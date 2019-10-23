【影音】不只防霉還能烘鞋除臭、殺菌，韓國超美型空氣清淨除濕機登台

台灣位於亞熱帶區域，冬天不僅經常濕雨綿綿，夏天下雨更是悶熱難耐。尤其最近經常間歇性豪大雨，除濕機儼然成為家庭必備品。來自韓國 WINIX 的空氣清淨除濕機，美型簡約的外觀、加上多項專利技術，成為近來討論度極高的居家「抗溼」利器。

搭載四道空氣濾淨系統，不光除溼還能除臭殺菌

在環境潮濕的台灣，只要稍不注意，家中牆面或衣物很容易發霉。除了要定期打掃、保持家裡乾燥，準備一部夠力的除溼機更是不在話下。說到除濕機品牌，也許大家對 WINIX 很陌生，但其實它來頭可不小，在韓國是僅次於 Samsung 與 LG 大廠的第三大空氣清淨機和除濕機類家電品牌，本身具有成熟生產鏈與品管體系。不僅在韓國當地相當熱門，甚至在歐美市場都很熱銷。

事實上，WINIX 旗下產品不但功能完整，也很講究設計，曾一舉拿下世界四大設計獎大滿貫，無論是除濕機或空氣清淨機都有十分好的口碑。

Photo Credit：TNL Brand Studio

台灣環境相當潮濕，若稍不注意，家中衣物可能發霉，除了要隨時保持環境乾燥，還要準備一部夠力的除溼機。

WINIX 最近共推出全新 15L 和 16L 兩款不同除濕力的除濕機。16L 部分另分成 16L-S（霧銀）、16-G（耀金）兩個版本，搭載多項專利與技術，特別是四道空氣淨化系統，不僅提供強大的除溼力，同時還能當成空氣清淨機除臭殺菌，可說是一台實用且多功能的家電。值得一提的是，WINIX 還邀請到帥氣的韓國男星——朴寶劍為產品代言，日前釋出一系列廣告也引起不少話題。

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先看看外觀設計，這次收到的產品是 WINIX 16L-G 耀金，外型走時尚簡約風，珍珠白色機身看起來典雅美觀，頗有科技精品的氛圍，圓弧身段能輕鬆融入各種居家裝潢。

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機身頂部銀色處為觸控鍵配置區，包括有風力調整、除濕／速度、預約定時等，中間小螢幕會顯示目前風力與濕度，整體操作十分簡單直覺。

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WINIX 16L 搭載 PlasmaWave 自動除菌離子獨立抑菌功能，因此按鍵區可見到「除菌離子」功能鍵，除濕之外也能淨化空氣，一舉兩得。

Photo Credit：Winix

PlasmaWave 自動除菌離子技術有多厲害？搭載四道空氣淨化系統，當啟動時會自動釋放出高濃度除菌離子，接著把空氣中有害物質分解，達到淨化空氣目的，幾乎各種細菌去除率都達到 99.9%。

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當啟動電源開關，觸控面板會緩緩向上滑動，接著出可見到隱藏在裡頭的出風口，整個過程科技感十足。

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拆下背板即可取出內部濾網，除了一般濾網，消費者也可以選購複合式濾網（右），包括前置濾網與 HEPA／活性碳除臭複合濾網，能加強除濕時的空氣濾淨效果。

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WINIX 16L 還導入許多貼心設計，例如機身上方的隱藏式把手，搭配底部 360 度萬向滾輪，能以托行李箱的方式在各空間輕鬆移動。

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WINIX 16L 水箱位在機身前方，小心把它托出來，就會看到呈「凹」字型的水箱，最大容量為 4.5 公升，上方還有貼心的提手設計。

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最近陰雨綿綿，從戶外回家鞋子總是濕搭搭，WINIX 16L 還可搭配烘鞋配件組，進行局部除濕、快速烘乾。

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只要依照步驟把軟管裝在 WINIX 16L 上方出風口，再把Y字型配件塞進鞋內，就可以進行局部烘乾，如果回到家立刻處理，就能防止發霉與臭味。

除溼力測試，日除濕可達到 16L

WINIX 16L 的除濕能力為 24℃／60% hum，簡單來說，就是連續開機一整天，最多可以除 16 公升的水氣，除濕力可說是相當強大。接著我們就來實際測試 WINIX 16L 除溼力。

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我們特別找了一處 21 坪大居家空間（兩房一廳格局），室內可見到鞋子、衣物、棉被等容易潮濕長霉的物品。如果 WINIX 16L 連續開機 5 小時，以一天 16 公升除濕力來看，5 小時應該會除濕約 3.3 公升的水。

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由於物品分散在各個空間，因此我們每隔一段時間移動 WINIX 16L 的擺放位置，時間分配大概是客廳 2 小時、兩間臥房皆 1.5 小時，選擇自動除濕模式進行測試。

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不到 4 個小時，WINIX 16L 已停止運作，原來是水箱已經滿水了，比預期的 5 個小時還快！

總結

WINIX 16L 不僅擁有強大的除溼力，同時還集結除臭殺菌、空氣清淨於一身，堪稱居家必備高 CP 值小家電。另外，空氣清淨的功能也可以在不開啟除濕機時單獨使用，只要在待機狀態按下除菌離子的按鈕，就可以單獨開啟空氣清淨的功能，不啟動壓縮機，安靜又省電，提供很高的使用彈性。空氣濾網組件也可自由拆卸，讓消費者可視使用情況決定是否需要加裝使用空氣清淨功能。如果硬要挑缺點，大概就是觸控鍵提示音「兩個音階」有點多餘，若連按會覺得有點吵，其實只要設計一個單音即可，不過這點見仁見智，習慣就好。