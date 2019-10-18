齊心反抗洗腦滅聲香港出版界「CCTVB」——三中書商

政權要掌控人民的思想，必先掌控人民接受資訊的渠道。You are what you read , that’s all.為什麼時下會流行「人一藍，腦便殘」的說法？當然不是因為藍絲的IQ比起黃絲低劣。腦殘之批判，乃針對他們局限在那些已經被政權介入、主導的資訊媒體，深信不疑，重複那些破綻百出的言論。

在光復香港，時代革命的浪潮中，對許多惡意散播Fake News的網路媒體，已經有許多自發鍵戰的Report活動。傳統大台媒體，如人稱CCTVB的無線電視，積惡已久，備受脫離「電視撈飯」後生一輩的唾棄，更有網民自發「五毛電視cctvb - 廣告宣傳部」[1]，齊齊抵制大台洗腦。

但在一切傳播抗爭之中，我們卻忽略了比起網路、電視更加老舊的媒體——書本。那些編印了油墨的紙張，散發出陣陣迷人的書香味，彷彿是不問人間煙火的世外之物。事實卻是，這些世外之物書寫後如何得以出版流通市面，其內容如何通過政府意識形態的審查，都是一連串易於被政權操縱的思想控制。

最可怕的是，香港的「三中商」是最為寫實可怕的例子，它們代表了政權的專制獨裁，經由出版的審查、限制，以達至思想控制的存在。

一國兩制下，河水不犯井水，我們還以為有這一套，覺得一個內地的官方機構，怎可能在香港經營這麼大的生意，為了賺錢還是甚麼？例如現今出版界的選委，很多都是聯合出版的人，即是中聯辦的員工，這豈非中聯辦控制了選舉？

書店霸權，滲透洗腦

香港「三中商」，即三聯書店、中華書局與商務印書館，背後都是中聯辦全資控制。其中最為詳盡報導者，該數2018年5月香港電台《鏗鏘集》，揭露了早於中共成立不久，即有官員密謀成立由黨統籌的聯合出版社，至今已掌控香港超過一半的書店。

專制獨裁政權直接介入香港文化事務，如今回首，「一國兩制，高度自治」的紅色謊言，伏筆久矣。

區家麟〈請認清「三中商」書店的幕後老闆 —— 中聯辦〉[2]一文，清晰地論述了中聯辦如何借「三中商」之手，以政治意識而非商業考量為原則，限制了書籍的自由流通，令讀者失去接觸這些資訊、知識的機會。

就像近四個月以來，CCTVB新聞以片面偏頗的報導框架、角度，令市眾只能看見易於得出錯誤結論的資訊。反過來說，作為「三中商」飼養的香港人，即使熱心閱讀，也只能得到被閹割的知識。

知史鑑今，《鏗鏘集》告訴我們，許多書寫2014年雨傘革命的書籍無法廣泛流通市面；不難想像，「三中商」將一如既往，2019年的時代革命，那些關 於光復香港的文字，亦難以擠身在那些亮麗書架之間。

劣幣驅逐良幣，薪火不能相傳，如果我們無視了書店霸權，等如放任政權篡改香港的歷史，拋棄了一代香港人真正的記憶。

罷買裝修原因：拒絕資敵

這組三為一體「三中商」文化界的邪惡同盟，理應惡名昭著，備受港人抵制，但從現實生活來看，關注者似乎少之又少，許多都不過是零星話語而已。

Photo Credit: Woopaersu mC CC BY SA 4.0 / Mk2010 CC BY SA 4.0 / Mk2010 CC BY SA 4.0

直至早前，香港抗爭者遍地開花，「裝修」了「三中商」之一的商務印書館，才再次引起了香港對紅色資本「三中商」的討論。有些人認為：「千其唔好搞書店，同納粹黨有咩分別？」

這令我想起，之前也有人提及不要用Pepe the Frog，因為這是「白人優越主義」的象徵。如今，香港人卻重新賦予了這隻青蛙反抗極權的意義。納粹黨都要食飯，那香港人是否要餓死？相似的行為，並不必然導向相同結局。

如果我們看清「裝修」背後的原因，不用高叫暴徒正在令This city is dying，因為This city is not dying , just fixing.中國政府處心積慮部署「三中商」，思想控制為害如此，直與政府喉舌無異。如今港人覺醒「三中商」的滲透、滅聲以至洗腦，民智大開。

失敗主義者說，這些抵抗根本無用，因為紅色資本集團背後有大量資金，拆得再多都無阻它們重建。我則說，反抗的意義不在於它們會否倒閉，而是告訴它們背後的主子，告訴全世界尚在關注香港的朋友，我們並不接受當權者的思想控制，追求自由和民主。

「罷買」、「裝修」行動化成象徵，表明了香港人力拒資敵。今時今日，在「三中商」每買一本書，其實都「等於畀錢人哋打自己」。

消費戰場，多元選擇

時人提倡的「黃色經濟圈」，說要盡力懲罰食窮那些良心店鋪，因為消費本身就是選擇，選擇你所認可、欣賞的價值觀。那麼，在買書方面，我們到底有什麼其他值得支持、可供替代的更佳選擇呢？

其實不論政治、道德，單就文化審美、書店理想價值而言，許多有識之士早就不屑踏進「三中商」之門，因為「三中商」的經營每況月下，漸漸成為了主打工具書、命理書、投資書和教科書的集散地，不少好書都不見架上，或許也不容許有吧。

香港人真要買書，不妨走走那些獨立經營的書店吧！地方雖小，用心選書，反見每間不同的特色所在，本身便是一處獨特的文化地景，值得待上幾個小時。

《立場新聞》設有「香港獨立書店地圖」，共73間，該為目前最為詳盡的書店列表，可供參考。如果要看深度介紹，那Facebook專頁「漫讀香港書店 Read.HK」[3]，推薦大家Follow，跟著參訪，絕對是難能可貴的香港文藝散步。又或者可以看〈三中商之外？十間值得香港人用心支持嘅本土獨立書店！〉[4]一文，運用網路大數據，數出香港十大的獨立書店，聞名不如見面。

圖片由作者提供 暫未見有相關圖表，略作整理，若有遺漏，煩請見諒。

獨立書店或許隨著這幾年本土思潮掘起，在幕前尚算有些名氣，可是幕後的獨立出版社，似乎就知之者甚少。2018年《端傳媒》有〈香港獨立出版步履維艱：誰在決定一本書的命運？〉[5]專文訪問獨立出版社的經營者，指出：

香港聯合出版集團有從出版、印刷到發行、銷售的「一條龍」機制，以綑綁式營運壟斷書業市場。⋯⋯因此獨立出版的書籍若要顯現於大眾的視野，不能單靠被動地與現存制度周旋，反之，需嘗試以打游擊的方式，站於迥異的位置上。

獨立與游擊，未嘗不是香港抗爭者的現況，而對他們而言，這場文化戰爭已經持續很久了。以我所見，獨立出版正因資源缺乏，每出一本書都投放百分百的心力，品質極佳，大家看到拿在手上翻翻，自知此言非虛。而其他如電子書、台港友好的誠品等，都是可以替代「三中商」，以及其他聯合出版集團書店[6]的良心選擇。

圖片由作者提供（網上圖片）

香港人面對政府在日常生活的掌控，已經知道了消費戰場到處皆是，要光復香港的文化，革除「三中商」的滲透、洗腦，實是時代革命的重要一環。

註釋：

本文獲作者授權轉載，內文與題目稍作修改，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：鄭家榆