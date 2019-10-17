2019瀨戶內國際藝術祭倒數：遙望一世紀的廢棄之島，以藝術作為地方創生的幫浦

「瀨戶內」是由本州、四國、九州三座日本列島，簇擁日本面積最廣的狹長內海而成。這些內海諸島上乘載著許多歷史與文明，在2010年瀨戶內國際藝術祭（Setouchi International Art Festival）拉開序幕以前，過去一世紀還是個在都市發展下被遺忘的「廢棄之島」；讓瀨戶內海重見天日的幕後推手，核心人物福武總一郎與〈越後妻有大地藝術祭〉策展人北川富朗均功不可沒。

三年一度的瀨戶內國際藝術祭，範圍廣佈日本整個狹長內海，海域內座落了直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島等大小島嶼，以「海洋復興」為藝術季主要精神；背後源自於昔日以重工業為主要產業的瀨戶內諸島，其價值在被時代浪潮淹沒以後，留下了煉銅業、礦業開採和環境污染的痕跡，以及人口外移導致島上居民平均年齡超過70歲等事實，讓這片美麗海洋逐漸失去生命力。

而今，瀨戶內諸多島嶼透過藝術之手，為這些保有自然景觀的小島帶來一線生機；幾年下來不僅奠定了精緻藝術與地方創生兩條基礎路線，也吸引了眾多旅人親自飛來當地，讓身體、心靈與藝術共生。2019年第四屆的瀨戶內國際藝術祭將主題定為「海之復權」，展期分為春、夏、秋三季，共包含32國家與地區、226組藝術家、214件作品與35場活動；秋季會期自今年9月28日至11月4日，剩餘不到兩週的時間可把握，以下整理了重點行程給年假還沒用完的讀者們，錯過了這次得等到2022年！

秋季會期限定四島，與眾不同的島嶼饗宴

瀨戶內海在不同的季節裡展現著不同景緻，秋季會期的藝術祭為2019年9月28日至11月4日，在瀨戶內海約十座島嶼之中，只有「本島」、「高見島」、「栗島」、「伊吹島」四座以西的島嶼為秋季限定舉辦，也是較少有旅人體驗的行程，推薦給喜愛秋季的旅人們。

「本島」曾經是鹽飽水軍的根據地，流傳在織田信長、豐臣秀吉、德川家康的時代，鹽飽水軍因為受到當權者的認可名揚日本全國；本島地區曾經極盡繁華，如今在島上仍能從舊街景觀中感受當年海運業蓬勃發展的盛況。

「高見島」在昭和時期曾因栽植蚊香原料「除蟲菊」而繁榮一時，藝術作品集中在港口附近，島上陡坡多，例如在斜坡上階梯狀排列的村落和石牆等，相當適合小徑探險，可欣賞到與其他島不同的景觀。

Photo Credit: Setouchi Triennale 2019/ Keizo Kioku 日本藝術家内田晴之沿著高見島栽種除蟲菊的歷史，在過去的藝術節與島民一起栽培除蟲菊，並在民房創作作品。〈Transforming form / Silent motion Transforming form / Voice of Flowers・Color of Hearts〉是將除蟲菊點燃及產生的煙霧過程，打造出戲劇性的裝置藝術。

「栗島」因潮汐海流而使三座島與陸地相連，代表景點為粟島海洋紀念館，前身為明治30年創立的日本最古老的海員學校，因而船員輩出。1987年廢校之後，原校址改建為粟島海洋紀念館，展出了航海相關的資料和機器。值得關注的是，「瀨戶內少女歌劇團」將在2019瀨戶內國際藝術節秋會期，演出日本首家海洋學校成立地，並為世界培養出眾多船員的粟島歷史。

「伊吹島」是香川縣最西端的小島，也距離高松市最遠。自古以來以沙丁魚的漁場而繁榮，有著成排的魚乾加工廠，生產的「伊吹小沙丁魚乾」相當知名；島上石牆瓦片的印象鮮明，據說還有石器出土。作為日本重要漁場、保留著古老文化的伊吹島，也是日本唯一保留平安時代京都話腔調的地方，獨特的魅力傳承至今。

三天內無限搭乘渡輪，與藝術共生的跳島旅行

除了秋季限定的四島，還有直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島 、高松港周邊、宇野港周邊。若是一日遊的行程，至多安排一個大島、兩個小島，而全數島嶼的跳島行，則需要約一周至十天的時間。「渡輪3日通票」可搭乘由高松港、宇野港出發至直島、豐島、女木島、男木島、小豆島共五個島嶼的渡輪航線，三天之內可無限搭乘，感受豐富的島嶼風情。

說起瀨戶內國際藝術祭，肯定會提起這是個極具指標性的地方創生案例，藝術季的團隊與當地居民合作，讓藝術結合在地特色及歷史，讓一座座廢棄之島重獲新生。直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島是每年藝術季的重點島嶼，以下就介紹幾個值得一踩再踩的經典瀨戶內藝術季路線。

「直島、豐島、犬島、小豆島」——藝術、建築、地方創生迷的經典路線

2010年舉辦第一屆瀨戶內國際藝術祭至今，三年一度，吸引著來自世界各地喜愛藝術、建築、地方創生的旅人們，不僅前來朝聖草間彌生和安藤忠雄的藝術之作，親身體驗上百件藝術作品的魅力，也親身參與了每座島嶼截然不同的蓬勃生命力。

「直島」可說是最具代表性的島嶼、建築師的藝術聚落。透過倍樂生（Benesse）企業與福武財團的推動，核心人物福武總一郎徹底翻轉了過去以冶煉為重心的直島印象。除了有草間彌生引人注目的紅色南瓜之外，安藤忠雄設計的作品一共八個，ANDO MUSEUM、倍樂生之家（Benesse Art Site Naoshima）的周邊計畫和藝術空間，包含倍樂生之家的博物館（Benesse House Museum）在內，地中美術館、李禹煥美術館等；三分一博志的本村區的直島大廳；藤本壯介的鑽石狀直島涼亭等，可說是現代藝術的聖地。

「豐島」擁有美麗的梯田，儘管交通不變，卻有一生必訪一次的海島美術館。豐島美術館隱身於島中央的檀山，外觀就像是顆落在地面的白色水滴，是由倍樂生之家邀請藝術家內藤禮，與普立茲獎建築師西澤立衛（Ryue Nishizawa）所設計；在此體驗完美術館令人震懾的奧義，更可由南側遍覽內海風光、北覽梯田景觀，品嚐豐島的山珍海味。

「犬島」過去盛產花崗岩，且以銅器冶煉廠聞名，1919年冶煉廠廢棄後更顯蕭瑟，然而這些現代化產業的遺跡，經過日本人的巧手，搖身一變成為廢墟感的「犬島精煉美術館」；建築師妹島和世的作品「家計劃」（家プロジェクト），也相當值得一看。犬島只需兩三個小時便可走訪完，不妨與豐島同天安排。

「小豆島」的藝術季範圍最大，也是瀨戶內海第二大島。充滿地中海風情的小豆島，在日本初期成功栽培了橄欖而以「橄欖之島」聞名，橄欖公園的白色風車為著名地標，請等待潮汐走一趟天使步道。食品產業歷史悠久，在此可體驗小豆島的傳統飲食產業文化。

「大島、女木島、男木島」——痲瘋病、鬼島、貓島的奇幻路線

雖說是奇幻路線，倒不如說是這幾個島嶼印象鮮明的記憶點。大島、女木島、男木島——在直島、豐島與高松港之間的三個島嶼，各自帶著自己的歷史與風土；旅人不僅是為了參觀島上的藝術作品而來，更是因當地的人文與故事深受感動，看到一片島嶼的未來風景。

「大島」有著一段悲傷的歷史。在醫療技術尚未發達的年代，這裡是日本政府在過去隔離痲瘋病患之處；大島就像是上了鎖的島嶼，與世隔絕，居民平均年齡超過八十歲。如今大島仍為痲瘋病的療養所，不妨參加小蝦志工隊的導覽重溫歷史。青空水族館、Ringwanderung、羈絆之家 cafe SHIYORU，都是這個美麗而寧靜的島嶼上可參觀的藝術作品。

「女木島」由於島上的鬼島大洞窟，而有「鬼島」之稱，讓人想起日本桃太郎的故事；島上特殊的「石牆」，是為了保護房屋免受冬季強風吹襲而建造，港邊還設有三百隻會隨風旋轉的海鷗裝置作品，還可從瞭望台欣賞高松市街區和瀨戶內海的風景。

「男木島」是日本著名的「貓島」之一，成群的貓咪在島上錯綜的坡道、依山而建房屋間穿梭，可以慢慢享受漁村風光。此外，男木島也因為教育復興與移居者的增加，得以記錄下這座島嶼的文化，像是2016年落成的男木島圖書館，就成了島上的文化交流中心。

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