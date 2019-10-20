《在黑暗中說的鬼故事》：你有注意到每個怪物都有自己的專屬配樂嗎？

文：邱昶維（DCFS編輯部）

《在黑暗中說的鬼故事》改編自美國作家Alvin Schwartz的同名恐怖童書，由金獎導演Guillermo del Toro（吉勒摩戴托羅）監製，《驗屍官》導演André Øvredal執導，聯手創作這部充滿都市傳說色彩的怪誕之作。

本片取材自書中的數個獨立篇章，並將故事設定於動盪的1968年美國鄉鎮，透過一群青少年朋友的視角，揭露現實世界的黑暗與秘密。而片中駭人的怪物造型，以及驚悚的配樂設計，也為電影增添獨特的恐怖魅力。

醞釀多年的拍攝計畫，兩位恐怖大師的合作契機

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我喜歡建立期待和懸念，因為這關於鏡頭、演員、聲音和戲劇張力。它們是電影最純粹的部分，而我享受其中。 ──《在黑暗中說的鬼故事》導演 André Øvredal

早在十幾年前，監製Guillermo del Toro就已經著迷於原著魅力，並收購9張書中出自插畫家Stephen Gammell之手的原稿圖紙，期待有朝一日能夠改編成電影。直到2016年，del Toro驚豔於導演André Øvredal的作品《驗屍官》後，他隨即提出合作邀約，開始籌備拍攝本片。

「我必須找到一個概念去涵蓋整個主題。」del Toro表示，為了清楚連貫原著裡的多篇鬼故事，他與編劇決定以1968年的美國越戰時期為背景，並參考電影《站在我這邊》、電視劇《末日逼近》等，希望透過當時的青少年冒險故事，表現童年階段的終結：「在1968年到1969年之間，很多事情都被永遠地改變了。」

吉勒摩戴托羅的傾力相助

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「Guillermo del Toro是一位專注於剪輯的大師級人物。」導演André Øvredal表示，儘管他是受聘於del Toro，卻也擁有非常自由的創作空間，並能以自身擅長的鏡位調度、光影設計，及演員動作指導等，展現驚悚氛圍，而在完成導演剪輯版後，他亦在del Toro的協助之下，創造出更為緊湊、刺激的敘事步調。

此外，在del Toro的堅持之下，本片怪物造型幾乎都是實體妝容。除了邀請他曾合作過的專業雕塑師、特化師，以及《水底情深》特效公司Mr. X參與製作之外，del Toro也親自監督怪物設計過程，讓Øvredal盛讚：「這全都歸功於Guillermo的熱忱，能夠實際拍攝怪物，真的減少我們很多困擾。」

實體還原經典怪物造型，特殊化妝輔以特效製作

以前，希臘人會在表演時戴上面具，加強他們的人物特性。而我們，正是承襲這種傳統戲院的面具文化。 ──《在黑暗中說的鬼故事》監製 Guillermo del Toro

「我們必須創造能夠嚇到小孩子的東西，所以不斷嘗試妝容的過程，真的非常重要且特別。」生物特效總監Mike Elizalde解釋，由於監製Guillermo del Toro希望這是一部適合孩童觀看的電影，因此在創造怪物時，團隊必須思考一些能令孩童恐懼的特徵。

為了完整還原怪物面貌，特效化妝團隊不但將他們的雕塑作品照，以Photoshop疊合書中插畫，藉此進行細部調整，也積極與特效團隊合作，加強雕塑無法完成的任務，例如面部肌肉的變化、流口水等，使最終銀幕上的怪物形象，有90％來自實體雕塑，另外10％則來自電腦動畫。

腐朽的稻草人Harold

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「導演不希望Harold看起來像個人，它必須像一個在陽光底下逐漸腐爛的面具。」Elizalde表示，稻草人Harold的形象，除了是以連身衣和乳膠面具，創造詭異外觀之外，演員Mark Steger僵硬如木頭般的肢體表演，更是塑造其驚悚形象的關鍵因素，成功帶動故事開頭的氣氛。

枯瘦的腳趾怪The Big Toe

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由特化師Norman Cabrera執行，演員Javier Boutet飾演，腳趾怪的身體，主要是以多塊物件拼貼而成，演員既要戴著充滿皺紋的臉部面具、突出的牙齒模型，身體也要塗上大地色調顏料，打造像是骷髏般的死屍狀態。而怪物缺少的拇指，則是先讓演員穿戴綠色趾套，再透過後製消除完成。

肥碩的蒼白女The Pale Lady

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「蒼白女是最難雕塑的怪物形象，因為她的表情慈祥，甚至有點好笑、可愛，卻是非常邪惡的存在。」監製Guillermo del Toro解釋，蒼白女主要是由特化師Mike Hill完成，演員Mark Steger的手臂必須先被塗滿白色壓克力顏料，再繪製皮膚表面的血管紋路、穿戴寬厚的無縫白色發泡乳膠套裝，藉以表現其詭譎的外表。

扭曲的咆哮人Jangly Man

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電影原創的咆哮人，同樣是特化師Mike Hill打造，並由柔體雜技演員Troy James飾演。由於James演出時會完全翻轉四肢方向，使他的怪物雕塑相對困難。Hill表示：「咆哮人是由不同年齡的身體部位組成，我們必須讓它顯得枯瘦。」並補充：「我們做了一顆上下顛倒的頭。當James倒著行走時，頭就會是正的。」

量身打造怪物的專屬配樂，多種樂器創造獨特氣氛

我們認為，每一個恐怖片段都有屬於自己的「核心聲音」。 ──《在黑暗中說的鬼故事》配樂師 Anna Drubich

本片配樂是由Anna Drubich和Marco Beltrami共同創作，在參考導演與監製的意見之後，他們選擇以管弦樂搭配電子樂，並隨機結合有趣的聲音，如女聲、低音管等，試圖為每一個怪物打造獨特出場配樂。Drubich表示：「恐怖片裡的音樂是非常關鍵的要素，如果沒有它，許多場景都將會顯得乏味。」

「這裡有許多不同的聲音素材，我們想用它們來闡述故事。」Drubich解釋，這部電影的配樂，就像是一個完整的樂譜，卻又包含許多的轉折點。其中，稻草人Harold的音樂，來自毀損的斑鳩琴和原聲吉他，而腳趾怪是銅管樂，紅點是弦樂，蒼白女是木管樂，咆哮人則是打擊樂。

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為了確保配樂能夠替故事加分，Drubich創作初期常把自己關在家裡，專注於生活裡的各種噪音，想像怪物的存在。而在完成配樂後，除了積極與導演、監製溝通之外，Drubich也會邀請10歲女兒聆聽配樂，讓即將觀看這部電影的小朋友，直接給予最具參考價值的反饋。

另外，考量致敬Steven Spielberg（史蒂芬史匹柏）安培林娛樂公司的電影風格，本片配樂也採用不少60年代的歌曲，從中加強電影氛圍。Drubich讚賞：「這些悠長的旋律和象徵60年代的事物，真的喚醒許多復古的情景。」

恐怖電影可以告訴你：「這世界有黑暗的一面，但不用擔心。」我認為，這真的是一件很重要的事情。 ──《在黑暗中說的鬼故事》監製 Guillermo del Toro

面對觀眾質疑，恐怖電影為何要拍給孩童看時，監製Guillermo del Toro回應：「如果你有正確的心態，你能夠在驚嚇和血漬之外看到人性。」並補充道：「這個世界真正恐怖的悲劇就是──父母永遠不會跟孩子交流這些事情。」

《在黑暗中說的鬼故事》幕後花絮：

參考資料：forbes, cinelinx, udiscovermusic, dreadcentral, vulture, avclub, variety, dailydead, comingsoon, slashfilm, hnentertainment, indiewire, gizmodo, ign, businessinsider

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本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航