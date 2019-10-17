亞洲第一個准入美國市場的「台灣芭樂」，為何花了10年之久？

未來在美國，也能吃得到來自台灣的芭樂。美國聯邦公報今（17）日公告，將於美東時間17日起，獲准台灣芭樂出口到美國，台灣將成為亞洲第一個芭樂可以銷往美國的國家，農委會希望年底前首航。

農委會今日發布新聞稿，表示美國農業部動植物檢疫局於美東時間10月16日預刊台灣番石榴輸銷美國的檢疫規定，並於17日正式公告生效，我國成為亞洲第一個可輸銷芭樂果實至美國的國家。這是我國自2009年提交申請以來，歷經10年的協商溝通，終獲美方正式公告檢疫規定，雙方完成執行細節的工作計畫簽署後，美國消費者就能品嚐到來自台灣的芭樂。

目前台灣芭樂年產量超過18萬公噸，已可輸銷至加拿大、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼及荷蘭等國家地區。農委會農糧署說明，目前台灣芭樂外銷逾50%銷往加拿大，因為當地沒有這種水果，很有市場潛力；農糧署曾評估，准入美國後，加上強化市場行銷，外銷量有機會與加拿大相當。

台灣芭樂去（2018）年外銷量為3034.21公噸，最大宗銷往加拿大，計1572.45公噸、約占52%。其次為中國（707.63公噸）、香港（580.94公噸）、新加坡（135.55公噸）。

過去，美國只准許墨西哥的芭樂進口，台灣將成為第2個將芭樂銷往美國的國家，最快可望今年底前，能有第1批芭樂銷美。

芭樂出口美國，為什麼耗時10年？

《聯合報》報導，芭樂輸美耗時整整10年，最困難部分卡在殺蟲方式。防檢局副局長鄒慧娟表示，美方審查時，最注重東方果實蠅、瓜實蠅及南瓜實蠅處理方式，由時台灣是這3種果實蠅的疫區，而美國為非疫區，如果要將芭樂送美國，必須提供確實有效的殺蟲方式。

已經能輸出美國的墨西哥芭樂是以輻射照射殺蟲，台灣芭樂則是以低溫技術殺蟲，但美國對芭樂低溫殺蟲技術並不熟悉。美國曾希望台灣比照墨西哥輻射照射的技術，可加快審查流程，但國內業者普遍希望維持低溫殺蟲技術，因此台灣提供相當多的數據資料，美國也花費較長時間審查，在我方多次催促之下終於通過。

依據美方本次公告的檢疫規定，我國芭樂輸美須源自登記核可之供果園及包裝場，果實須在開花後3周、以直徑小於4公分的雙層套袋，以防止有害生物進入。另外運抵美國前須完成1℃以下持續17天的冷藏處理，或於生產期間針對美方關切的果實蠅種類進行果實蠅監測，再搭配時間較短的處理方式（0℃以下持續12天或1℃以下持續15天）。

《中央社》報導，國內芭樂以珍珠芭樂占95%最多，主要產地集中在高雄市、台南市、彰化縣和雲林縣。因應台灣芭樂將輸出美國，對芭樂農是很大的鼓舞，彰化溪州鄉農會總幹事彭顯賦指出，台灣芭樂常有產量過剩問題，導致價格波動不穩定，樂見有外銷管道，有助於在產量過剩透過管道幫忙消化。不過輸美芭樂要符合低溫冷藏殺菌檢疫處理規範，這樣的輸出規定也將會增加外銷成本。

農委會國際處表示，正式公告准入後，就會通知業者準備後續作業，包含查證防疫符合規定、洽談外銷商機等，希望有機會在今年底前首航。

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核稿編輯：羊正鈺