日本退休新現象：「老後出家」成為嶄新看待自身的生存之道

編譯：蔣德誼｜資料來源：President Online

老後怎麼擁有新人生？在過勞、高壓現象層出不窮的日本，愈來愈多上班族選擇退休後出家成為僧侶，以追求心靈的安穩和平靜。

從踏入公司前就得擠上塞爆的電車，沉重的工作和生活壓力，有時或許讓現代人感到喘不過氣來，雖然日常生活被各種預定占滿，心裡卻總覺得沒有安穩踏實感……，這是很多上班族的生活狀態。

為什麼他們會選擇在人生的下半場遁離現世？或許在60歲以後重新探究生而為人真正的意義，得以另有一番體悟。

和尚不一定遁世，活用社會經驗為信眾解惑

今年84歲，目前擔任長野縣千曲市千光寺住持的柴田文啓，退休前是日本大型電機公司董事，更曾擔任公司美國分社的社長。他在年輕時就對佛法有著相當興趣，在退休之後，先是經歷了1年3個月的修行階段，其後他在2001年接受宗門的引介，擔任千光寺住持。

在人生第二春，能夠以僧侶的身分生活，我覺得非常理想。即使寺方的收入不是那麼豐厚，靠著過去工作累積的年金，在簡約不浪費，且能靜心修養的寺院生活中，可以展開和以往截然不同的人生。而像我們這樣曾經有過社會經驗的人，和出身寺院之家的世襲型僧侶不同，可以從過來人的角度，給予有煩惱的信眾建議。

柴田文啓所做的不僅如此，他發揮過去在經營管理面的專長，拿出自己的退休金，將坐禪堂以及信眾所使用的住宿處加以整修，並開設企業研修活動，鼓勵員工在此靜修、坐禪，思考工作的意義。

減少過苛修行，高齡者也能適應

研究宗教學的日本花園大學教授佐佐木閑則指出，老後出家的動機，可能因為退休族在社會地位或是金錢收入等方面，相對是獲得滿足的一群，那麼在往後的人生當中，轉而追求心靈的安穩和富足這些以往被忽略的價值觀，可能就成為後半生進入佛門的動機。

不過，要進入佛家所需的修行過程並不因男女老少而有所區別，在日本，要成為具有正式資格的僧侶，必須經過一番修行才能取得，包括佛學研習、嚴格的戒律以及坐禪等等內容，對於高齡者而言，其實是相對辛苦的環境。

因此，柴田文啓所屬的臨濟宗妙心寺派就推出了「第二人生計畫」，對於60歲以上的年長修行者，可因應身體狀況而做出調整，例如增加休息的時間、可以和家人會面，也可有條件地使用電腦和手機。

「如果有更多像我這樣的人加入，不僅之於有志修行者，可以展開另一種充實的老後，對於過去給人封閉感的佛教活動，也可以展現更有活力而多元的一面。」柴田文啓說。「第二人生計畫」推出至今已進入第6年，共有67位修行者透過加入這個計畫而成為僧侶，其中更有6位像柴田文啓一樣成為寺廟住持，而他們幾乎都是退休上班族。

而在台灣，雖然目前尚未有針對高齡僧侶或是修行者所推出的特別規畫，不過許多宗教團體也透過舉辦短期研修、禪修之旅、退修會等體驗，甚至像是為期2週至1個月的短期出家活動，讓一般人也得以藉此了解佛門生活的樣貌。

與哲學宗教相伴，老後心靈更富足

已高齡84歲的柴田文啓，今年春天更和妻子一起進入花園大學佛學系就讀，成為該校有史以來最高齡的新生。透過大學所提供的「百年學習獎學金制度」，超過50歲以上的入學者，可依年份比例享有學費減免的優惠，因此柴田先生可獲得80%的學費減免。

「雖說我的人生最多或許再5、6年就結束了，但我覺得到了這個年紀，正是最適合回顧自己過往的一生，以及思考人生所為為何的階段。在晚年能夠學習哲學或宗教，我認為再理想不過了。」他說。

對於在退休之後選擇出家的人們而言，僧侶並不是一種職業，而是一種嶄新看待自身的生存之道。不管什麼宗教，老後「心靈上」的出家，或許也可以成為人生選項之一。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航