可隨環境動盪迅速反應、敏捷開發，提升IT即戰力。 開源技術（Open Source） ：掌握開源將助企業洞燭市場先機，而開源發展與社群關係更是環環相扣，年會將邀請多位開源社群一同擔任協辦單位，包括軟體人才培訓學校（Build School）、台灣雲原生使用者社群（Cloud Native Taiwan User Group）、DevOps台灣社群（DevOps Taiwan community）、STUDY4、Taiwan Java community、台灣PostgreSQL使用者社群（Taiwan PostgreSQL User Group）等單位，分享自身經驗，提供第一線開發者的獨到見解。

：掌握開源將助企業洞燭市場先機，而開源發展與社群關係更是環環相扣，年會將邀請多位開源社群一同擔任協辦單位，包括軟體人才培訓學校（Build School）、台灣雲原生使用者社群（Cloud Native Taiwan User Group）、DevOps台灣社群（DevOps Taiwan community）、STUDY4、Taiwan Java community、台灣PostgreSQL使用者社群（Taiwan PostgreSQL User Group）等單位，分享自身經驗，提供第一線開發者的獨到見解。 開發與維運（DevOps） ：為實踐DevOps理念與架構，快速依需求更迭軟體產品與功能，年會中將以Azure DevOps解決方案展示更快速、方便的應用程式開發。

：為實踐DevOps理念與架構，快速依需求更迭軟體產品與功能，年會中將以Azure DevOps解決方案展示更快速、方便的應用程式開發。 商務流程優化（Business Process） ：展現如何使用Microsoft Cloud建構差異化的SaaS應用程式，極大化發揮雲端工具綜效，建構新一代為企業量身打造的解決方案，解決企業營運困境。

：展現如何使用Microsoft Cloud建構差異化的SaaS應用程式，極大化發揮雲端工具綜效，建構新一代為企業量身打造的解決方案，解決企業營運困境。 混合式工作模式（Hybrid Work） ：面對後疫情時代，開發者將可運用Microsoft Teams輕鬆協作溝通、簡化工作流程，以一站式生產力平台整合多元企業所需功能，迎向智慧工作時代。

：面對後疫情時代，開發者將可運用Microsoft Teams輕鬆協作溝通、簡化工作流程，以一站式生產力平台整合多元企業所需功能，迎向智慧工作時代。 產業情境應用解決方案（Industry Solution） ：微軟長期與台灣產業建立深厚合作關係，更將在年會中力邀製造、醫療、金融等產業合作夥伴，深度剖析產業實例，助開發者結合理論與市場經驗，解決產業切身痛點。

：微軟長期與台灣產業建立深厚合作關係，更將在年會中力邀製造、醫療、金融等產業合作夥伴，深度剖析產業實例，助開發者結合理論與市場經驗，解決產業切身痛點。 物聯網應用（IoT） ：以日趨成熟的IoT技術加乘AR與VR的虛實整合概念，向開發者展示未來的智慧工廠價值鏈。

：以日趨成熟的IoT技術加乘AR與VR的虛實整合概念，向開發者展示未來的智慧工廠價值鏈。 資安新思維（Security）：全球遠距辦公需求劇增，駭客攻擊比率大幅增加，企業急需建立零信任文化與部署全面資安防禦系統。透過微軟Microsoft XDR、Azure AD、Azure Defender、Azure Sentinel等解決方案，開發者將更能幫助企業避免網路威脅、守護寶貴的數據資產。

呼應疫情下各企業對遠端實作與數據分析的需求激增，此次年會中也專門設立實作坊，藉由線上與講師零距離互動與即時問答，手把手教學如何使用Microsoft Teams進行遠距工作，並善用Power BI分析數據、發現洞察，滿足開發者對於持續深化技術以及實戰經驗累積的熱切期待。

「DevDays Asia 2021 Online亞太技術年會」預計將再次創下參加人數新高，吸引數千人次線上參與，促進台灣技術人才接軌國際，培養開發者技術實力，共同構築更完整的開發生態系。

8月11～13日準時上線參與更有機會獲得包括Gogoro VIVA Lite、Xbox Series X、Surface Go 2等豐富大獎；欲了解更多，或報名參加亞洲區域旗艦技術社群年度交流的盛會，請參考 活動即日起 開放報名 ，7月25日前報名即可參加早鳥抽獎活動，更有機會獲得包括Gogoro VIVA Lite、Xbox Series X、Surface Go 2等豐富大獎；欲了解更多，或報名參加亞洲區域旗艦技術社群年度交流的盛會，請參考 官方網站

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