《不用眼睛，才會看見的世界》：你腦中的富士山，是圓錐體還是三角形？ 

文：伊藤亞紗（Asa Ito）

視覺能力也會影響思考方式

「看不見」這個身體特徵會造成資訊處理方式的不同，也會影響思考事物的方式，亦即「大腦的使用方式」。雖然一般都是以視覺障礙來概述，但視障也有各種類型，而且會導致「大腦的使用方式」有所差異，這裡就以其中的「立體視覺」來舉例說明吧。

美國的神經生物學家蘇珊．貝瑞（Susan R. Barry）在其著作《重獲視覺》（Fixing My Gaze）中提及，她直到四十八歲，才經由特殊訓練第一次擁有「立體視覺」。

一般來說，人類的大腦會透過左右兩隻眼睛所傳達的資訊「落差」，來掌握自己與對象之間的距離和立體感。但是貝瑞博士因為有斜視，所以一直都無法做到這一點。貝瑞博士的大腦只「相信」正常眼睛所傳達的資訊，對於另一隻眼睛的資訊則完全「無視」。她於是改而精細地運作大腦，硬是為視覺製造了「落差」，勉強掌握住距離感。所以她不但可以開車，也成為研究者閱讀了數量龐大的文獻，並且發表論文。

這樣的貝瑞博士，終於在四十八歲時第一次擁有了立體視覺。她不僅能明確地認知物體的立體感、物體與物體之間的位置關係，對於初次造訪的房間也不再感到困惑，因為她能立刻掌握室內陳設的整體狀況。也就是說，她終於知道「什麼是空間」了。貝瑞博士說，「那是一種極有魅力又令人陶醉的感覺」。空間裡有桌子和椅子，在那個相同的空間裡還有自己。她終於有了「自己真正存在於這個世界的感覺」。

那麼，在經歷如此重大的變化後，她處理資訊的方式又有了什麼改變呢？從她的敘述可以得知，就像她一進入初次造訪的房間就能掌握空間的整體狀況，她在閱讀論文時，也能一口氣就掌握整體的內容。在此之前，她處理資訊的方式是「逐漸累積每個部分，最後再彙總成整體」；但是當她有了立體視覺，思考方式就變成了「首先掌握整體，再根據與整體的關係來檢討細部」。想不到視覺能力也能影響思考方式，這真是個耐人尋味的例子。

你腦中的富士山，是圓錐體還是三角形？

看得見的人與看不見的人對空間掌握的差異，從他們理解單字意義的方式也能窺見。掌握空間的方式會影響單字意義的理解，或許會讓人感到意外，但是看得見的人與看不見的人在聽到同一個單字時，腦中浮現的東西是不一樣的。

就拿「富士山」來說吧，這是難波先生提出的例子。對於看不見的人來說，富士山的形狀是「上面缺了一角的圓錐體」。嗯，雖然富士山確實是上面缺了一角的圓錐體，但是應該沒有任何看得見的人，會用這種方式去形容它。

對看得見的人來說，富士山是「像八一樣往下展開的扇形」（譯註：「八」的形狀在日本有「越到末端越寬廣」的涵義，所以八和富士山都有「吉祥」之意。）————不是「上面缺了一角的圓錐體」，而是「上面缺了一角的三角形」，所以是平面的形象。

像月亮這樣的天體也是如此。對看不見的人來說，月亮是球狀的圓球體；那麼對看得見的人來說呢？月亮大概是「正圓形」、「形狀像盤子」，也就是沒有厚度的平面圖形。

視覺的最大特徵之一，就是會將三次元轉化為二次元，將「有深度的物體」變成「平面的圖像」。尤其是富士山或月亮這種距離遙遠、或者十分巨大的物體，觀看的時候一定都會失去立體感。

當然，我們知道富士山或月亮實際上並不是單薄的平面，但視覺所轉換的二次元形象還是占了上風。雖然視覺原本就有將對象平面化的傾向，但重要的是，由繪畫和圖像構成的藝術性文化更加強了這種傾向。

Photo Credit: 仲間出版

我們看待現實事物的方式，是如何受到藝術性文化的深刻影響，只要試著在腦中描繪木星的形象就能明白。一提到木星，大多數人的腦中都會浮現一顆有著大理石橫紋、帶著大紅斑的暗紅色星球。或許是橫紋造成的效果，木星在一般人印象中大多是三次元的球體。

相對於此，月亮的形象就十分平面。或許月亮的盈虧變化也加強了這樣的平面性，但為什麼單單只有月亮，在人們心目中形成這麼強烈的二次元印象呢？

原因很簡單，從小時候讀的童話繪本和插圖，到浮世繪及各類畫作，我們都不斷看到各式各樣的「圓月」。深藍色的夜空中，靜靜佇立著大大的、柔和的淡黃色圓月——這或許是一般人心中最完美的月亮形象吧！

這種描繪月亮的模式，也就是透過文化醞釀而成的月亮形象，影響了我們看待真實月亮的方法。我們並不是以全新的眼光去看待眼前的對象，而是運用「過去看到的東西」來看它。

富士山也是一樣，從澡堂的壁畫到各種月曆、繪本，我們不知道看過多少變形後的「八字扇形」，更何況富士山及滿月都帶有吉祥之意，這種福氣的印象更是強化了「圓滿的圓形」和「八字扇形」的形象。

看不見的人，尤其是先天失明者，他們不只無法用視覺認知眼前的事物，也難以透過構成人類藝術文化的視覺形象去理解，所以「看得見的人在觀看物體時會自然形成的文化性濾鏡」，不會對他們造成影響。

看不見的人有色彩感嗎？

由此可知，看不見的人比看得見的人更能理解物體的實際樣貌，這或許跟他們都是使用模型來理解物體很有關連。這樣的理解也可以說是概念性的。至於無法直接觸摸的事物，他們則會像記住字典上的文字描述那樣，去理解想要理解的對象。

「只能透過既定的意義去理解事物」，這一點之所以很有意思，是因為看不見的人就是用這種方式理解所謂的色彩。

雖然有個別差異，但即使是生下來就不曾看到東西的全盲者，對「色彩」的概念也有自己的理解。當我聽到對方說「我喜歡藍色」的時候，著實嚇了一大跳。試著詢問後，我才知道他是藉由記住許多藍色物品給他的感覺，來獲得對色彩的概念。比方說，紅色就是「蘋果」、「草莓」、「番茄」、「嘴唇」所屬於的「讓人覺得溫暖的顏色」；黃色就是「香蕉」、「鐵路平交道」、「雞蛋」所屬於的「和黑色組合起來就代表警告的顏色」。

有趣的是，我訪談的那位全盲者說，他怎麼樣都無法理解「混色」這個概念。只要看過顏料在眼前混合的人，都知道顏色混合之後會變成另一種顏色，例如將紅色和黃色混合就會變成中間色的橘色。但對他來說，把顏色拿來混合，就像是把桌子和椅子拿來混合一樣，是完全無法接受的概念。即使他知道「紅＋黃＝橘色」這個規則，感知上卻怎麼樣都無法理解。

只要看得見，就會受限於「視點」

再一次回到富士山及月亮的例子。看得見的人會將三次元物體轉化為二次元， 看不見的人則是直接用三次元的角度去理解。換言之，前者是以二次元的平面圖像來認知，後者則是以空間中的立體樣態來掌握。

如果是這樣，我甚至開始覺得，可能只有看不見的人是用空間去理解空間。嚴格來說，看不見的人腦中不存在看得見的人看到的那種「二次元圖像」。或許也因為如此，他們才能用空間去理解空間。

何以見得呢？因為只要我們使用視覺，就會有「視點」的存在。所謂的視點， 就是「從哪個位置去觀看空間及物體」，也可以說是「自己所在之處」。

當然，我們並非一定要站在那個位置。就像我們在欣賞畫作或照片時，其實並不在那個地方，但仍然能取得畫家或相機當時所處的視點。如果再加上顯微鏡及望遠鏡的影像，我們甚至可以處於肉眼無法看見的視點。連同在想像中身處當地的情況也包含在內，我們是從什麼位置去觀看空間和物體，這個點就稱為「視點」。

即使處在相同的空間，不同的視點也會看到完全不一樣的景象。比如在同一個房間裡，坐在上面往下看與坐在下面往上看，結果就是完全相反。以地板上跳蚤的視點觀看，或是從天花板上蒼蠅的視點俯瞰，見到的樣貌也會大為迥異。然而，只要我們受限於肉體，就無法一次擁有數個視點。

從這個角度思考，就會清楚地知道，我們只能看到眼睛看得見的東西，沒辦法用三次元的方式去理解空間實際的樣貌。我所看到的空間，終究也只是「從我的視點看到的空間」而已。

「太陽之塔」有幾個臉孔？

接下來的舉例，是我訪談的其中一位視障者，日本知名文化人類學者廣瀨浩二郎教授最常提出的例子。

廣瀨教授任職的日本國立民族學博物館，就位在大阪萬博紀念公園的腹地。這個曾於一九七○年締造空前盛況的大阪萬國博覽會原址，已經整修為面積廣闊的美麗公園，國立民族學博物館就位於其中一角，當年萬博會主會場「祭典廣場」所在地的左方深處。

說到萬國博覽會的象徵，不得不提的就是藝術家岡本太郎的創作——「太陽之塔」。只不過，雖說是「萬國博覽會的象徵」，岡本太郎本身對萬博會代表的進步思想卻是有所存疑，而證據就是他針對建築師丹下健三設計的「大屋頂」，提出了這項穿過屋頂、伸向天空的侮辱性設計提案。

所以非要說的話，太陽之塔應該是「反萬博會的象徵」。然而，現今留存的大屋頂只剩下一小部分，太陽之塔那聳立於大地上的雄姿，才真的匹配「萬博紀念公園之主」這個偉大的稱號。

廣瀨教授說，如果問人「知不知道太陽之塔一共有幾個臉孔？」，絕大多數看得見的人都會有相同的答案，那就是「兩個」。沒錯，直接看過去，確實會看到位在頂端的「金色小臉」和身體中央的「大臉」。

但是事實上，太陽之塔有三個臉孔。在前面的兩個之外，它的背後還有一個被稱為「黑色太陽」，看起來有點詭異的臉孔。這很類似前面提過的月亮及富士山的例子，對看得見的人來說，從萬博紀念公園入口看過去的模樣，才是太陽之塔該有的姿態。因為被這樣的視點限制住了，大部分的人都沒有發現背後的那張臉。

Photo Credit: 仲間出版

有一句話叫「眼不見，心不念」（Out of sight, out of mind.），不在視野裡的事物，通常都會被忽視、被遺忘。況且，對看得見的人來說，臉孔應該都是在正面的，所以完全沒想到背面竟然還會有一張臉。

但是，廣瀨教授說，用模型去理解太陽之塔的視障者就很難出現這種誤差。如果是模型，就可以直接觸摸到每一面，不受特定的視點限制。無論是雙臂展開處的厚實感、或者頭部傾斜的角度，他們能夠完全掌握太陽之塔原本的立體樣態。

書籍介紹

本文摘錄自《不用眼睛，才會看見的世界：脫離思考與感知的理所當然，重新發現自己、他人和世界的多樣性》，仲間出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：伊藤亞紗（Asa Ito）

譯者：楊詠婷

日本佳評暢銷9萬冊 全新感覺跨界知識讀物

用「看不見」的方式，理解世界的另一個樣貌

看得見的人活在二次元，看不見的人活在三次元？

用手閱讀，用耳掃視，用腳觸摸……人類的感官都是多才多藝？

不用眼睛欣賞繪畫，有另一種想像推理、改造作品的趣味？

人類有八〜九成的資訊，都是由視覺得來，

但我們也等於太過依賴雙眼，甚至以為眼睛看到的就是全部。

看不見的人，是感受世界另一個樣貌的專家。

這本書要帶著你啟動想像，和他們一起用視覺以外的感官、身體與心智，

翻轉看待世界的方法、探索不同的存在，建立人與人之間更有意義的連結。

他們「看見」的，和你不一樣

看不見的人，也就是視障者，是如何經由視覺以外的方式去看見這個世界？

閉上眼睛就能體會他們的感受嗎？他們的聽覺和觸覺都特別靈敏？

東京工業大學博雅研究教育學院副教授伊藤亞紗，開啟了全新的探究領域，

讓我們了解他們如何與世界相處，也因此「大開眼界」！

看不見的人，有著不受視覺死角和平面化限制的360度立體視野，

對他們來說，腳是照亮前方路途的探照燈，把感官混搭著用是自然的日常；

語言交流也是一種「看」的方法，幽默和乘勢而為則是生存的武器……

看不見的人建構的世界觀，獨特而奇妙，大大顛覆了我們的成見，

也讓我們意識到，以慣常視角看待陌生事物時可能出現的主觀偏誤。

最重要的不是我們能透過感官、大腦取得多少「資訊」，

而是在取得資訊之後，如何根據個人需求轉化成對自己有用的「意義」。

一旦改變認知的方式，看不見就並非欠缺而只是差異，

甚至會成為開啟新思路、新潛能的一扇門，創造出更多元、細膩的想像與發現。

與其把看得見的人和看不見的人限定在「幫助者」和「接受者」的關係裡，

不如抱著單純的好奇心，探索彼此的不同、體會生命驚喜的多樣性，

更能夠促進真實、對等的理解，建立自在、相容的關係與社會。

本書自出版以來佳評如潮，堪稱可讀性、知識度、人文面皆獲肯定的長銷作品，

人氣繪本作家吉竹伸介並以此延伸創作繪本《看得到？還是看不到？》，由伊藤亞紗擔任內容監修。

作者中肯敏銳的思緒、清新而有溫度的文字誘發了全新的認知，

讀完本書，你所看見的世界也將煥然一新，呈現完全不同的風景。

Photo Credit: 仲間出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰