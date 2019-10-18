回覆夕岸先生：反送中運動是否趨向右翼？

首先說在前面，在下很尊敬夕岸先生的評論，由《端傳媒》至今一直拜讀。

以上絕非什麼客套。同儕俱知在下是一枚「左膠」，自傘運遭逢香港民族主義洗禮，在下一直思考自己的定位，應否改弦易轍以順應時勢。

經過良足省思，在下篤定必須有些堅持，不致受時代風氣所挾，因此也非常關心運動走向是否非自己所樂見。然而在下有些親身觀察及補充，與夕岸先生的詮釋頗為不同。

揮英美國旗求外援

在運動早期至中期，舉英國旗、美國旗、港獨旗會遭群眾（當面）指責，大意就是批評這樣做既不設實際，又落人話柄，應該集中於撤回修例等五大訴求，一直是運動的主流。

然而隨著政權的鎮壓愈趨高壓，他們本來由邊緣而漸漸得到肯定。在下訪問過美國旗手兩次（很抱歉仍未寫好訪問），他們的確傾右，明言喜歡特朗普（Donald Trump），希望香港能夠師法他遏止新移民。

Photo Credit: Kin Cheung / AP Photo / 達志影像

然而親身接觸他們，能夠破除很多標籤。他們不是美國南部「聖經帶」的「老白男」，也不是茶黨等另類右翼之流。當然也得多謝特朗普的言論反覆，舉旗者沒有陷入信徒般的「認知偏誤」，有所思考並調節論述。

香港人不會看過喬姆斯基（Noam Chomsky）的書才投身運動。眾多普通人加入舉美國旗行列，只因適逢「香港人權與民主法案」可期。他們的心態就像當年卡達菲轟炸反抗軍，利比亞人民舉美國旗和北約旗求救，背後沒有什麼意識形態的特別用心。當運動正陷泥沼，赫然見到外援，連性命都開始不保，又有誰再介意「裡通外國」，所以運動主流不再怪責他們。

運動之初舉英國旗的人比美國旗還多。揮舞英國旗不等於戀殖，而是集體回憶乃以過去為參考標準，而非外國。英帝怎樣迫害愛爾蘭人，怎樣屠殺印度人與他們無干。他們只記得從前港督好親民，九廣鐵路不會出軌，廉政公署令皇家警察奉公守法，但97後在中國治下通通失蹤。

越來越多年輕人談論港獨

當運動剛起步，年輕人非常清楚傘運失敗與旺角衝突的教訓，無論行動和論述都有意識地力主克制，避免分裂，至今依然發揮作用（將在第四點詳述）。

在下記得好清楚，起初極少年輕人談到港獨，甚至明言不滿，擔心陳義過高會傷害運動。但當運動曠日持久，勝算愈渺茫，代價愈慘重，年輕人愈憤怒，無論行動和論述都亟思「報復」。

談論港獨的年輕人愈來愈多，正正在重複傘運後期的現象。李立峯教授披露中文大學的民意調查，會詢問運動參與者屬意的政治派系，自認「本土派」的人數由六月約4.9%升至現在的 13.6%。

Photo Credit: Thomas Maresca / Newscom / 達志影像

據在下不科學的訪問，絕大多數年輕參與者都自述為「100%香港人」，約十名前線受訪者中有四人說出民族主義語言。可以理解前線（四成）的民族主義情緒較整體參與者的一成為高。

在下不敢說若干訪問能夠井窺全貌，但與民意調查反映了同一趨勢：山川之固在德不在險。當中共愈強硬，思考香港民族主義的年輕人就愈多。

（註：李立峯和袁瑋熙補充，由於香港的政治形勢不斷變化，過去分類未必能套用當下。除了「本土派」外另外兩個選項是「溫和民主派」和「激進民主派」，但時下年輕人根本不明兩者的淵源糾葛，對「本土派」的理解也可能大異往昔。亦須留意「港獨派」只是「本土派」下的子集。故李立峯教授語重心長地說：「學術分析需要時間。」）

被包圍的人

誠如前述，運動的反中情緒的確隨打壓升溫，然而運動針對中國（人）的指控，顯然遭官媒和大陸網絡嚴重放大。

筆者在抗爭現場親證多場包圍事件，起碼三人是中國人。除了付國豪之外，其餘兩人都安全離開。機場衝突早已沸揚，此處不贅。另一場衝突則可圈可點，一中國人被指責拍照的居心叵測，一年輕black bloc非常憤怒，直接摔下其手機，說不屑和他理論。

然而中國人也很不忿，主動抖出身分文件，承認自己來自大陸，解釋自己支持運動。在下留意到他胸前別上中華民國的襟章，應該是大陸受「民國熱」感染的一員，聽過辯解也相信他的誠意。同時很多香港人來勸架，甚至不惜與指控者爭吵，最終中國人獲放行。

除了中國人，還有什麼人會在抗爭現場被包圍？答案是什麼人都有。在下親眼見過金髮碧眼的老外都會被包圍，要求他刪去手機內的照片。

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像

此外不幸屢受針對的便是在下。由於在下身分特殊，是一位沒有記者證的獨立攝影師，一旦被懷疑是便衣警察或國安間諜，在下所受的「親切問候」決不會在任何中國人之下。香港另一左翼工黨成員譚駿賢先生，由於身材高大和相貌威嚴，在抗爭現場屢遭懷疑是否警察，情況比在下更慘。

在下理解抗爭者的敏感，因為便衣與間諜混入抗爭現場早為人所共知，一旦遭點相代價慘重，所以抗爭者會動輒包圍他們懷疑的人。

在下沒有見證中大校園港生與陸生衝突，不敢遽斷是非，祈諒，那可能是一場典型的身分認同之爭。一些支持運動的新移民，只因口音而被誤會來搗亂，自傘運以降已屢見不鮮，在下惋惜之至，決不會偏頗無視，將另文深究這是反殖民族主義的常見問題。

然而在下先在拙文解釋整場運動的通則，族群身分決非衝突的主要起因。在運動中被抗爭者所傷的人，撇開香港警察，十九是香港藍絲（土生土長的親共者），因為在抗爭現場有挑釁舉動而遭報復。還擊是否恰當值得爭論，但多數衝突皆取決於肇事者有沒有拍照，有沒有挑釁，而非取決於身分認同。

很多參與運動的香港人仍懷抱不同程度的中國身分認同，情形與台灣類同。即使是中國人，只要清楚交代背景，即使遇到不快都能安然度過。若果是台灣人，即使遇上誤會但立即說出通關密碼：我是台灣來的（最好用台劇腔），就會立即轉危為安。

匿名機制︰Facebook和連登之別

在下曾向中大李立峯教授請教匿名是好是壞，李教授解釋從來是一體兩面，並舉例點出民主選舉從來要求匿名。愚以為匿名的作用在這場運動正多於負。

儘管一如前述，運動陷入消耗戰，抗爭者在打壓之下愈趨激昂憤怒，但輿論依然保持多元，「連登」（LIHKG）的影響至為關鍵。

在下觀察到一個特別現象：傘運前後網絡輿論由本土主導，充斥著「左膠」的（私下）訴苦。但到反送中運動風氣丕變，輿情非任何派系可主導，不同陣營都曾埋怨「連登」的「風向」有負所願。

茲為舉隅：呼籲克制、兼顧民意、武力守則、裝修守則、勇武與和理非輪流上場、避免高舉港獨和臨時政府等等。以上建議都在「連登」獲廣泛支持，但在社交媒體則掀起爭議。

李立峯和網絡達人高重建解釋：Facebook作為社交媒體乃以「個人」為中心；「連登」作為傳統BBS論壇乃以「議題」為中心。後者在歷史上看似落後，卻和社會運動一拍即合，發揮特殊功能。

即使你是毫無名氣的素人，只要你懂得年輕人的網絡語言，立論有理有節，切中運動需要，毋須往績背景，就能得到支持。比如運動的若干遊行實由本土派發動，但通過「連登」作為中介，其他陣營都不計較前嫌。只要有人願意挺身冒險便值得肯定，觀照民陣的活動亦然。

Photo Credit: 關鍵評論網 來自「連登」討論區的「連豬」

最近炒得火熱的爭論，是指控「連登」的「風向」受親共媒體左右。在下不知真假不敢置喙，只能交代自己的觀察：「連登」的「風向」與運動整體的輿情相符。

在下未曾深究美國社會運動，不敢妄斷美港差異何在。但若不揣淺陋大膽假設，美國早已是開放社會，大部分正派的運動都可公開進行，唯有極右必須仰賴匿名，由是突顯匿名的壞處。

反觀香港在極權統治下，溫和民主派也朝不保夕，民主運動的所有光譜都依賴匿名（在香港不止black bloc，所有要來往大陸的普通人，一直都要戴口罩參與六四晚會與和平遊行），由是突顯匿名的好處。

儘管運動的確漸趨激進，不同陣營的裂縫加劇，甚至出現不寬容的苗頭，這是事實，也是在拉鋸下無可避免的勢頭。但藉著匿名機制，「連登」等空間一直在保障「免於恐懼的自由」，維持運動光譜多元，協助運動避免犯錯。

前線的意識形態

夕岸先生說：「大概只有在香港，人們能夠目睹不是左翼的黑塊。」

在下認為此說非常可議。

a) 若曾參與或考察香港民主運動，都熟稔以下現象：前線black bloc／勇武派 ≠ 本土派 ≠ 網絡言論

誠如前述，在下訪問過運動中的美國旗手，也訪問過約十名前線抗爭者。在下坦承從美國旗手中聽到一些右翼言論。但前線black bloc中只有四人在訪問中流露民族主義傾向，右翼的言論是零。

在下無法為拙文重聽所有錄音，願意保險地說若有遺留，流露民族主義的受訪者在四五人之間，但肯定不逾五人。更加可肯定的是，沒有任何前線black bloc說過任何右翼言論。

b) 為了拙文在下特地請教一位為外媒工作的記者，一位義務律師，詢問她們對前線抗爭者的印象，結論和在下一樣。

問到前線抗爭者有沒有強烈的意識形態，前述記者一聽到便直搖頭。運動參與者最憎恨的對象，都是土生土長但自甘墜落的中共打手：林鄭月娥和香港警察。

學者在民調中早有發現，運動的壯大可歸結於另一社群身分：學校。四分一年輕人乃因同學被捕，驅使他們參與運動。前線抗爭者多懷抱樸素的正義感，在無道亂世以武犯禁討回公道，背後沒有深刻的左／右意識，更遑論「種族化動員」。

Photo Credit: Athit Perawongmetha / Reuters / 達志影像

c) 自傘運起在下一直記錄運動參與者寫下什麼標語。「裝修」中資機構的塗鴉幾可肯定為前線black bloc所繪。在下特地留意這幾天所見，見到一次「支爆」、兩次「支那」，佔所有塗鴉連十分一都沒有。大部分塗鴉都關乎民主自由，延續香港的民主運動傳統：針對中共。

還有一個很有趣的現象，前線抗爭者很喜歡塗鴉「8964」、「平反六四」，幾可肯定比傘運多十倍以上。若果認識香港民主運動的轉折，便會明白在下為何詫異到極點。傘運前後身分認同之爭爆發，只有香港身分認同的本土派強調「民主中國不為己任」，既貶損中國人，亦杯葛中國民主運動，所以傘運時六四的塗鴉極少。

然而在反送中運動針對六四的塗鴉多到超乎想像。請放心在下不會因一己立場而誤判：前線抗爭者沒有宏願要「建設民主中國」。

最近在下正訪問了一位 black bloc，他坦承是民族主義者（四位受訪者之一），沒有責任推動中國民主，希望香港獨立。但他清楚打機的Last Boss是中共，樂見香港的蝴蝶效應能夠輸出革命，推翻中共，對中國現況也有中肯評論。

前線black bloc不介意寫「平反六四」，既然六四是中共的痛處，能夠令中共不爽就好。所以在反送中運動，年輕抗爭者不再有「左膠 vs 本土」的包袱，亦非傳統的左／右框架可以拘囿。

霸權問題

d) 在下認識一些理論，「霸權」和「統識」可以是無意識的宰制。比如在傳統下長大的女性，因為耳濡目染而不自覺地接受男尊女卑，視為理所當然。

也許夕岸先生的批判也牽涉此層面：無論有意無意，香港抗爭者都主動迎合了由美國主宰世界秩序，卻未必正義的霸權。

然而在下要點出其他事實。繼美英兩國之後，最多人舉的就是德國旗和烏克蘭旗，最近加泰隆尼亞旗急起直追。除此之外法國旗、歐盟旗、聯合國旗通通都有。

在下也訪問了上述旗手，不見得他們胸懷「全世界弱小民族團結起來」的左翼意識，純粹因為德國收容黃台仰與李東昇；烏克蘭及加泰與香港同病相憐。

然而有意無意間，香港人也在運動中擁抱世界公民的身分，並將心比己地開始關懷其他弱小民族。在下見過有一位本土派糾正同伴，不能親美親到偏袒以色列，巴勒斯坦人和香港人遭受同樣痛苦。

在下也問過美國旗手，旗手清楚美國有一半人不喜歡特朗普，惟他強調特朗普肯對付中國就行。在下敢寫包單，不管現任美國總統是希拉莉、桑德斯、奧巴馬甚至羅斯福，香港人都會舉美國旗求救。來年港人可能會高舉華倫（Elizabeth Warren）的肖像取代特朗普，到時詮釋便可能迥然不同。

Photo Credit: Vincent Thian / AP Photo / 達志影像

e) 揆諸思想史，十八至十九世紀非西方的民族主義，比如印度、非洲和以色列，民族主義都是（先）和左翼結盟。今人看來難以理解，但在過去則蔚為常態。

因為他們咸受西方壓迫，敵人的敵人就是朋友，馬克思便成為他們摰友。鄂蘭正是成長於上述背景，早年加入猶太復國主義，以色列立國後向右轉她才出走。加泰隆尼亞民族主義在佛朗哥迫害下也秉承左翼遺緒，至今不絕。

在下想提出一個粗糙但重要的比較：外國black bloc最喜歡搞麥當勞，我們形容他們為左翼；香港black bloc最喜歡搞中資機構，憑什麼武斷他們為右翼？

中共官方儒學的天下理論擺明是帝國理論，也通過「以商迫政」迫使周遭地區受其宰制。所以香港black bloc才會針對親共財團買下經營權的香港星巴克。此情此境放在外國當然會被視為左翼，為何在「反中」背景下就頓成右翼？

也許相較外國black bloc「言必馬列」，香港black bloc的「理論根底」稍有不如。但外國black bloc在反美資美帝；香港 black bloc 也在反中資中帝。

結語

原住民在霧社事件中壯烈抗日，後人既無限追思，亦賦予不同意義。無論是國民黨治下的中國民族主義，還是解嚴後的臺灣民族主義，都一致歌謳霧社事件，前者視之為中國英雄；後者視之為台灣英雄。

然而白睿文（Michael Berry）含蓄地點出史實：在霧社事件中原住民對漢人一樣照殺不誤。原住民的腦海裡沒有什麼民族主義，嚴格地說根本沒有「主義」這詞語。

在下讀過一些論文，有些土著根本沒有相應於西方的「族群」觀念，人類學的「族群」劃分對於土著可以是另一種「文化霸權」。所以一些人類學家強調要賦權讓土著發聲，只有他們才能清楚解釋自己的生命經驗。

在下有朋友在外國留學，一同學是委內瑞拉人，她很費解國際左翼會在外國引用俄資媒體RT，袒護迫害他們的政權。沒有任何主義、左翼右翼可解釋其不滿，她只是一個受壓迫的人。

在下堅持有普適和共享的正義，但必先對他者有充分的理解，才能有周全且周延的判斷。

有左翼關懷的學者必須要留意，「匿名＞右翼」、「舉美國旗＞右翼」等框架，一樣可以是美國自由派／國際左翼的「另類文化霸權」，蔑視並扼殺運動的全貌，一如被西方分類的土著。

最後容讓在下首尾呼應。作為一枚「左膠」，最初見到那麼多美國旗，其實內心感到怪怪的。但在下的選擇是直接去問那些旗手，坦誠的質難獻疑，得到的答案讓在下釋疑。

當此世道衰微，時乖命蹇，舉世非之而力行不惑又談何容易，謹以拙文敬覆夕岸先生，並與有心人共勉。

後記：拙文草草而就，資料多來自正在撰寫的長文，為了盡快回覆而臨時挪用。請恕不一一交代文獻出處，來日寫好長文會悉數列出。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂