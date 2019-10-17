中美合拍動畫片壞壞萌雪怪現中國九段線， 菲越兩國人民喊抵制

（中央社）菲律賓外交部長陸辛今天表示，美國夢工廠（DreamWorks）動畫《壞壞萌雪怪》（Abominable，港譯《長毛雪寶》）中爭議性南海「九段線」地圖的畫面應該被剪掉，他還呼籲民眾罷看這部片。

路透社報導，南海中這個U型線，是中國地圖用來宣稱自己在這片天然資源豐富海域上的主權，但台灣和其他4個東南亞國家在南海也都有主權聲索。

越南14日同樣也因片中的這段爭議畫面，而將壞壞萌雪怪下架。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）在推特上表示，應該剪掉出現地圖的畫面，民眾也應拒看這部電影，而非直接將電影下架。

他說：「他們當然應剪去這段冒犯性畫面，這比起某些人建議的違憲下架這部電影，更能展現我們的不滿。」

陸辛表示，電影審查單位應該將這一幕換成「威嚇的一課」，並籲影迷徹底抵制這家製片公司，「對我來說，現在開始全面罷看夢工廠的電影」。

電影審查機構沒有回應置評要求。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）尋求與中國建立更緊密關係，他的發言人昨天表示，電影審查單位應該決定是否要將《壞壞萌雪怪》下架。

壞壞萌雪怪一片描述，發現雪怪住在自家屋頂的中國少女決定帶牠回喜馬拉雅山與家人團聚的故事。本片由中國上海的東方夢工廠與康卡斯特（Comcast）的夢工廠聯合製作。

線上搜索資料顯示，本片10月2日在菲律賓上映，許多大型影院目前已不再播映。

《中央社》14日報導，早前《壞壞萌雪怪》（Abominable）動畫片也引起與中國有南海主權爭議的越南抵制，越南的《壞壞萌雪怪》電影發行單位已於13日決定該電影下架。

越南電影局局長阮秋河（Nguyen Thu Ha）表示，對此事件負責任，各電影院並停止放映這部電影。她說：「我們將在（電影）審核工作上更加警惕與謹慎」。

中國於2009年提出「九段線」主張，幾乎對整個南海提出主權聲索，引起越南等國抗議。這不是越南首次將含有涉及南海主權爭議內容的電影下架。由中國製作的電影「紅海行動」，因為電影片尾出現中國軍艦在南海海域驅逐一艘不明國籍船隻的場景，去年3月也在越南被下架。

此外，中國7月起派遣探勘船「海洋地質8號」等船舶進入南沙群島最西側淺灘萬安灘（Vanguard Bank）探勘石油。越南將萬安灘稱思政灘（Tu Chinh）。越南聲稱依據聯合國海洋法公約，萬安灘位於越南200海里專屬經濟區內，並派出相關船隻阻擾。

越中雙方除了在海上發生船隻衝突對峙外，外交和宣傳等陣營數月來不斷纏鬥，你來我往相持不下，越中關係陷入緊張局勢。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜