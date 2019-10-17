抗議9名獨派人士判重刑，加泰隆尼亞示威者喊「我們要做一次香港！」

為抗議加泰隆尼亞獨派領袖遭判重刑，加泰隆尼亞近日爆發示威行動，示威者設置路障堵塞道路，也發起佔領機場等行動， 示威活動演變成激烈的警民衝突，多人遭到逮捕。 支持 獨立的示威者昨（16）日更從加泰隆尼亞各地等5個城市出發，預計周五將聚集巴塞隆納，發起者預期屆時將有成千上萬的人到場。

10月14日，西班牙最高法院針對「加泰隆尼亞獨立公投案」作出刑事判決，對倡導獨立公投的9名領袖判以重刑，分別判處9至13年的有期徒刑，其中自治區前副主席璜克拉斯（Oriol Junqueras）的刑期最重，為13年。另外還有3人雖未被判刑，但被處以罰款。

這項判決起因於2017年10月1日，西班牙自治區加泰隆尼亞舉行獨立公投，約有43%的選民參加了投票，其中9成贊成加泰獨立、脫離西班牙，加泰隆尼亞議會遂在同月27日宣布獨立。不過西班牙中央政府旋即解散加泰隆尼亞的地區議會，政權移轉給馬德里當局，並對當時的自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）發出國際通緝令，普伊格蒙特至今仍在比利時流亡。

西班牙法庭對加泰隆尼亞獨立訴求領導人進行審判，儘管法院認為檢方求處的「叛亂罪」並不成立，但仍以煽動分裂、挪用公款、以及拒不服從等罪名，對9名獨派領袖判處重刑。

前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）形容這項判決「殘暴」；現任議長托倫德（Roger Torrent）則指出：「不只是（被告的）那12人，我們所有人今天都被定罪。這是對民主體制和公民權利的打擊。」草根激進組織「保衛共和國委員會」（CDR）則在Twitter上表示：「該起身對抗西班牙專制法西斯政府及其黨羽了。人民造反的時候到了。」

#SpainIsAFascistState #SentenciaDelProces SPAIN HAS SENTENCED POLITICAL LEADERS AND SOCIAL ACTIVISTS WITH UP TO 13 years in JAIL FOR HOLDING A REFERENDUM ON CATALONIA’S INDEPENDENCE. WE THE PEOPLE WANTED TO VOTE, WE WILL NEVER FORGIVE. SPAIN IS A FASCIST STATE. PLEASE RT! pic.twitter.com/4pYtXNL8sJ — Cyan unleashed ?️‍???? (@cptangerine) 2019年10月14日

判決出爐後，支持加泰隆尼亞獨立的民眾群情激憤，紛紛走上街頭。一部份人開始封鎖公路；另一部分則在在鐵軌上堆疊、焚燒雜物，阻礙高鐵運作；但剩下的數萬人則集結湧向巴塞隆納的普拉特國際機場（BCN），除了成功封鎖聯外公路外，人群更一度佔領航廈大廳，迫使機場癱瘓。造成至少110架次航班起降因而取消。

當地組織「海嘯民主」（Tsunami Democràtic）則在14日下午，透過網路社群號召群眾包圍機場，短短數小時，機場已經滿滿人潮，據該小組稱，有1200輛汽車阻塞了通向馬德里機場的道路，成千上萬名抗議者入夜後拿出手機，在機場附近的公路形成一片燈海。

Lamentem i condemnem l'ús de pilotes de goma contra manifestants. Tot el suport als detinguts i ferits (alguns periodistes) que avui heu exercit els vostres drets.



Descansem per tornar als carrers demà. I el proper. I l'altre. El #TsunamiDemocràtic acaba de començar? pic.twitter.com/5CkRTvbDrf — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) 2019年10月14日

西班牙警民衝突，超過50人被逮捕

14日當天，西班牙當局也派出多達2000人的安全部隊進駐加泰地區，警民衝突也升級。示威者向警察投擲石塊、垃圾桶、塑膠瓶、甚至汽油彈，也對車縱火，但西班牙警方也回以顏色。

根據《美聯社》， 人數眾多的西班牙警察使用防暴頭盔、背心和盾牌自我防護。朝民眾發射 泡棉彈 並揮動警棍，報導指出，警察還高速駕駛裝甲車分散人群。

《衛報》報導， 西班牙政府表示 ，周一和周二（14至15日） 在加泰隆尼亞全境一共逮捕了51人。《美聯社》則指出， 過去3日的衝突，導致包括警察在內的250多人受傷。

Photo Credit: AP/達志影像

2019年10月16日，巴塞隆那示威者與警察發生衝突，警方驅離當地遊客。｜Photo Credit: AP/達志影像

《中央社》報導，加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）昨（16）日在電視演說中說：「我們譴責暴力。」他說：「我們不能讓這樣的事件發生在我們的國家，這必須馬上停止。燒車或其他損毀罪是沒有藉口，也沒有正當性的。」托拉表示，抗議應該要「和平」，「我們不能允許這樣的滲透並挑釁的團體，破壞數以百萬計加泰隆尼亞民眾運動的形象」。

西國總理桑傑士（Pedro Sanchez）則表示，政府會堅決並適度地採取行動，與其他政黨合作。他在馬德里的記者會上表示，「加泰隆尼亞人民及整個西班牙社會得了解，政府正在考量所有情況。」他也表示，政府已經設立包括國家情報單位的特別委員會，並就如何處理狀況提出建議。

在面臨右翼政黨要對加泰隆尼亞態度強硬及控制地方安全部隊壓力下，桑傑士將帶領所屬的社會勞工黨（PSOE）在11月10日投入西班牙今年第2場選舉。

借鏡香港「反送中」，加泰隆尼亞示威者喊「Be Water」

特別的是，國際媒體在報導加泰隆尼亞的示威活動，多將此與香港6月開始的反送中運動做比較。

美國媒體《Quartz》就以「 香港正在向世界各地輸出示威技術」（ Hong Kong is exporting its protest techniques around the world）為題，報導加泰隆尼亞的示威者正向香港反送中抗爭者學習。14日加泰隆尼亞示威者前往機場的時候，更有年輕抗爭者直言，「我們要做一次香港！（We' re going to do a Hong Kong）」。

連結加泰隆尼亞示威活動的網路平台「Picnic x Republica」一名代表說：「 香港抗議活動給我們很大的啟發， 雖然我們明白雙方社會有所不同……香港人做得很好，讓所有人知道他們透過社交網絡抗爭……這是我們學到的第一課。」該平台的網站首頁就展示了數個香港抗爭者使用的Telegram頻道和照片，也仿效香港年輕人透過訊息應用程式Telegram分發約130張登機證，讓抗議者可以進入機場。

PicnicxRepública也意識到，地方示威成為全球關注焦點的重要性，並鼓勵加泰隆尼亞人像香港的示威者一樣佩戴口罩，除了保護抗議者的身分不被當局認出，也可以增強加泰隆尼亞示威運動的「國際形象」。報導指出，這既是預防，也是一場「表演」。

另外，香港反送中運動示威者師法出自李小龍的名言「be water」，以快速、流動的方式進行示威抗爭，並且盡量減低被捕風險，而這一核心精神也被加泰隆尼亞的示威者吸收。推特上就出現示威者彼此提醒的標籤「#BeWaterMyFriend」，或用同樣含有流動意涵的「成為海嘯（be a tsunami）」的說法。

也有香港示威者，以過去多次呼籲國際與香港站在一起「Stand with Hong Kong」的標語，改成「Stand with Catalonia」，表明香港對加泰隆尼亞示威者的支持。

14日，加泰隆尼亞大批示威者癱瘓通往巴塞隆納機場的道路。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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核稿編輯：羊正鈺