【2019勞工影展】從策展人的選片脈絡，洞察「你我她的勞力事」

文：周于萱（2019勞工影展策展人、婦女新知基金會倡議部主任）

我們為了生存而工作、換取工資、維持生活。在資本主義的邏輯下，我們把自己的勞動力變成商品賣給資本，因為性別、膚色、種族、國籍等不同因素，我們被劃分成不同等級的勞動力，賦予不同的勞動價值，即使我們做的事情並無二致。

這些劃分的界線之中，最為明顯的就是性別。因為女性的生理結構，讓母職變成天生的女性工作，而無償家務勞動便理所當然成為女性的責任。男性是社會主要的勞動力，女性則是市場上廉價、補充性的勞動力。薪資的差異，加上社會氛圍的形塑，使得女性勞動力在職場上無法受到平等的重視，性騷擾、性侵害事件變成「活該」、「被害人自己要檢討」、「沒什麼大不了」的事情。

Photo Credit: 勞工影展 2019勞工影展開幕片《工會女孩》劇照

從歷史上來看，日本殖民時期為了增加台灣的生產力，日本政府曾施行一些政策以鼓勵女性就業，例如廢除纏足、女子教育、托兒所等，但早在1930年代左右，就已經有女性因為對低劣的勞動條件不滿，而發動許多罷工事件。1970年代的出口導向時期帶來經濟的發展，更多女性離開鄉村投入製造業生產線，成為台灣經濟奇蹟的重要支柱。1990年代台灣開始面臨大量關廠潮，企業假借關廠名義開除員工離開台灣，改到中國及東南亞設廠，造成許多工作數十年的女性勞工中高齡失業，非但拿不到資遣費，甚至可能因為工傷、職災難以再重新投入職場。

1990年代的台灣面臨社會的動盪，也有許多政治、社會團體崛起，掀起一波改革的開端。婦女新知基金會前身為1982年成立的婦女新知雜誌社，解嚴之後在1989年正式成立基金會。初期以針對民法中婚姻、家庭、繼承等篇章做修法，改善女性在法律上的地位；同時也因為當時的社會事件，與許多夥伴共同推動性騷擾防治法、性別工作平等法、性別平等教育法，從制度層面下手，讓性平教育紮根社會、遏止職場性騷擾及歧視、建立性騷擾案件處理機制。知名的RCA工傷案件亦是勇敢的女工選擇站出來爭取權益。

Photo Credit: 勞工影展 《工廠之外－女性勞工的心內話》劇照

2019年勞工影展，從開幕片《工會女孩》談海外的美國1970年代女性工人崛起，《工廠之外－女性勞工的心內話》關於1970年代的加工出口時期的女工故事，《勝負反手拍》談1973年世界球后與前世界冠軍男網球選手的「世界性別對決」，《驕傲大聯盟》呈現1984年英國威爾斯礦工罷工受到同志的聲援；到《RBG不恐龍大法官》呈現近代的美國性別平權大法官RBG，記述台灣的護理醫療產業困境的《南丁格爾》。《T婆工廠》、《彩虹芭樂》紀錄在台移工因為離鄉背井一起工作而發展出的情愫；面對職場的不平等與打壓，如何站出來以行動改變現況？《二天一夜》、《一萬八》、《照顧的革命》、《要孩子，也要工作》提供我們不同的參照點；鮮少被視為正式工作的家務勞動，家中的新生命誕生，《厭世媽咪日記》、《歡迎來辦家家酒》呈現「母親」的身份，如何影響一個人的生活與生涯規劃。透過今年的影片，我們從性別的角度切入勞動議題，從一個不同的視角重新檢視我們的生活與職場。

Photo Credit: 勞工影展 《驕傲大聯盟》劇照

2019勞工影展，透過「不一樣又怎樣」、「直到你感同身受」、「漂洋過海討生活」、「像女人一樣戰鬥」，一起來看看「你我她的勞力事」。

更多資訊請洽：2019勞工影展 Taiwan International Labor Film Festival

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航