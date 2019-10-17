分秒必爭的香港人，現在都不介意用多一點時間

住在一個工時差不多是全世界最長的城市、生活指數差不多是全世界最高的城市，為了養活一家人，我們已經忙到連氣都喘不過來了。於是，相對來說，時間對我們來說是最寶貴的。

但現在，我們都不介意用多一點時間︰

有些人為了不坐港鐵，已習慣不計時間去坐其他交通工具。

有些人為了不亂消費，已習慣多走幾步去選擇正義小店。

有些人為了要做文宣，已習慣不計時間去一直做創作。

有些人為了參與集會，已習慣放棄了週末或放工的自由時間。

然後，就連那僅僅剩餘的少許時間，都一般會被內心深處的情緒蠶食︰

因無辜市民被捕，就夠我們擔心一整晚。

因同路人被打，就夠我們生氣一整晚。

因年青人受害，就夠我們傷心一整晚。

然後，一天一天地過，而又不知道一天一天是怎樣的就過了四個月。這四個月以來，特首給了市民真正的「有驚」卻「無喜」的待遇，

第一次上千個催淚彈、第一次的橡膠子彈、第一次的實彈、第一次的水炮車、第一次的臥底扮市民、第一次無差別屍殺列車⋯⋯還有更多更多數不清的第一次，在鏡頭前把香港黑暗一面完全呈現的第一次。

買兇襲擊岑子杰先生，是想把買兇那幫人心中所謂的異端人士推到去絕路嗎？真的沒有聽過韓信如何率領一萬士兵「背水一戰」而戰勝趙王的20萬士兵嗎？

能離開遠走的人，必然會把一切帶離這個城市。走不了被迫留下來的，在沒有退路的情況下，所作出的反擊或反噬，亦可能是前所未有的激烈；這是我絕不希望見到的事，因為我再也不想看見有年青人被傷害了。

收手吧，政權正面面對訴求，社會才有一絲希望能從回正軌。要不然，已陷入了萬劫不復境地的香港，就真真正正的再永無翻身之日了。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂