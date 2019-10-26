《做自己就好》：寂寞不只是一種「悲傷」狀態，還具有危險性

文：布芮尼・布朗（Brene Brown Ph.D.）

寂寞的邊緣人

芝加哥大學（University of Chicago）的神經科學家約翰・卡喬波（John Cacioppo）研究寂寞（loneliness）已有二十多年。他將寂寞定義為「感知到的社交孤立」（perceived social isolation）。當我們覺得自己與別人失去連結，就會感到寂寞，也許是遭到重視的團體排擠，或是缺乏真正的歸屬感。寂寞的核心是缺乏有意義的社交互動——親密關係、友誼、家庭聚會，甚至是社區成員或同事間的聯繫。

值得注意的是，寂寞與獨處是截然不同的。獨處或孤單地生活可以帶來力量或療癒人心。作為一個內向的人，我非常重視獨處的時間，而且經常在與人共處時最感到寂寞。在我們家，這種失去連結的感受稱為「寂寞的感覺」。

有好幾次我在路上打給史蒂夫說「我覺得寂寞」。消除這種感覺的方法，通常是與他和孩子聊幾句話。雖然有違常理，但史蒂夫通常會建議我，「你可能需要在旅館房間裡獨處一下。」這對我來說是很棒的解藥。我不認為有任何事比與人共處而感到孤單更令人寂寞。

我與家人用「寂寞感」來形容各種事情。艾倫或查理常說，「我不喜歡那間餐廳。它讓我覺得寂寞。」或是「今天我朋友可以在我們家過夜嗎？她的家給我一種寂寞的感覺。」

我們四個人試圖探究「寂寞感」對家的意義時，一致認為，讓人感覺不到連結的地方會帶來寂寞感。基於這個原因，我認為不只是人，地方本身也可能帶有連結斷絕的感覺。有時候，一個地方會讓人感到寂寞，是因為散發著某種缺乏親密人際關係的感覺。有時候，我認為無法在特定的地方想像自己與關心的人有所連結，才會覺得那個空間很寂寞。

儘管在研究中的發現與卡喬波的研究結果非常一致，但我讀了他的文章後，才徹底了解寂寞感在生活中扮演的重要角色。他解釋，人類身為群居動物，不是從堅強的個人主義獲得力量，而是仰賴計畫、溝通與合作的集體能力。我們的神經、荷爾蒙與基因組成支持互相依賴勝過獨立自主。他指出，「包含人類在內的群居動物，長大的目的不是為了自主與孤獨，而是成為他人可以依賴的人。不論我們知不知道這一點，大腦與生物構造先天都傾向促成這個結果。」人類無疑是群居動物。因此，連結對我們很重要。這正是為什麼羞恥感如此令人痛苦與脆弱，以及為什麼我們天生渴望歸屬感。

卡喬波說明人類大腦的生物機制如何在生存能力受到威脅時發出警告。飢餓感提醒我們血糖過低需要進食；口渴的感覺警告我們需要補充水分以免脫水；疼痛感讓我們警覺組織可能會受損；寂寞感則告訴我們需要社會連結——這對我們的幸福跟食物與水一樣至關重要。他表示，「拒絕承認自己感到寂寞，就跟拒絕承認自己餓了一樣，沒有意義。」

然而，我們的確拒絕承認感到寂寞。身為研究羞恥感的學者，我發現自己又回到熟悉的領域。我們對寂寞感到羞恥，彷彿感到寂寞就表示有問題。即使會有寂寞感是因為悲傷、失落或心碎，仍然覺得羞愧。卡喬波認為，大部分與寂寞有關的羞恥，來自於多年來人們定義與談論羞恥的方式。我們習慣將寂寞定義為「折磨人、無法治癒的慢性疾病」。寂寞等於害羞、沮喪、是個邊緣人或反社會者，或是社交技巧拙劣。他舉了一個很好的例子，提到人們通常會用「邊緣人」來形容罪犯或壞人。

卡喬波解釋，寂寞不只是一種「悲傷」的狀態，還具有危險性。在演化機制下，群居動物如果遭到社交圈排擠（也就是變成局外人），大腦會進入防衛模式。當我們感覺被孤立、失去連結與寂寞，會試著保護自己。在這個模式下，我們希望與別人建立連結，大腦卻試圖以自我保護代替連結。這會使人減少同理心、更加提防他人、感覺麻木，睡眠時間也會減少。我在《勇氣的力量》一書中寫道，大腦的自我保護模式通常會使我們言過其實、捏造故事或誇大心中最深層的恐懼與不安。失控的寂寞使我們害怕與外界接觸，越來越孤獨。

想戰勝寂寞，得先學會認清寂寞，並且勇於將這種經驗視為警訊。對此我們應該尋求連結。所謂連結，不一定加入一堆團體或在社群媒體上與好幾群朋友一起打卡。有無數研究證實，真正重要的不是朋友的數量，而是少數人際關係的品質。

如果你和我一樣，不相信寂寞感跟飢餓一樣會危及生命，那我來分享一下幫我拼湊出事情全貌的研究。在寂寞研究的綜合分析中，研究員茱莉安娜・浩特朗斯泰德（Julianne Holt-Lunstad）、提摩西・史密斯（Timothy B. Smith）與布拉德利・萊頓（J. Bradley Layton）得到以下發現：空氣汙染使人提早死亡的可能性提高百分之五；肥胖增加百分之二十；酗酒是百分之三十。而寂寞呢？它使人早死的風險比一般高出百分之四十五。

恐懼造就現在的我們

那麼，我們怎麼會變得如此涇渭分明與孤單寂寞？我們不能假定互相貼標籤是越來越寂寞的原因。研究不是這樣運作的，不能這樣草草了事。然而，我們可以認清自己正困在可能互有關聯的一些狀態中，如果希望改變現狀，就必須全盤了解。

「我們是如何造就現在的樣子？」問題的答案肯定複雜。但如果非得說出一個驅使與加深結黨分派的衝動，同時斷絕與他人真實連結的主要因素，我的答案會是恐懼（fear）。恐懼脆弱，恐懼受到傷害，恐懼失去連結的痛苦，恐懼批評與失敗，恐懼衝突，恐懼讓別人失望。單純的恐懼。

我在九一一事件發生的六個月前展開研究，而如我在其他著作提到，我看到恐懼在改變我們。我看到恐懼橫行於我們的家庭、組織與社群。整個國家都在談論「我們應該害怕什麼」和「我們應該把錯怪到誰頭上」。

我不是恐怖主義的專家，但研究恐懼已超過十五年，我能告訴你的是：恐怖主義是持續的恐懼。全球性與地方性的恐怖主義，最終目標是發動攻擊，將恐慌深植於群體，使恐懼成為一種生活方式。這種不知不覺的生活方式引發大量憤怒與責怪的情緒，使人們將矛頭指向彼此。當我們允許恐懼在文化中根深蒂固，恐怖主義最能達到效果。之後，我們遲早會變得四分五裂、孤立無援，被匱乏的認知牽著走。雖然結黨分派與寂寞猖獗的趨勢在九一一事件之前就已存在，但資料顯示，這些現象在過去十五年來顯著增加。

先天上，暴力最初造成的創傷與破壞，使人類團結的時間相當短暫。如果在一開始的團結時期，我們能夠坦誠共同的悲傷與恐懼，以面對脆弱與關懷彼此的方式互相幫助，同時尋求正義與追究責任，或許可以展開漫長的痊癒過程。然而，倘若使我們團結一心的，是共同的憎恨與受壓抑的恐懼，這些情緒最終演變成責怪，麻煩就大了。如果領袖急於互相競爭，以致於無法找到一個讓人們團結的意識型態對手，而不是按部就班找出真正的加害者，我們就會產生情感轉移，無法意識到我們的家園與族群正在瓦解與分裂。

國旗在每戶人家的門廊隨風飄揚，惡搞圖片在社群媒體上瘋傳，同時，恐懼暗地潛伏，悄悄四處轉移。看似團結一心的行動其實是在掩飾恐懼，之後也許會擴散各地，滲透國家的斷層。恐懼加深的同時也逐漸蔓延，變得不像是防衛的屏障，而是日益確立的分歧。持續擴大歧異，摧毀早已出現細微裂縫而搖搖欲墜的社會基礎。

不只全球與地區性的恐怖主義，將恐懼深植於文化中，普遍、隨機的槍枝暴力與針對特定族群的系統性攻擊，以及社群媒體與日俱增的尖酸批評，都在傳達恐懼，像滾燙的熔岩般流入各個族群，覆蓋坑洞，最後吞噬早已破碎不堪的地方。

以美國而言，三大斷層線——因刻意的忽視與集體勇氣不足而產生與擴大的裂痕——是種族、性別與階級。從各種集體創傷流瀉而出的恐懼與不確定性，以極度分歧且必要的方式暴露這些巨大的傷口。

這些對話是必要的；這種不安也是必須的。雖然現在是時候面對這些感受與其他問題，但我們必須意識到，對於脆弱、艱難對話不夠寬容的態度，正驅使我們自我分類與斷絕連結。

我們可以找回自我與重拾彼此，並繼續為自我信念奮戰嗎？原本不行，但現在可以。不，不是每個人都能做到這兩件事情，原因單純是一些人仍然相信，爭取自己的需求表示否定別人的人性。這使我們無法走出碉堡、與外界建立連結。然而我相信，如果我們願意聆聽與承認自己脆弱的一面，多數人是可以建立跨越差異的連結並為信念而戰。幸運的是，只要大多數的人相信自己能夠找到跨越差異的愛與連結改變一切。但如果我們連嘗試都不願意，那麼就會大幅降低我們正在爭取的事物的價值。

我們可以從真實歸屬感的研究裡的資料串聯一些線索，找出結黨分派卻依然覺得寂寞的原因，或許也能藉此重拾真實自我與連結。真正的歸屬感沒有堡壘。我們必須走出自衛的屏障，勇敢探索未知。

躲在同溫層的屏障裡，我們不必費心承認脆弱、鼓起勇氣，或者相信別人，只需要跟隨團體的信念。只是，這麼做是沒有用的。意識型態的碉堡可以為我們抵禦所有侵襲，但不包括寂寞與失去人際連結。換句話說，我們還是有可能面臨最令人心碎的痛苦。

接下來，將探討在結黨分派與退縮的現象下，如何重拾人際連結與真正的歸屬感。我們必須回到彼此身邊，否則恐懼就會占上風。如果你之前讀過我的書，就會知道這不是一件容易的事。如同所有意味深遠的努力，需要我們面對脆弱，願意選擇勇氣而非安逸。我們必須撐過難關，或甚至學會如何擁有一顆奔放的心。

如果我們可以承認自己的痛苦並與他人分享，而不是把痛苦加諸在別人身上，寂寞高地便會是美麗且能帶給我們力量的地方。如果我們能找到感受而非散播傷害的方法，便能夠改變。我相信，我們可以創造與分享有助於重拾彼此的藝術與言語，之後，便不會在遠處互相叫罵，也不會在掙扎時拒絕互相幫助，而是能夠鼓起勇氣出現在彼此身邊。正如湯斯・范・贊特（Townes Van Zandt）在我最愛的寂寞高地歌曲〈如果我需要你〉（If I needed you）中所唱的：

我會到你身邊 我會勇渡汪洋 緩和你的痛苦

相關書摘 ▶《做自己就好》：「你不跟我們一伙，就是與我們為敵」是種屁話

書籍介紹

本文摘錄自《做自己就好：我屬於我自己！找到真正歸屬感，從「擁抱脆弱」到「克服自卑」，獲得參與世界的勇氣》，馬可孛羅出版

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作者：布芮尼・布朗（Brene Brown Ph.D.）

譯者：張馨方

給正為以下所苦的你：

▼家人對自己的表現感到失望

▼團體行動時總是落單

▼因朋友不多、臉書按讚數少而感到窘迫

▼害怕不被認同，恐懼遭到所屬團體排擠，而放棄表達自己的意見

▼在家庭、校園、職場，甚至放眼整個社會，都覺得自己是少數派，因無法融入而孤獨寂寞

《脆弱的力量》談真誠面對自己的恐懼與脆弱

《我已經夠好了》教你克服自卑

《勇氣的力量》論如何從挫折中堅強奮起

本書《做自己就好》，則是要和你一起找到內在的歸屬，讓心靈真正自由奔放！

知道自己可以獨力探索未知

知道自己可以忠於自己的信仰

相信自己與度過難關

──就是真正的「歸屬感」

要得到真正的歸屬感，你不需要改變自己，而是要做自己。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航