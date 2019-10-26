《一穴解痛》：中醫看顳側偏頭痛，「外關穴」是針灸關鍵

文：孫茂峰

曾有一名女患者，主訴偏頭痛已經數年，每次發作都疼痛難耐，就算是吃了止痛藥，也必須整天躺在床上休息。

做過各種檢查也找不出什麼原因，來就診時一手撐著頭，痛苦萬分的敘述她多年慘痛病史。

依照病位選經絡

面對這樣的病人，我首先處理的方式是，先確認患者頭痛的部位。她的頭痛多在顳側耳朵附近，且誘發的因素似與壓力、生氣有關，其個性又是典型的A型女強人；再看患者脈象弦而有力，平日容易口乾口苦，這樣的資訊蒐集，對於一個中醫師已十分充分。

此時我心中的目標已了然明確，針灸針一出，就好比寶劍出鞘一樣，往外關穴刺入，患者一陣痠脹感之後，「咦？怎麼頭好像不太痛了？」上面這則醫案的療效看似不可思議，其實是中醫治療非常淺顯易懂的概念而已。

從針灸經絡學的理論，來分析頭痛這件事情，最重要的是：「確認頭痛的部位，是哪條經絡通過。」簡易來說，可分為前頭痛、後頭痛、顳側頭痛以及顛頂痛，不同部位的疼痛，是選用不同的經絡來治療的。

我們就用大家耳熟能詳的三國志電玩來比喻好了，假設你是君主劉備，目前有張飛、諸葛亮兩位能臣可供差遣，要處理軍事戰爭、內政事務和人才選用，你會如何抉擇？想必玩過電玩的都知道，武力最高的張飛是軍事長才、智力高的諸葛亮是內政奇才，而魅力最高的劉備當然適合人才的選用。

如果變成諸葛亮帶兵打仗、張飛去選用人才、劉備去處理內政，效果顯然是會大打折扣。要記住一件事：有效和高效是完全不同的！同樣的道理，選對經絡治療，才能達到事半功倍的效果，否則一個患者就算針了上百支針也是枉然。

中醫分析病情，情蒐很重要

從中醫理論來分析，前頭額面部是由陽明經所管、顳側頭部是由少陽經所管、後頭部則是歸太陽經所管，而頭頂部位乃由肝經和督脈所管，因此從上述案例，顳側部位的頭痛可以從少陽經來選用，但這只是提供了一個方向而已。

要確認病位在少陽，還要蒐集確診的資訊：患者症狀發作和壓力情緒有關；和中醫肝膽的氣機疏泄息息相關；脈象弦也透露和肝膽方面的疾病有關聯；口乾口苦則暗示了少陽氣機不利、膽火偏旺所致。這麼多的證據都顯示了凶手就是少陽經，當然選擇手少陽三焦經或是足少陽膽經的穴位來治療。

外關穴搭配中藥，效果更好

外關穴治療少陽經氣不利所致的顳側頭痛，療效是非常快速的，不過持久力通常不足，需要中藥的搭配，治療效果會更好。其實藥物的開立也是相同的概念，中醫稱之為引經藥，就好比引路人一樣，將大軍帶至戰場。我們可以選用柴胡、川芎或是薄荷等，來引導藥物到少陽經；方劑則可用柴胡系列的加味逍遙散、小柴胡湯、柴胡清肝湯等等來處理。

平時若是吵完架，或是剛受了一肚子的悶氣，不知道怎麼發洩，也請趕快按壓外關穴，那是頗有效果的「快樂穴」喔！

Photo Credit：幸福出版

止偏頭痛的柴胡止痛茶

既然病在少陽經，那茶飲的選用當然也要考慮經絡，入少陽經的柴胡、川芎，都是行血行氣的好用藥物，再加上黃芩苦寒清熱瀉火，綠茶葉、薄荷清利頭目，一個簡單的茶飲，卻包含著各種元素，十分適合長期偏頭痛的患者飲用。

柴胡止痛茶 材料：柴胡二錢、川芎二錢、綠茶二錢、黃芩二錢、薄荷一錢。

做法：以六○○毫升的水煮沸後，再以小火煎煮十五∼二十分鐘後，即可取藥汁當茶飲。

書籍介紹

《一穴解痛：針灸名家的獨門診治祕方》，幸福出版

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作者：孫茂峰

世界名醫獎得主、針灸名家首度重磅出書。教學行醫30年，臨床治療超過50萬人次，鑽研穴位療法不藏私精華大公開。

【專治50個症狀】-- 50個對症穴位x 45個對症茶飲，從研究病機入手，深入淺出聊經絡、腧穴。

作者結合30年來中醫看診心得，超過50萬個患者實例，提供絕對可以對症改善、最有效的經絡或穴位理療法，及其他互通的穴位，並與讀者一同解決頑疾的關鍵良方全公開！

Photo Credit：幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航