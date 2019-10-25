《楊麗花的忠孝節義》：每到週四中午，台視門口的「花迷」多到讓交通打結

文：楊麗花、林美璱

60年代初期，在電影、電視等新興娛樂的多重夾擊下，歌仔戲陷入空前危機。不過，電影、電視雖有節奏明快的優勢，但前者需要專程去戲院買票觀看，後者的電視機，在那個低消費能力的年代並不普及。而廣播是既普及又結合時代脈動的傳播媒體，於是有熱心地方戲曲的人士，想出透過廣播來播放歌仔戲的點子，果然一開唱立刻造成轟動。

正聲電台率先請來「天馬歌劇團」，每天分2個時段共4小時播出歌仔戲，透過麥克風，歌仔戲優美的曲調傳遍大街小巷、農村海港，聽眾可以邊工作邊聽戲。尤其，因為播出時段是一般主婦準備中、晚餐的時間，所以家家戶戶幾乎都以歌仔曲調伴菜香，一時間，掀起廣播歌仔戲的狂潮。

20歲的楊麗花，適時加入了「天馬歌劇團」，空中開唱。她的音色優美、音質醇厚，透過廣播的強力放送，迅速吸引大批聽眾。

廣播只聞其聲、不見其人，所以不講求演員的扮相、身段與功夫，只有唱腔和唸白絕對不能含糊，這和戲台的表演模式完全不同。而且，戲台上一齣戲得有好多演員共同演出，廣播卻可大幅縮減人數，由演員裝出不同嗓音，一人分飾幾個角色。這些，對楊麗花而言，都是相當新奇的體驗。

「一開始我沒辦法變著嗓音分飾其他角色，曾經裝假音裝到失聲，但慢慢也學會了。最不能適應的，就是『演』的習慣，明明知道現場沒觀眾，大家也都是坐著唱戲，但是鑼鼓點響起，我一開口唱，手就像反射動作一般『比』了出去，當然，立刻就被人家擋了回來。」

對此，楊麗花自有定見。

「不能因為聽眾看不見，就只顧唱腔而忽視做功，因為唱功與做功若不能同時到位，聲音裡就流傳不出真感情。所以，儘管別人笑，我自己也覺得好笑，但一開唱照樣隨著歌詞比劃，唱到悲苦的劇情時，淚水更猛在眼眶裡打轉。」

這樣的真情流露，聽眾當然能夠感受。她動人的唱腔，透過麥克風全力放送，爆發強大感染力，吸引許多忠實的「花迷」，擠到正聲電台指名要看楊麗花。

Photo Credit：聯經出版

楊麗花迅速走紅，母親最是安慰，告訴她：「以前也有很多觀眾喜歡看我，但妳比我強，因為廣播的聽眾連妳的面都沒見過，就那麼喜歡妳。」母親欣慰之餘，也叮囑她：「再努力的人，也需要有運氣相挺，運氣來了，就一定要好好把握！」

當時一起在「天馬歌劇團」的吳梅芳回憶說：「正聲電台的大禮堂，時常裡裡外外擠滿要看楊麗花的聽眾，劇團因此打鐵趁熱，陸續到各地公演。」

正因為廣播聽聲不見人的特性，所以演員挑選條件不同於戲台。有些電台的歌仔戲演員，嗓音雖然韻味十足，但扮相與身段卻未能得到觀眾喜愛。而出身戲台的楊麗花，不只歌聲好、觀眾緣佳，從小嚴格訓練的台風與身段，更讓她一舉手一投足，都流露出動人的韻致，所以現身後更是聲勢大漲，所到之處，萬人空巷。

1966年，是楊麗花歌仔戲生涯的重大轉捩點。

當時台視增開每週四午間時段播映歌仔戲，開放給4個劇團試演做評比，成績最優者可取得該時段的製播權。「天馬歌劇團」以《精忠報國》奪魁，楊麗花扮演的岳飛，扮相與演技都受到各方矚目，從此跨入螢光幕，和台視展開長達半個世紀的合作關係。

戲台上，觀眾越多楊麗花越淡定，但是第一次演電視，她坦承有些緊張。因為，現場看到的，不是熱情的觀眾，而是冷冰冰的機器。

「那時候的演出是採直播，還要在固定的時間暫停，做切口來播廣告，現場導播一些專業上的手勢，我一時間無法適應。」

但楊麗花耳聰目明，歌仔戲的基本功深厚，再加上演出前一天都會反覆排練，所以很快就進入情況。唯一讓她較感心虛的，就是電視歌仔戲必須照著劇本演出，畢竟，她的正規學業沒唸2年，要硬背那麼多生澀的台詞，並不容易。

「以前戲台演出，都是在了解故事大綱與角色特性後，就由演員自由發揮。現在要死背劇本，不但怕說錯台詞，更怕走錯位置，限制了靈活演出的空間。」

從小不服輸的個性，促使楊麗花加倍努力來克服自己的弱點，只要一拿到劇本，晚上就請大哥來教她。

「大哥教我怎樣把文字轉變成演出的台詞、教我了解其中意涵，他唸一遍，我跟著唸一遍，反反覆覆，邊看邊學，很快就能上手。」

學習上，楊麗花從不滿足。劇本之外，也勤讀書報，以充實內涵。而直播看不到自己在鏡頭前究竟演得好不好，所以她會事先在家對著鏡子認真揣摩與練習，希望能將演出掌握得更好。此外，母親看播出後給予的寶貴意見，更是她演技成長的最大功臣。

「好笑的是，為了看我演出，幾十年來管他電視頻道增加了多少個，我阿爸阿母家的電視機，永遠定頻在台視！」

跨出生澀的第一步後，楊麗花的電視演出也漸趨行雲流水。從直播到錄影，從黑白到彩色，她與台灣電視歌仔戲的共榮前景，於焉開展。

Photo Credit：聯經出版

有別於戲台的傳統歌仔戲，電視歌仔戲的妝容、服飾與道具，講求寫實。扮相俊逸、演技細膩入微的楊麗花，舉手投足間充滿魅力，輕易就傾倒電視機前的觀眾，許多「花迷」更視她為心目中的「白馬王子」。

戲迷回饋給楊麗花的熱情，就像燎原的野火般，熾熱而迅速地擴散各地。那時每到週四中午直播時間，台視門口就擠滿蜂擁而來、想等楊麗花演完戲出來的「花迷」，讓八德路的交通幾乎打結。他們有的想一睹楊麗花廬山真面目、有的想索取簽名、有的想送補品禮物給楊麗花，再加上一麻袋、一麻袋湧進台視給楊麗花的信件，熱鬧滾滾的聲勢，相當震撼。

電視歌仔戲因為楊麗花這位動人的代表人物，一時間風起雲湧，看電視歌仔戲幾乎成了全民運動。台視當然知道挖了個寶，特地與楊麗花舉行盛大的簽約儀式，創下電視台直接與歌仔戲演員合作的新紀錄。短短時間內，楊麗花成了家喻戶曉的當紅歌仔戲小生，楊麗花三個字，也從此跟台灣電視歌仔戲畫上了等號。

書籍介紹

《楊麗花的忠孝節義》，聯經出版

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作者：楊麗花、林美璱

繪者：鄭植羽

楊麗花：看歌仔戲的孩子不會變壞，因為歌仔戲的題材，都是教忠教孝、倡導節義，充滿正能量，藉由劇情的潛移默化，漸漸就能端正社會風氣。

畢生為歌仔戲奉獻，演藝生涯超過七十年，楊麗花將曾經不被重視的傳統歌仔戲帶到前所未有的高峰，同時不斷培養新人，並突破各種演出局限，與諸多尖端技術結合，用創新的方式讓歌仔戲提升到更寬廣的境界。

而戲台上的忠孝節義，內化成個人的修身處世，楊麗花親力親為，以身教言教自然而然地影響學生、團員，以及廣居海內外諸多世代的戲迷觀眾。忠、孝、節、義，不再是戲劇裡的傳說與故事。

Photo Credit：聯經出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航