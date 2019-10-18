發生一宗樓市縱火案，疑犯否認指控

施政報告話為咗幫青年人買樓，放寛九成按揭貸款上限由400萬到800萬，令市民嘩然是否幫地產商托市，地產股亦即日急升同時大批業主立即封盤，想上車既人真係多得佢唔少。

今日局長陳帆走出解話，重話「按揭政策只係眾多影響樓市既因素之一」，換言之即係想否認政府托市益地產商。但大家有認真睇番過往既金融按揭政策，就知呢個係一個語言偽術。

2009-19年有按揭保險的最高按揭成數限制之演變[註1]

2009年

住宅物業價格1320萬或以下，最高可作九成按揭

接受超過九成按揭貸款之申請（住宅物業價格630萬或以下可申請九成半按揭）

2010年

住宅物業價格800萬或以下，最高可作九成按揭

2010年8月

住宅物業價格800萬或以下，最高可作九成按揭

暫停接受超過九成按揭貸款之申請

2010年11月

住宅物業價格680萬或以下，最高可作九成按揭

2011年

住宅物業價格600萬或以下，最高可作九成按揭

2013年

住宅物業價格400萬或以下，最高可作九成按揭

住宅物業價格400至450萬，可作八成至九成按揭

按保計劃的住宅物業價格上限仍維持於600萬港元

2015年

住宅物業價格400萬或以下，最高可作九成按揭

住宅物業價格400至450萬，可作八成至九成按揭

住宅物業價格450萬或以上最高八成按揭

六成及七成按揭以上的住宅物業價格上限為600萬

2017年

住宅物業價格400萬或以下，最高可作九成按揭（新造的按揭貸款的成數會下降至五成）

2019年

住宅物業價格800萬以下，最高可作九成按揭

住宅物業價格1000萬以下，最高可作八成按揭

大家都知2008年全球金融風暴，主因係由美國既次按市場裡面既過度借貸。隨後開始刺激經濟為目標超低利息環境，令金管局由2010年開始將可以做九成按揭既樓價上限，續步降低到800萬，再到2013年收緊至400萬至今，當年目的講到明就係為咗「抑制樓市」，視為樓市「辣招」既一部分黎。[註2]去年年中陳茂波重話過唔會放寬按揭樓價上限，亦都係公開承認咁樣做係「減辣」。[註3]

所以，今日即係撤銷過往呢個樓市辣招，政府重有乜理由話自己唔係托高樓價既元兇？

圖片由作者提供

事實上，過去10年樓市每次樓價大漲，金管局都會推出新一輪「逆週期」監管措施，前後一共有8輪，喺措施作用之下，香港未償還按揭貸款的總額仍然由08年初5650億增至13,200億，急增1.3倍，即係話借按揭需求愈來愈熾熱。與此同時，樓價指數，仍由18年初的125.0增加至今年1月的365.0，增幅達兩倍。以上數字可以睇到，貸款供應同樓價的升跌有莫大關係，林鄭政府依家呢刻高位減辣，就係燒起下一波樓價泡沫的原兇。

收回棕地、過渡性房屋、租金津貼等措施仍未落實見效，政府已經急不及待出招托市，口講要重點改善民生嘅施政報告，竟然會出現如此倒行逆施的樓市助燃措施，其實政府是否打算穩住20%商界利益，已經直接放棄爭取其餘市民嘅支持呢？

註釋：

本文獲本土研究社授權轉載，原文請看此。

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：鄭家榆