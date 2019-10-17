貧窮人的台北--貧窮不是錯，去理解就對了

身處於繁華的都市人，似乎很難想像在台灣還有近兩百萬的人因為年老、身心障礙、家庭破碎等因素，正處於貧窮之中，而更因為環境的鴻溝，一般人很難「理解」貧窮的整個面貌，讓需要幫助的人，被認為是不值得被幫助的人，本來已經弱勢的人，變得更加弱勢。社會對貧窮的不理解與排除，正以各種型態在台灣各地發生中。

由於一線工作者在推動扶貧工作時，發現許多人認為「貧窮來自於不夠努力」，卻忽略了社會的結構讓人即便努力了，還是難以脫離貧窮；又因為貧窮的人難以發聲，無法向社會說明自己的選擇，而時常被誤解，例如一位原住民的媽媽沒有工作，社區的人有時覺得她怎麼那麼懶惰，但殊不知這位媽媽孩子很多，為照顧孩子無法外出工作。又如無家者在租屋時，房東常害怕無家者的身分，而不願意出租，所以，貧窮者說「除了經濟的貧窮外，更討厭被誤解的貧窮。」

感受如何在有限選擇下去努力

因此，2019年「貧窮人的台北」活動，從理解出發，邀請大家走入貧窮的世界，跳脫對弱勢者的同情，去感受他們的處境；不訴諸悲情，而全面的呈現他們的故事、他們難以被理解的選擇與背後的原因。

在展覽現場的「故事展間」，可看到將15位貧窮者的故事透過立體的方式呈現，每個人故事中的元素，以及簡短的介紹，想像他們的處境，會發現他們其實是在有限的選擇中，努力的生活著。另外一個主題「工作坊間」是藝術創作者陪伴貧窮者以文字以外的方式，如繪畫，去呈現他們的過去、背景與環境等。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 展場中有15個故事等待探尋與認識。

除了靜態展外，主辦單位還策劃「一人一故事」（Playback Theatre）的劇場，演員先呈現展覽主角的故事，接下來與台下觀眾分享互動，彼此的生命故事與真實感受，交流中會發現我們與貧窮其實並不遠，甚至自己可能曾經成為其中一角。參與演出的是「異常精彩」劇團，為台灣第一個為精神疾患發聲與社會互動去除其汙名效應的劇團。

Photo Credit : 關鍵評論網/葛晶瑩 故事的戲劇性強烈而感人，讓觀者直接感受他們被誤解對待的衝擊。

此次展覽由「向貧窮者學習行動聯盟」主辦，並由人生百味、台灣芒草心慈善協會、台灣社區實踐協會、台灣勞工陣線協會、台灣夢想城鄉營造協會、樂窩協會、慕哲人社、伊甸基金會活泉之家共同合作參與。

社會、歷史、教育多領域都正關心貧窮議題

開幕儀式上多位關心貧窮議題的人士都到場致詞，並期許未來也能有貧窮人的桃園、貧窮人的台灣，因為，貧窮的發展也是歷史的一環，窮學盟總顧問監察院副院長孫大川指出從歷史的角度，貧窮也不可或缺，因此透過這樣取材與書寫的活動，可以找回貧窮的歷史，讓整個城市的歷史更完整。

圖片提供：窮學盟 關心貧窮的各界人士均到場表達支持。

教育部次長范巽綠表示，教育部今年將聯合國永續發展目標SDGs17項，放進了新的課綱之中，而消除貧窮，是17個永續發展目標的第一項，要投入更大的努力，將貧窮與多元文化深植教育之中，建立更具公民意識的教育環境。

而台北市議員邱威傑是窮學盟的行銷顧問，他說：「貧窮不只是沒有錢，更是沒有選擇。」並且開玩笑表示，作為一個政治人物窮得只剩下選舉，應該花更多時間理解貧窮，看見貧窮的存在。

各項活動整理

今年「貧窮人的台北」從10月17日起至11月3日，以9種方式讓社會大眾認識貧窮真實的樣子，其中還有名額可報名的活動內容如下：

1.展覽：儘管如此也要走下去 10/17~11/3

15個故事主角，15個不被理解的選擇。有的人無可奈何，有的人在掙扎中仍懷抱希望。

2.夜寐之城_放映座談 10/20

印度德里街頭，透過鏡頭紀錄著底層貧困者們的每個夜晚的掙扎。



3.一人一故事劇場 10/26、11/01、11/02

沒有事先寫好的劇本，只有現場無可迴避的真實感受，一場你我共築的戲劇演出。

4.議題講座：貧窮處境中的能與不能 10/18、10/25、10/26、10/27

四場貧窮議題的系列講座，以社會結構層面切入，探討貧窮處境之下的困境與真實。

5.街賣真人圖書館 10/27

街賣頭家小明、美花現身說法，讓你聽聽台北街頭你從沒聽過的聲音。（還有玉蘭花串花體驗！）

為了持續倡議行動，消除社會排除，窮學盟在FlyingV的平台募資中，詳情請至募資網頁。

核稿編輯：楊之瑜

