《不用眼睛，才會看見的世界》：你腦中的富士山，是圓錐體還是三角形？ 

我們想讓你知道的是
看不見的人，尤其是先天失明者，他們不只無法用視覺認知眼前的事物，也難以透過構成人類藝術文化的視覺形象去理解，所以「看得見的人在觀看物體時會自然形成的文化性濾鏡」，不會對他們造成影響。
文：伊藤亞紗（Asa Ito）
視覺能力也會影響思考方式
「看不見」這個身體特徵會造成資訊處理方式的不同，也會影響思考事物的方式，亦即「大腦的使用方式」。雖然一般都是以視覺障礙來概述，但視障也有各種類型，而且會導致「大腦的使用方式」有所差異，這裡就以其中的「立體視覺」來舉例說明吧。
美國的神經生物學家蘇珊．貝瑞（Susan R. Barry）在其著作《重獲視覺》（Fixing My Gaze）中提及，她直到四十八歲，才經由特殊訓練第一次擁有「立體視覺」。
一般來說，人類的大腦會透過左右兩隻眼睛所傳達的資訊「落差」，來掌握自己與對象之間的距離和立體感。但是貝瑞博士因為有斜視，所以一直都無法做到這一點。貝瑞博士的大腦只「相信」正常眼睛所傳達的資訊，對於另一隻眼睛的資訊則完全「無視」。她於是改而精細地運作大腦，硬是為視覺製造了「落差」，勉強掌握住距離感。所以她不但可以開車，也成為研究者閱讀了數量龐大的文獻，並且發表論文。
這樣的貝瑞博士，終於在四十八歲時第一次擁有了立體視覺。她不僅能明確地認知物體的立體感、物體與物體之間的位置關係，對於初次造訪的房間也不再感到困惑，因為她能立刻掌握室內陳設的整體狀況。也就是說，她終於知道「什麼是空間」了。貝瑞博士說，「那是一種極有魅力又令人陶醉的感覺」。空間裡有桌子和椅子，在那個相同的空間裡還有自己。她終於有了「自己真正存在於這個世界的感覺」。
那麼，在經歷如此重大的變化後，她處理資訊的方式又有了什麼改變呢？從她的敘述可以得知，就像她一進入初次造訪的房間就能掌握空間的整體狀況，她在閱讀論文時，也能一口氣就掌握整體的內容。在此之前，她處理資訊的方式是「逐漸累積每個部分，最後再彙總成整體」；但是當她有了立體視覺，思考方式就變成了「首先掌握整體，再根據與整體的關係來檢討細部」。想不到視覺能力也能影響思考方式，這真是個耐人尋味的例子。
你腦中的富士山，是圓錐體還是三角形？
看得見的人與看不見的人對空間掌握的差異，從他們理解單字意義的方式也能窺見。掌握空間的方式會影響單字意義的理解，或許會讓人感到意外，但是看得見的人與看不見的人在聽到同一個單字時，腦中浮現的東西是不一樣的。
就拿「富士山」來說吧，這是難波先生提出的例子。對於看不見的人來說，富士山的形狀是「上面缺了一角的圓錐體」。嗯，雖然富士山確實是上面缺了一角的圓錐體，但是應該沒有任何看得見的人，會用這種方式去形容它。
對看得見的人來說，富士山是「像八一樣往下展開的扇形」（譯註：「八」的形狀在日本有「越到末端越寬廣」的涵義，所以八和富士山都有「吉祥」之意。）————不是「上面缺了一角的圓錐體」，而是「上面缺了一角的三角形」，所以是平面的形象。
像月亮這樣的天體也是如此。對看不見的人來說，月亮是球狀的圓球體；那麼對看得見的人來說呢？月亮大概是「正圓形」、「形狀像盤子」，也就是沒有厚度的平面圖形。
視覺的最大特徵之一，就是會將三次元轉化為二次元，將「有深度的物體」變成「平面的圖像」。尤其是富士山或月亮這種距離遙遠、或者十分巨大的物體，觀看的時候一定都會失去立體感。
當然，我們知道富士山或月亮實際上並不是單薄的平面，但視覺所轉換的二次元形象還是占了上風。雖然視覺原本就有將對象平面化的傾向，但重要的是，由繪畫和圖像構成的藝術性文化更加強了這種傾向。
我們看待現實事物的方式，是如何受到藝術性文化的深刻影響，只要試著在腦中描繪木星的形象就能明白。一提到木星，大多數人的腦中都會浮現一顆有著大理石橫紋、帶著大紅斑的暗紅色星球。或許是橫紋造成的效果，木星在一般人印象中大多是三次元的球體。
相對於此，月亮的形象就十分平面。或許月亮的盈虧變化也加強了這樣的平面性，但為什麼單單只有月亮，在人們心目中形成這麼強烈的二次元印象呢？
原因很簡單，從小時候讀的童話繪本和插圖，到浮世繪及各類畫作，我們都不斷看到各式各樣的「圓月」。深藍色的夜空中，靜靜佇立著大大的、柔和的淡黃色圓月——這或許是一般人心中最完美的月亮形象吧！
這種描繪月亮的模式，也就是透過文化醞釀而成的月亮形象，影響了我們看待真實月亮的方法。我們並不是以全新的眼光去看待眼前的對象，而是運用「過去看到的東西」來看它。
富士山也是一樣，從澡堂的壁畫到各種月曆、繪本，我們不知道看過多少變形後的「八字扇形」，更何況富士山及滿月都帶有吉祥之意，這種福氣的印象更是強化了「圓滿的圓形」和「八字扇形」的形象。
看不見的人，尤其是先天失明者，他們不只無法用視覺認知眼前的事物，也難以透過構成人類藝術文化的視覺形象去理解，所以「看得見的人在觀看物體時會自然形成的文化性濾鏡」，不會對他們造成影響。
看不見的人有色彩感嗎？
由此可知，看不見的人比看得見的人更能理解物體的實際樣貌，這或許跟他們都是使用模型來理解物體很有關連。這樣的理解也可以說是概念性的。至於無法直接觸摸的事物，他們則會像記住字典上的文字描述那樣，去理解想要理解的對象。
「只能透過既定的意義去理解事物」，這一點之所以很有意思，是因為看不見的人就是用這種方式理解所謂的色彩。
雖然有個別差異，但即使是生下來就不曾看到東西的全盲者，對「色彩」的概念也有自己的理解。當我聽到對方說「我喜歡藍色」的時候，著實嚇了一大跳。試著詢問後，我才知道他是藉由記住許多藍色物品給他的感覺，來獲得對色彩的概念。比方說，紅色就是「蘋果」、「草莓」、「番茄」、「嘴唇」所屬於的「讓人覺得溫暖的顏色」；黃色就是「香蕉」、「鐵路平交道」、「雞蛋」所屬於的「和黑色組合起來就代表警告的顏色」。
有趣的是，我訪談的那位全盲者說，他怎麼樣都無法理解「混色」這個概念。只要看過顏料在眼前混合的人，都知道顏色混合之後會變成另一種顏色，例如將紅色和黃色混合就會變成中間色的橘色。但對他來說，把顏色拿來混合，就像是把桌子和椅子拿來混合一樣，是完全無法接受的概念。即使他知道「紅＋黃＝橘色」這個規則，感知上卻怎麼樣都無法理解。
只要看得見，就會受限於「視點」
再一次回到富士山及月亮的例子。看得見的人會將三次元物體轉化為二次元， 看不見的人則是直接用三次元的角度去理解。換言之，前者是以二次元的平面圖像來認知，後者則是以空間中的立體樣態來掌握。
如果是這樣，我甚至開始覺得，可能只有看不見的人是用空間去理解空間。嚴格來說，看不見的人腦中不存在看得見的人看到的那種「二次元圖像」。或許也因為如此，他們才能用空間去理解空間。
何以見得呢？因為只要我們使用視覺，就會有「視點」的存在。所謂的視點， 就是「從哪個位置去觀看空間及物體」，也可以說是「自己所在之處」。
當然，我們並非一定要站在那個位置。就像我們在欣賞畫作或照片時，其實並不在那個地方，但仍然能取得畫家或相機當時所處的視點。如果再加上顯微鏡及望遠鏡的影像，我們甚至可以處於肉眼無法看見的視點。連同在想像中身處當地的情況也包含在內，我們是從什麼位置去觀看空間和物體，這個點就稱為「視點」。
即使處在相同的空間，不同的視點也會看到完全不一樣的景象。比如在同一個房間裡，坐在上面往下看與坐在下面往上看，結果就是完全相反。以地板上跳蚤的視點觀看，或是從天花板上蒼蠅的視點俯瞰，見到的樣貌也會大為迥異。然而，只要我們受限於肉體，就無法一次擁有數個視點。
從這個角度思考，就會清楚地知道，我們只能看到眼睛看得見的東西，沒辦法用三次元的方式去理解空間實際的樣貌。我所看到的空間，終究也只是「從我的視點看到的空間」而已。
「太陽之塔」有幾個臉孔？
接下來的舉例，是我訪談的其中一位視障者，日本知名文化人類學者廣瀨浩二郎教授最常提出的例子。
廣瀨教授任職的日本國立民族學博物館，就位在大阪萬博紀念公園的腹地。這個曾於一九七○年締造空前盛況的大阪萬國博覽會原址，已經整修為面積廣闊的美麗公園，國立民族學博物館就位於其中一角，當年萬博會主會場「祭典廣場」所在地的左方深處。
說到萬國博覽會的象徵，不得不提的就是藝術家岡本太郎的創作——「太陽之塔」。只不過，雖說是「萬國博覽會的象徵」，岡本太郎本身對萬博會代表的進步思想卻是有所存疑，而證據就是他針對建築師丹下健三設計的「大屋頂」，提出了這項穿過屋頂、伸向天空的侮辱性設計提案。
所以非要說的話，太陽之塔應該是「反萬博會的象徵」。然而，現今留存的大屋頂只剩下一小部分，太陽之塔那聳立於大地上的雄姿，才真的匹配「萬博紀念公園之主」這個偉大的稱號。
廣瀨教授說，如果問人「知不知道太陽之塔一共有幾個臉孔？」，絕大多數看得見的人都會有相同的答案，那就是「兩個」。沒錯，直接看過去，確實會看到位在頂端的「金色小臉」和身體中央的「大臉」。
但是事實上，太陽之塔有三個臉孔。在前面的兩個之外，它的背後還有一個被稱為「黑色太陽」，看起來有點詭異的臉孔。這很類似前面提過的月亮及富士山的例子，對看得見的人來說，從萬博紀念公園入口看過去的模樣，才是太陽之塔該有的姿態。因為被這樣的視點限制住了，大部分的人都沒有發現背後的那張臉。
有一句話叫「眼不見，心不念」（Out of sight, out of mind.），不在視野裡的事物，通常都會被忽視、被遺忘。況且，對看得見的人來說，臉孔應該都是在正面的，所以完全沒想到背面竟然還會有一張臉。
但是，廣瀨教授說，用模型去理解太陽之塔的視障者就很難出現這種誤差。如果是模型，就可以直接觸摸到每一面，不受特定的視點限制。無論是雙臂展開處的厚實感、或者頭部傾斜的角度，他們能夠完全掌握太陽之塔原本的立體樣態。
書籍介紹
本文摘錄自《不用眼睛，才會看見的世界：脫離思考與感知的理所當然，重新發現自己、他人和世界的多樣性》，仲間出版
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作者：伊藤亞紗（Asa Ito）
譯者：楊詠婷
日本佳評暢銷9萬冊 全新感覺跨界知識讀物
用「看不見」的方式，理解世界的另一個樣貌
- 看得見的人活在二次元，看不見的人活在三次元？
- 用手閱讀，用耳掃視，用腳觸摸……人類的感官都是多才多藝？
- 不用眼睛欣賞繪畫，有另一種想像推理、改造作品的趣味？
人類有八〜九成的資訊，都是由視覺得來，
但我們也等於太過依賴雙眼，甚至以為眼睛看到的就是全部。
看不見的人，是感受世界另一個樣貌的專家。
這本書要帶著你啟動想像，和他們一起用視覺以外的感官、身體與心智，
翻轉看待世界的方法、探索不同的存在，建立人與人之間更有意義的連結。
他們「看見」的，和你不一樣
看不見的人，也就是視障者，是如何經由視覺以外的方式去看見這個世界？
閉上眼睛就能體會他們的感受嗎？他們的聽覺和觸覺都特別靈敏？
東京工業大學博雅研究教育學院副教授伊藤亞紗，開啟了全新的探究領域，
讓我們了解他們如何與世界相處，也因此「大開眼界」！
看不見的人，有著不受視覺死角和平面化限制的360度立體視野，
對他們來說，腳是照亮前方路途的探照燈，把感官混搭著用是自然的日常；
語言交流也是一種「看」的方法，幽默和乘勢而為則是生存的武器……
看不見的人建構的世界觀，獨特而奇妙，大大顛覆了我們的成見，
也讓我們意識到，以慣常視角看待陌生事物時可能出現的主觀偏誤。
最重要的不是我們能透過感官、大腦取得多少「資訊」，
而是在取得資訊之後，如何根據個人需求轉化成對自己有用的「意義」。
一旦改變認知的方式，看不見就並非欠缺而只是差異，
甚至會成為開啟新思路、新潛能的一扇門，創造出更多元、細膩的想像與發現。
與其把看得見的人和看不見的人限定在「幫助者」和「接受者」的關係裡，
不如抱著單純的好奇心，探索彼此的不同、體會生命驚喜的多樣性，
更能夠促進真實、對等的理解，建立自在、相容的關係與社會。
本書自出版以來佳評如潮，堪稱可讀性、知識度、人文面皆獲肯定的長銷作品，
人氣繪本作家吉竹伸介並以此延伸創作繪本《看得到？還是看不到？》，由伊藤亞紗擔任內容監修。
作者中肯敏銳的思緒、清新而有溫度的文字誘發了全新的認知，
讀完本書，你所看見的世界也將煥然一新，呈現完全不同的風景。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰