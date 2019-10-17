廢玻璃容器回收再利用的多元面貌

你可曾想過當我們將回收的玻璃瓶罐交付給資源回收車或回收站後，究竟它們去了哪裡？廢玻璃容器會經過怎麼樣的回收流程，又會變身成怎樣的

分類分色提升再生粒料附加價值！

圖／行政院環境保護署 廢玻璃回收流程：廢玻璃到廠後，首先進行分類分色，接著用電磁分選去除鐵質，然後粉碎、洗滌去除有機物，再以震動的方法細篩，最後製成玻璃再生粒料。

廢玻璃的主要來源有平板玻璃、容器玻璃、汽車玻璃照明燈管及映像管等，其中最適合再生利用的廢玻璃種類就屬容器玻璃！因為它安全穩定、不具毒性且不會與其他材料起作用的特性，在生活中經常被用來作為液體容器，例如啤酒、飲料、料理酒、化妝品等等，而這些你我所熟悉的玻璃瓶罐，在進行分類分色時一般被分為茶色、綠色、透明共三類；沒有分色或分色不佳的才會成為雜色料（又稱綜合色料）。

其實市面上各式玻璃瓶罐的成分並無太大差異，會進行分類分色是為了確保最後產出的玻璃砂具有顏色單一性，能適用於一般玻璃的窯爐，藉此提升再利用管道的多元性，避免這些能夠百分之百被利用的再生粒料，因再利用管道受阻而堆積如山。

因此，為提升玻璃砂的附加價值，建議民眾進行玻璃瓶罐回收時，除了可先將瓶蓋卸下並將瓶身清洗乾淨、晾乾，避免油脂、調味料或化學物質的殘留外，正確的顏色分類也能提升廢玻璃回收的品質。

生活中的每個角落，都能看見廢玻璃再利用的應用

圖／行政院環境保護署 廢玻璃容器再利用可分為原型利用重新製成花器或裝飾藝術；以及玻璃再生粒料運用製成土木、建材及工業的新環保材料。

廢玻璃容器再利用包含成品及半成品，半成品如亮彩琉璃；成品如地磚、再生建材、玻璃纖維、化學吸附劑、玻璃瀝青及人造大理石等。通常是依據再生粒料的品質決定其用途，較粗糙的作為瀝青、輕質骨材、水泥連鎖磚、玻璃紅磚等建材配料。較細緻的用於陶瓷釉料，或是直接做成容器、平板玻璃成品等，而最頂級的再生品質則能成為亮彩琉璃。

每年回收一億公斤廢玻璃的春池玻璃認為，循環經濟應是將廢棄物「升級」再製，而非「降級」利用，「亮彩琉璃」便是一例，視覺上它璀璨繽紛，材質也比大理石硬、比花崗岩亮、吸水率近乎零，而且當中鍶與鋇元素還能阻隔紫外線、膨脹係數低而老化速度慢，非常適合用來拼貼建築牆面，作為公共藝術、庭園步道、泳池周邊、園藝盆栽的材料，從廢棄玻璃一躍而為琉璃藝術品。

相較塑膠容器總類及成分多元，在面對回收處理的高溫熔融時，容易產生劣化現象，只能降級再利用。而廢棄玻璃是一種可以完全回收再利用的材料，其主要成分以二氧化矽（SiO2）為主，與一般砂石相同。因此，回收的廢玻璃經加工處理後，其玻璃再生粒料（俗稱玻璃砂），便可以適當地取代一般路面所需添加的部分砂石，成為「玻璃瀝青」，或是製成各式玻璃地磚、圍牆磚、透水磚等運用於道路及景觀的環保建材。回收廢玻璃容器，減少天然資源的消耗，實踐環境保護「回收再利用」的永續概念！