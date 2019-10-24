《關鍵時刻》：能讓人不假思索的「勇氣訓練」有助於減少恐懼，提升自信心

文：奇普．希思（Chip Heath）、丹．希思（Dan Heath）

【鍛鍊勇氣】

你無法製造「勇氣的時刻」，卻可以鍛鍊勇氣，以備不時之需。如此一來，當需要勇氣的那一刻來臨時，便可從容應對。

抗議種族歧視的黑人力量

一九六○年二月十三日，由約翰．路易斯（John Lewis）、安琪拉．巴特勒（Angela Butler）與黛安．奈許（Diane Nash）帶頭的一群黑人學生，魚貫走進位於田納西州、納許維爾市區的幾間商店，在只准白人用餐的小餐館裡找位子坐下。這是納許維爾市頭一遭出現靜坐活動，目的是為了抗議種族隔離。

「這群學生穿得就像要上教堂那麼正式，」約翰．路易斯說，如今他是喬治亞州的資深國會代表，有次上《注視獎品》（Eyes on the Prize）接受訪問，這是美國公共廣播電視台為了探討美國民權運動所製作的紀錄片，此處擷取自訪談內容。「因為店裡不肯為我們服務。於是我們坐在小餐館裡讀書、寫功課，直到店經理下令關閉餐館不做生意了。」

「這是我們第一次靜坐，滿有趣的，女服務生一臉緊張，那天店裡摔破了好多盤子，大概值兩千美元。」黛安．奈許說，「我是說，那畫面簡直就像卡通一樣……她太緊張了，撿起盤子又摔掉一個，只好再撿，卻又掉在地上。」

這群學生全都溫文有禮，靜坐最終和平落幕；翌週的第二次靜坐也一樣。但到了二月二十七日，第三次靜坐時，衝突加劇了。好些聚集在店內的年輕白人開始起鬨，並且騷擾學生，有幾名示威學生被人從位子上拉下來毆打。警察抵達現場處理這起暴力事件，七十七名黑人學生因在外遊蕩和妨礙治安而被逮捕，但滿懷惡意的白人全都沒事。

約翰．路易斯和另外幾名學生拒繳五十美元罰鍰，寧可坐一個月的牢。

此時，學生們的父母得知子女被關進監獄大為驚駭，便呼籲黑人社群支持一個新觀念：對商業區裡實行種族隔離的商店進行杯葛。「我們不該默許這個亟須改變的制度，」學生社運分子里歐．禮納德說，「我們認為假如本市鬧區的商店全都沒人上門光顧，這群商店老闆將因收入銳減而手頭拮据，那麼市長及納許維爾的政治圈必定感受到壓力，自然就會改變法規和規定。」

接著在四月十九日清晨，為黑人學生辯護的律師Z．亞歷山大．路比（Z. Alexander Looby）家中遭人扔炸彈。這場爆炸威力極大，連位於對街、大學宿舍的一百四十七片窗玻璃都被震碎了。但路比和妻子睡在後方的臥室，奇蹟似地毫髮無傷。

暗殺的行動激怒了黑人社群。幾名黑人領袖組織了示威遊行，往市政廳出發。「聚集的人潮越來越多，於是我們開始遊行，學生們也從校內餐廳走出來，而不是躲在校園裡。」C．T．維維安（C. T. Vivian）牧師說道，「我們把傑弗遜大道擠得水洩不通……路上全是中午時分出來休息的員工，這些人從沒見過這種景象，四千人浩浩蕩蕩地走過大街，你只聽到他們的腳步聲，因為我們默默地前進。這群白人員工，不曉得該怎麼辦才好，於是退回牆邊，就那樣靠牆站著，光只是瞧，感覺上有一種恐懼、一股敬畏，完全不知如何是好。但他們明白這股意志是阻擋不了的，是不能隨便唬弄或拿來開玩笑的。」

維維安牧師和黛安．奈許站在市政廳的台階上，在越聚越多的大批群眾面前，當面質問市長班．韋斯特。奈許問道：「韋斯特市長，你覺得只因為一個人的種族或膚色就歧視他，是錯的吧？」韋斯特也認為這樣不對。

奈許接著繼續問：「難道小餐館不該取消種族隔離嗎？」

「應該。」韋斯特市長只得鬆口承認。

許多白人聽到市長的回應大為光火，但三星期後，小餐館紛紛取消種族隔離政策，有史以來第一次，黑人和白人一道用餐。納許維爾市的小餐館取消了種族隔離，為早期美國民權運動寫下成功的一頁。

這份勝利是建立在勇氣的根基上——是一群願意面對屈辱、傷害與下獄的學生鼓起勇氣抗爭，拒絕這種不公義的對待。對這群參與的學生來說，坐在小餐館裡是人生的關鍵時刻；而他們的努力結成了果實，為國家寫下決定性的一刻。

儘管這個故事耳熟能詳，許多人不知道的是，這群示威學生不光是展現勇氣而已，上陣前更曾經練習，預先排練。言及此，便得介紹詹姆斯．勞森（James Lawson）的故事，他是這場民權運動的卓越人物。

勞森是衛理公會的牧師，曾遠赴印度向甘地的幾位門徒學習非暴力抵抗的技巧。他搬到納許維爾後，便開始訓練人才，其中有不少人日後成為美國民權運動的領袖，包括約翰．路易斯和黛安．奈許在內。勞森堅信抵抗需要做足準備，曾說：「當你帶領二十五人上街示威，總不能大家各行其是。他們得遵守同樣的紀律。對我來說，這就是關鍵所在。提倡非暴力的人們及其所做的努力，有個嚴重的問題，那就是忽略了嚴格紀律和訓練有其必要性。」

勞森辦理工作坊，為抗議者提供訓練。「他告訴群眾，遇到層出不窮的緊急狀況要如何合宜應對；該怎麼避免犯下遊蕩罪；如何有秩序地分批走進／走出小餐館；學生離開座位去上廁所時，要怎麼遞補空位；甚至談到穿著打扮，女生套上長襪和高跟鞋，男生要穿大衣，繫領結。」歷史學者泰勒．布蘭奇（Taylor Branch）寫道。

但勞森不光是提供忠告，還堅持學生進行角色扮演模擬。他弄了個小餐館情境，是根據本市繁華地區的商店來設計，要求學生各自坐在高腳椅上。然後，一群白人——勞森的同夥走近，侵占這群學生的地盤，盯著他們瞧。這群男人針對學生的種族高聲謾罵，越靠越近，離學生的臉不到十公分距離，口吐侮辱言語。幾個男人還把菸灰彈在好幾名學生的頭髮上，把坐在高腳椅上的學生推到在地，對他們動粗，甚至動手扯衣服。

模擬攻擊雖說粗暴，卻非常重要。勞森想先幫學生打預防針，在該情境下如何克制抵抗的本能，按捺住反擊或逃跑的衝動。當約翰．路易斯和同伴在位於商業區的小餐館裡，各自找位子坐下時，大家都準備好了：守紀律、有禮貌、沉著鎮定。他們當然害怕，卻已經學會克制恐懼。誠如馬克．吐溫所言：「勇氣是抵抗恐懼，駕馭恐懼，而不是無視恐懼。」

能讓人不假思索的「勇氣訓練」

每當人們細數一生中最自豪的片刻，總是會先從心中最愛的時刻講起，例如結婚、小孩出世、孩子大學畢業。這些都是自然發生的關鍵時刻。

再者，人們也喜歡分享贏得成就的自豪時刻：戰勝障礙、贏取勝利、獲得成功。我們在前面兩章研究過創造更多自豪時刻的方式：首先，要表彰他人的成就；其次，在邁向目標的路途上，樹立更多里程碑。

這麼說來，我們為心中所愛之人感到驕傲，也因自身的成就而自豪。但有一件事忘了提：想想人們是如何敘述其他的自豪時刻？「我挺身維護某人。我無畏責難，堅守立場。我為了信念而戰。我絕不屈服。」這幾句話並非用來敘述「成就」，至少與證書或獎牌無關。

相較於本章節中其他的自豪時刻，展現勇氣的這一刻似乎更難被「創造」。畢竟我們可以決定是否要讚許某人。在什麼時候、用什麼方式設立更多里程碑，也是操之在己。但需要勇氣的時刻往往驟然而至，倏忽即逝，我們很可能措手不及，眼睜睜看著時機消失，過後才懊悔自己那時沒說出意見，或者做點什麼。

你無法製造「勇氣的時刻」。但大家會在本章中發現，人可以鍛鍊勇氣，以備不時之需，如此一來，在需要勇氣的那一刻來臨時，便可從容應付。

軍隊深諳這個道理。心理學家S．J．瑞奇曼（S. J. Rachman）在針對軍隊訓練的報告裡寫道：「這項稱之為『勇氣訓練』的訓練，能幫助人們培養意識，以執行救火或跳傘之類的危險任務。」

瑞奇曼曾經研究在北愛爾蘭交戰時，負責拆除簡易爆炸裝置的一群士兵。不消說這份工作很危險。從一九六九至一九八一年，共處理了三萬一千餘起事件，其中有十七名未爆彈處理組員在勤務中喪生。

瑞奇曼寫著，「反覆練習勇敢的作為」有助於減少恐懼，提升自信心。未爆彈處理小組的新人必須通過模擬戰地狀況的訓練計畫，這項計畫大幅提高了他們的信心。模擬訓練一經完成，他們表示已經有資深組員的八成信心。對於從未在戰場上拆解炸彈的人而言，這是相當大的信心！（他們的信心看來並非天真或過度樂觀，因為他們對任務危險性的評估跟經驗豐富的老鳥相近。）

這項訓練為何成效卓著？瑞奇曼表示：「這類訓練有一項要素似乎尤為可貴，即根據日後可能遇到的危險任務，按照難易度，逐步練習。」

這項要素——「按照難易度，逐步練習」——正是暴露療法的重點。暴露療法是降低恐懼症（毫無道理的害怕）的有效手段。傑森．密施卡斯基（Jayson Mystkowski）曾主持一項研究，由研究人員對極端害怕蜘蛛的人實施暴露療法。剛開始時，受試者被要求盡可能靠近玻璃缸中的狼蛛，但平均在十呎外止步。

他們在實驗過程中依循十四個步驟，逐步訓練勇氣。研究人員會示範每一個步驟，等受試者做好心理準備，再跟著照做一次。以下稍舉數例：

第一步：在離玻璃缸中的狼蛛五呎處站定。

第三步：掌心貼在內有狼蛛的密閉器皿上。

第七步：揮動小支畫筆引狼蛛做動作，共五次。

第九步：讓狼蛛在戴著手套的手上爬行。

請注意，這是一項漸進的計畫，每一步均被視為值得讚美的一刻。（說來你不信，我今天有觸碰到狼蛛。當然是用畫筆，但是也算啊！）

一長串過程在第十四個步驟來到了高潮：讓狼蛛在受試者光裸的手上爬行。猜猜看，你認為這群患有蜘蛛恐懼症的人要到達第十四個步驟，得花上多久時間？也就是主動伸出手來，讓毛茸茸的大狼蛛在掌心緩緩爬行？數週？幾個月？

兩小時就行了。平均只花這麼短的時間，而且令人詫異的是，受試者全都辦到了。這些人前不久還得離玻璃缸十呎以上！更令人驚嘆的是，半年後他們仍然敢碰觸蜘蛛。

「接受治療前，有些受試者不敢在草地上行走，唯恐碰到蜘蛛。或是當他知道屋內有蜘蛛，接連好幾天都不敢踏進家中或宿舍房間一步。」第一作者凱薩琳娜．豪納（Katherina Hauner）說。

我們也能在生活中複製「暴露療法」。比方有個小孩就算碰到和善的狗狗也會渾身緊張，父母便試著拿話哄他：「你瞧那隻米格魯在做什麼，看起來好萌喔……你想看牠咬玩具嗎……牠現在坐下來了，你想不想拍拍牠毛茸茸的背呀……牠喜歡吃小點心，要不要分牠一個啊？」

這個小孩很快就多一個好朋友了。

控制恐懼（這是暴露療法的目標）是勇氣不可或缺的部分。美國民權運動示威者和未爆彈處理人員必定都能夠控制心中的畏懼，才能圓滿達成任務。但勇氣不光是壓抑恐懼而已，還得知道當下該採取何種行為。

回想一下勞森給那群學生下達的指令，包括「該怎麼避免犯下遊蕩罪；如何有秩序地分批走進／走出小餐館；學生離開座位去上廁所時，如何遞補空位」，諸如此類。他的工作坊不僅僅幫助人在心理上變得更堅強，也少不了排練，每位學員都得預想一旦遇到某些狀況，該做何回應？在某種程度上，他們預先載入某種反應，當面臨那一刻，便能不經思索、迅速行動。

心理學家彼得．高維查（Peter Gollwitzer）研究過「預載反應」如何影響了人類行為。據他的研究，當人們預先做出心理承諾——假如某事（X）發生了，我要怎麼做（Y）——會更有可能採取符合目標的行動，遠勝於那些欠缺心理計畫的人。舉個例子，某人承諾要少喝酒，不妨表明決心說：「以後只要服務生問我要不要續杯，我就跟他要氣泡水。」此人不再喝第二杯酒的可能性，遠遠高於有同樣目標、卻沒有預先計畫的人。

高維查把這類計畫叫做「實踐意圖」，而且要執行計畫不難，多半只要確定時間和地點就可以。比方說，我今天下班後，要直接開車去健身房。成功率高得驚人。只要設定實踐目標，準時交出某份報告的學生人數就會多出一倍；在某個月做乳房自我檢測的女性人數也增加一倍；而做完髖關節／膝關節置換術（許多其他手術也一樣）的病人，康復期也將縮短了一半。

由此可見，預載反應的確有效果。

組織中往往欠缺這種預載，以因應需要勇氣的狀況。一名同事或客戶貶低某人、講下流話、甚至提出不道德的意見，而我們往往因為太過震驚，反而什麼也沒做。十分鐘後，我們暗罵自己毫無作為錯失了申訴抗議的機會。

這些溜掉的機會使得詹玫玲博士（Mary C. Gentile）重新思考學校的倫理課程。詹博士任教於維吉尼亞大學達頓商學院，深知倫理教育只是為了回答一個問題：「做什麼事才正確？」。但人們泰半知道正確的做法是什麼，難的是「採取行動」。

「我們可以想出許多不易辦到的藉口，」詹玫玲表示，「覺得勢單力孤；懷疑自己是否太天真；猜想消息有誤（或暗自希望是誤傳）；不確定主管聽不聽得進去；我們預期一旦提出這個問題，會碰一鼻子灰，到時不曉得要說什麼；我們還擔心如果不表現出團隊精神，可能會遭受排擠，甚至更糟。」

因此她認為，倫理教育的重心不該放在「正確的做法是什麼？」而在於「我該如何做正確的事？」她開設一門名為「表達價值觀」（Giving Voice to Values）的課程，已有一千餘所學校與機構上過這門課。

她的策略重點是練習。你發現某些情況有違職業道德，預期對方可能提出哪些看似合理的辯解，寫下自己可以採取的回應或舉動。最後，和同儕一塊實際演練。

企業領袖若想灌輸合乎職業道德的企業文化給下屬，而不只是夸夸空談「價值聲明」，必能從詹博士的策略獲得靈感，把練習當成優先事項。因為導致不道德行為的情況並不難預測：

一味施壓要求結果，再加上睜一隻眼、閉一隻眼的管理方式，便會出現偷工減料甚至欺詐（想想銀行界的醜聞）。責任歸屬的界線模糊，加上緊急趕工，很容易出意外（想想大規模漏油造成的浩劫）。主管的偏見、頑固或性別歧視，在過度寬容的環境裡扎根，必定會出現不當情事。

這些並非少數特例，極有可能發生，但卻能夠經由預測和練習來加以克服。

「就好像運動員反覆練習動作，確保記憶已經被牢牢印刻在人體肌肉裡。所以重點是，要把為自己理念發聲這件事，當作預設值。」詹玫玲說。

書籍介紹

本文摘錄自《關鍵時刻：創造人生1%的完美瞬間，取代99%的平淡時刻》，時報出版

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作者：奇普．希思（Chip Heath）、丹．希思（Dan Heath）

譯者：王敏雯

生活中的許多關鍵時刻都是偶然發生的，

但我們更可以主動創造更多有意義又難忘的時刻！

《紐約時報》、《華爾街日報》暢銷書作家希思兄弟，最令人期待的新作！

繼暢銷書《創意黏力學》、《改變，好容易》及《零偏見決斷法》後，再創另一高峰之作！

一位被宣判只剩三個月可活的癌症患者，如何能從容與親友告別，並將大限將至視為祝福？

一位利用跑步走出情傷的失戀者，如何幫助他人發現慢跑的樂趣，並打造讓數萬人熱情參與的「懶骨頭五公里慢跑計畫」？

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這些答案的共同點是：小小的行為也能產生巨大能量，我們都可以打造自己以及他人有記憶點的體驗，創造人生中的關鍵時刻。

回想一下，生命中影響你最深遠、讓你改變最多的，是不是那些少數的重要時刻？

很多時候，這些決定性時刻的發生被歸諸於機率，但其實我們可以主動出擊，將「平凡時光」轉變為「難忘體驗」，並把握使人產生頓悟的「啊哈時刻」，扭轉人生，改變命運。

在本書中，作者就告訴我們如何掌握這樣的關鍵時刻，以及形塑這些時刻的智慧。在這些脫穎而出的轉捩點中，老師可以啟發學生，照顧者可以撫慰病人，服務業者可以取悅顧客，政治人物可以團結，老闆可以激勵員工。只要些許深入觀察和前瞻思考，我們就能做到這一切。

打造關鍵時刻的四大要素

一、提升：跳脫日常慣例，不按腳本走。

二、洞察：離開舒適圈，發現事情真相的頓悟。

三、榮耀：克服挑戰，獲得成就、展現勇氣。

四、連結：營造共享的意義，建立親密關係。

改變人生的三種關鍵時刻

一、轉變：如升職、開學日、一年將盡、計畫收尾……等。

二、里程碑：畢業、結婚、退休……等。

三、低谷：失去摯愛、受重傷、離婚……等。

關鍵時刻的關鍵力量

在人生中，能激勵人心，翻轉谷底成為高峰。

在行銷上，能發揮創意，讓客戶驚喜按讚。

在組織中，能激勵員工士氣，凝聚團結意識。

在教育上，能喚醒自我覺察，開發學生潛能。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰