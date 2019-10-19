《刺青師的美麗人生》：明天開始你將是我的助手，這可能會救你的命

文：海瑟．莫里斯（Heather Morris）

一連下了好多天雨，可是今早勒利和匹潘正準備開工時，有一點陽光透射入灰暗的比克瑙大院。他們有兩張桌子，幾瓶墨水，很多針頭。

「準備好，勒利，他們來了。」

勒利抬頭看了一眼，驚愕地看見幾十個年輕女子被帶領著往他們這邊走來。他知道在奧斯威辛有女孩子，但不是在這裡，不在比克瑙，這個地獄中的地獄。

「勒利，今天有點不尋常——他們把一批女孩從奧斯威辛搬到這裡，而且有些人要重新刺號。」

「什麼？」

「她們的號碼是用個戳子印上去的。不行，我們得中規中矩地幫她們重做。勒利，沒有閒工夫讓你讚賞她們了——幹活吧。」

「我辦不到。」

「幹你的活，不要跟她們說話，不要做蠢事。」

這批年輕女子的長隧伍蜿蜒出了他的視線。

「我辦不到，求求你了，匹潘，我們不能這麼做。」

「可以的，你能夠的，勒利。如果你不做，有別人會做，那麼我就白救了你一場。勒利，乖乖幹你的活。」匹潘盯著勒利的眼睛不放。畏懼滲入勒利的骨髓。匹潘是對的，循規蹈矩或冒生命危險，二者只能擇其一。

勒利開始了「工作」。他忍着不抬頭看，伸手拿了遞給他的纸條。他必须把纸條上的數字轉刺到女子的身上。她的臂上已經紋了一個號碼，但已淡褪了。他把針頭刺入她的左臂，是個4字。他盡可能地輕輕刺。血溢了出來。但針刺得還不夠深，他只好用針又描了一次。勒利曉得他扎痛了她，但她並没畏缩。他們曾經被警告過——不准說話，不准有任何舉動。他抹去血跡，然後在傷口上塗了綠色的墨汁。

「快點！」 匹潘小聲說。

勒利花的時間是太長了。爲一個男子刺青是一回事，玷污一位年輕女子的玉體卻是一件可怕的事情。勒利抬頭看見一個穿白大褂的男人慢慢走向一排年輕女子。他不時停下來，看着寒蟬般的女子，檢視她們的臉和身體。他終於走到了勒利身旁。當勒利盡可能地輕握着面前女子的手臂時，這個男人伸手抓住了她的臉，魯莽地左右摇擺。勒利望向她驚恐的雙眼。在她啟唇要說話的一刻，勒利緊揑了一下她的手臂，示意她噤聲。他用唇語對她說，「嘘，」 穿白大褂男子的手放開了她的臉，走了。

「很好。」 他輕輕說，然後繼續紋另外三個號碼——562。當他都紋完了，他仍握着她的手臂不放，又看着她的雙眼。他勉强地笑了一下，她也回以一個微笑。此刻她的雙目居然在他眼前舞動。當他注目時，他的心臟似乎停了一下，然後又跳了起來。这是他從來没有過的經驗，猛然跳動的心幾乎破腔而出。當他低頭時，看見地面似乎在移動。又有一張紙條塞了過來。

「快點，勒利！」匹潘輕聲催促他。

他再抬頭時，她已走了。

過了幾個星期，勒利如常去上班。桌子和工具都已準備就緒，他左顧右盼，焦急地在等匹潘。很多人向他這邊走來，他吃驚地看見豪斯泰克班長也走過來，有一個年輕的SS軍官陪著他。勒利把頭低下，記起了匹潘說過的話：不要低估他。

「你今天得獨自工作，」豪斯泰克咕噥道。

豪斯泰克正要轉身走開時，勒利低聲問道，「匹潘哪兒去了？」

豪斯泰克停下來，轉過身盯著他看。勒利的心臟停跳了一下。

「今後你就是刺青師。」豪斯泰克轉身對SS軍官說，「還有就是，他今後由你負責。」

豪斯泰克走後，這個SS軍官舉槍對著勒利。勒利回望，看見一個骨瘦如柴小子的一對黑眼珠，面帶狠毒的黠笑。勒利終於不再盯著他。匹潘，你跟我說這份工作會幫我活下去，可是你呢？

「似乎我的命運掌控在你的手上，」這個軍官咆哮著說。「你覺得你該怎麼辦？」

「我會盡可能不讓你失望。」

「盡可能？你得盡全力。你不能讓我失望。」

「是的，長官。」

「你住在哪一排房？」

「第七排房。」

「你在這兒幹完活後，我會帶你去一個房間，是你以後住的新棚屋。你以後就住那兒。」

「長官，我喜歡現在住的地方。」

「不要犯傻，你現在是個刺青師，你需要保護。你現在是為SS的政治部門工作——他媽的，也許我該怕你才是。」黠笑又出現了。

勒利撐過了這一回合的審問後，得寸進尺地說，「你知道，如果我有個幫手的話，工作進度會快很多。」

這個軍官往勒利跟前邁了一步，輕蔑地上下打量他。

「你說什麼？」

「如果你派一個人幫我忙，進度會快很多，那麼你的老闆會高興的。」

就好像豪斯泰克下了命令一樣，這個軍官轉身走到年輕人排隊的地方，這些人都在等著刺青。每個人都低著頭，只有一個例外。勒利很怕軍官會選那個盯著他看的人。出乎意外的是，軍官就是拉著這個人的手臂走到勒利的跟前。

「你的助手。先給他刺青。」

勒利接過年輕人拿著的紙條，很快地紋了他的手臂。

「你叫什麼名字？」

「里昂。」

「里昂，我叫勒利，刺青師，」他說，語調聽上去像匹潘一樣堅定：「你現在站在我旁邊，看我怎麼工作。明天開始你將是我的助手。這可能會救你的命。」

紋完最後一個犯人，太陽就下山了。這個犯人被推搡著往他的新住處走去。看守勒利的人一直都沒走遠，總是保持著幾呎的距離。看守勒利的警衛叫巴雷特斯基。他走到勒利和他的新助手跟前。

「把他帶到你現在住的那一排房子，然後回到這裡。」

勒利匆忙地帶里昂去了第七排房。

「明早你在房外等我，我會來接你。如果工頭問你為什麼不跟別人一起去蓋房子，你就告訴他，你現在幫刺青師做事。」

勒利回到他的工作站，發現他的工具已被收進一個公事包裡，桌子也被折好收起。巴雷特斯基站在那兒等他。

「把這些帶到你的新住處。每天早上去行政樓報到，領材料，再接受當天該到哪兒去的指令。」

「我可不可以要求多來一張桌子和一些材料給里昂？」

「誰？」

「我的助手。」

「就跟行政樓的人去要你需要的東西。」

他把勒利帶到集中營裡一個正在營建的區域。很多房子還沒蓋好，一陣陰森的寧靜讓勒利不寒而慄。有一排房子已經完工，巴雷特斯基讓勒利看了一間靠門邊的單人房。

「你睡這裡。」巴雷特斯基說。勒利把一袋工具放在堅硬的地上，看了一眼這個既小且隔離的房間。他已經開始想念第七排房的朋友了。

巴雷特斯基跟著告訴勒利，他以後得在一個靠近行政樓的地方吃飯。因為他是刺青師，將會得到額外的配給。他們去吃飯的路上，巴雷特斯基解釋道：「我們要讓工人有精力幹活。」他示意勒利去排隊領晚餐，「你要充份利用這個機會。」

巴雷特斯基走開之後，勒利手裡接過一勺稀湯和一大塊麵包。他狼吞虎嚥地把兩樣東西都吃完了。

正要離去時，他聽到有人幽幽地說：「如果想要的話，你可以再多吃一點。」

勒利又要了一份。他看了看，附近的犯人都在靜靜地吃飯，不客套，偶爾鬼鬼祟祟地一瞥。彼此的不信任和恐懼感是很明顯的。他離開了，把麵包塞在袖管裡，朝他的舊居第七排房走去。當他進房時，跟工頭點點頭打了個招呼。工頭似乎曉得他已經不能再使喚勒利了。勒利走進去後，和許多同住過的人打招呼，他們曾經一起擔驚受怕，一起夢想另外的人生。當他走到從前睡過的舖位時，看見里昂坐在那兒，兩腳懸掛在床邊。勒利看著這個年輕人的臉。他大大的藍眼睛透露著溫和與誠懇的目光，很惹人喜愛。

「你跟我出來一下。」

里昂從床上跳下來，跟著他走出去。所有的眼睛都看著他們兩個。他們從房子旁邊繞過去。勒利從袖管裡抽出一大塊已經不新鮮的麵包遞給里昂，里昂吞了下去。等他都吃完了才道謝。

「我知道你錯過了晚餐。現在我能得到超額的配給。如果可能的話，我會設法跟你和其他人分吃。現在你回房，就跟他們說，我把你拽出來罵了一頓。要低調謙虛。明早見。」

「難道你不要讓他們知道你可以拿到額外的配給嗎？」

「不要。讓我摸清楚了情況再說。我沒辦法同時幫所有人，他們也不需要多個理由互相爭鬥。」

當他看著里昂走進他的舊居時，他有一種複雜又難以表達的感覺。如今我是一個享特權的人，我是不是應該更小心謹慎？我的舊職並不能提供我任何保護，但辭退了舊職，我為什麼還覺得心酸？他信步走進蓋了一半房子的陰影裡，無比孤獨。

那天晚上是勒利數月以來第一次可以伸直了四肢睡覺。沒人踢他推他。在他獨據的奢華床上，他覺得像個國王。一如國王，他得格外注意要跟他交朋友和把他當心腹的人的動機。他們是不是嫉妒？有沒有要取我而代之？我有沒有被誤控的危險？他目睹過貪污和不信任的後果。這裡大部份的人認為，如果人少了，每人就可以多分一點食物。食物就是錢財，有它就可以生存，就有精力幹活，就可以多活一天。沒了它，人就衰弱到什麼都不在乎了。他的新職位把生存這件事複雜化了。他很確定當他離開住處，走過一群筋疲力盡的人住的棚屋時，他聽到有人在背後低語，「通敵者。」

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書籍介紹

本文摘錄自《刺青師的美麗人生》，新經典文化出版

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作者：海瑟．莫里斯（Heather Morris）

譯者：呂嘉行

「4562，我一生都不會忘記的號碼。

當我將這號碼刺在她臂上，從此它也刻在我心上。」——勒利．索可洛夫（刺青師）

改編自真人真事 2020年1月改編影集即將上映

改編影集將於2020.1.27國際種族屠殺紀念日播映

關於本書

勒利・索可洛夫（Lale Sokolov，1916~2006）人生中有超過50年都懷著一個秘密，這段不能說出口的往事發生於二戰時的歐洲，那時，納粹德國人對猶太人做出不可思議的恐怖事跡。80歲以前，勒利完全無法向人說出這段過去，即使他的生活離那個恐怖地方有千里遠。

勒利曾經是奧斯維辛集中營的刺青師。

1916年出生於斯洛伐克猶太家庭、本名路德維克．艾森柏格的勒利，在他80多歲時，終於說出往事。為他記述故事的海瑟・莫里斯女士說：「這個為集中營擔任過刺青師的男人，一直在躲藏過去，他認為自己當年做了見不得人的事。為了記錄勒利的故事，海瑟花了三年時間讓他打開心房，直到2006年勒利去世。

最初，海瑟把這件事寫成劇本，最後寫成了小說。一本關於那些被勒利刺上號碼、最後沒有去毒氣室，倖存下來的人們的故事。「不過，整整三年都待在集中營、倖存下來的恐懼，讓他終生無由地害怕跟恐慌。」

光是訪談記錄，海瑟就花了好幾年，想贏得勒利的信任，讓他坦然說出過去非常困難。因為他始終害怕自己被看成納粹的幫兇。他本想把罪疚感藏在心裡，以為這樣才能保護家人。最後，太太吉達的去世讓他卸下愧疚感，人生最後幾年，他終於把這一切說出來，他說的不只個倖存者的故事，也說出人類如何因為愛湧生希望的故事。

Photo Credit: 新經典文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰